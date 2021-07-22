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《火影忍者世界》室内主题乐园粉丝狂欢活动火热进行

业内 狼小狼 2021年07月22日 16:46

 

只要有树叶飞舞的地方，火就会燃烧。火的影子会照耀着村并且让新的树叶发芽，当想要保护自己所珍惜的人时，忍者真正的力量才会表现出来。相信每一个火影的粉丝都为原著中的一句话或者一个角色热血沸腾过。如果你是动漫爱好者，是火影忍者的狂热粉丝，这个夏天就一定不能错过《火影忍者世界》室内主题乐园719日起举办的粉丝狂欢活动。此次活动，是为了回馈广大火影忍者的粉丝动漫爱好者们对乐园的喜爱推出的特别活动。


活动吸引了不少原著粉丝前往有的粉丝精心打扮成原作中自己喜爱的角色前来感受火影世界，在乐园中成为自己心目中的角色，做自己的主角。而有的粉丝特意前来参加乐园为此次活动推出的火影快闪活动，让自己在原作的场景中和主角们来一场完美邂逅，离自己喜欢的人更近一步现场与主角们互动，感受和自己喜欢的动漫角色相遇的梦幻瞬间。粉丝们纷纷在乐园还原的经典场景如鸣人喜爱的一乐拉面店前拍照片或者视频留念，记录这个精彩瞬间。


《火影忍者世界》室内主题乐园粉丝狂欢活动火热进行 业内 第1张


活动期间，专为这次狂欢活动推出的忍者闯活动大受欢迎。粉丝们纷纷加入到沉浸式的演出中，通过角色扮演，学习包括忍、体、幻、贤、力、速、精、印忍者技能， 仿佛置身于忍者世界，成为真正的忍者。这个活动由于高度链接原著情节，能够让参与者真实体验忍者世界，受到了大家喜爱。据悉，火影快闪和忍者闯关这两个活动中的部分角色是由有障碍人士扮演的乐园方【火影忍者世界】也呼吁大家不要过多关注他们，但是如果遇到对方没有及时回应的时候给与理解和包容。


《火影忍者世界》室内主题乐园粉丝狂欢活动火热进行 业内 第2张

另外，为了吸引更多的人参与到活动中来。这次活动还邀请了诸多抖音人气主播参与，送出惊喜购票福利。只要关注高火火、忠哥、知音漫客、梁凯恩、利哥演技派、洪大炮、阿牛哥、Hilary美伶、林先生刘小啦、叶子小姨妈、四姐和三斤抖音人气主播相关内容，就机会获得购票福利。719日当天，人气主播舞帝利哥还在抖音上进行现场连麦， 联动未能到场的粉丝，实现线上线下大狂欢。


《火影忍者世界》室内主题乐园粉丝狂欢活动火热进行 业内 第3张

除了主播们送出的惊喜购票福利以外，乐园还为粉丝准备了周边福利。到访者参加忍者闯关活动，抽取关卡，完成其中项，闯关成功，就有机会获得正版周边礼品。没有赢取到周边粉丝也不用担心，乐园超大型的周边贩售区，其中许多周边商品均为中国国内首发，仅在火影忍者世界中贩售，粉丝们可以在这里尽情购买自己喜欢的周边。

除了特别活动，到访者还可以通过乐园的常规项目体验火影世界，在“火影之路”全景影像回顾火影忍者的经典场景和台词，去“木叶隐村”中那些耳熟能详的地点坐一坐，再去“幻影秘境”通过VR技术获得身临其境的忍术世界体验，还能在“忍界大战”通过全方位立体影像空间，置身忍界大战现场，获得超震撼观影体验。这次粉丝狂欢活动的成功举办，让更多的粉丝感受到了火影的魅力，丰富互动活动也让粉丝好好过了一把二次元的瘾，感受火影带来的热血和情怀，拥有一个难忘的经历。

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