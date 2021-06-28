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朝夕光年海外新动作 《高能手办团》日服上线首日获iOS免费榜亚军

业内 狼小狼 2021年06月28日 10:01

 

6月24日,由朝夕光年发行的手办题材放置类手游《高能手办团》(フィギュアストーリー)日服上线,并在首日获得了免费榜第二名。这也是2021年朝夕光年在日本发行的第一款游戏

朝夕光年海外新动作 《高能手办团》日服上线首日获iOS免费榜亚军 业内

《高能手办团》是由反射狐工作室研发的手办题材放置RPG手游,上百款风格各异的精致手办通过3D建模,呈现出精美的涂装和细腻的质感。玩家通过“盲盒”机制抽选到心仪的手办后,除了可以与他们并肩作战,还能利用AR 3D功能让手办走出屏幕进行互动。

日本是手办玩具的发源地,据相关数据显示,日本“宅”人群市场规模超过1866万人,成为手办的主要消费群体。而在手办文化最盛行的日本,反射狐工作室选择了朝夕光年(Nuverse)作为高能手办团(フィギュアストーリー)日服的发行方。在产品上线前夕,朝夕光年便宣布与日本第一位虚拟艺人Kizuna Ai达成联动合作,在游戏中植入全新手办角色,因地制宜举办了多场线上粉丝互动活动,得到了日本玩家的热情响应。

作为一家面向全球用户与开发者的游戏研发与发行公司,2021年,朝夕光年明显发力海外市场。在投资并购上,朝夕光年接连收购了东南亚最大MOBA游戏公司沐瞳科技,以及日本“国民挂机手游”《放置少女》的研发商有爱互娱。在海外产品上,朝夕光年近日在东南亚地区发行了经典IP手游《RO仙境传说,新世代的诞生》,该游戏现已在泰国、印尼、菲律宾等国获得了iOS免费榜/畅销榜双榜第一,Google Play畅销榜前二的成绩。

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