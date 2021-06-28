王者荣耀北慕登顶巅峰榜，却身陷舆论风波、争议不断？

如果想在王者荣耀中获得玩家们的认可，巅峰赛是最好的地方，连职业选手也在这里磨练自己。每个赛季巅峰赛的榜首更是各路大神竞争的核心，S23赛季的胜者是107段打野北慕，这名实力强劲的主播拿下了本赛季的最强殊荣。

不过，木秀于林风必摧之，大多数情况下，做出耀眼的成绩也就意味着会面临更多的质疑和猜测，网上关于这个第一的“含金量”也是闹得沸沸扬扬，一时间“北慕登顶”成为玩家们热议的话题，无论是有人强行蹭热度，还是希望借此推倒北慕，处于嫉妒和利益，都促使着不少人加入了“水军”行列。

拿下第一名却引来如此大的争议，令人非常好奇。这场风波的起因，是有王者荣耀玩家反馈北慕这次登顶疑似有演员助阵，称其是依靠了公会的力量，为他安排演员，才能稳稳拿下。

的确，看着上面的连胜战绩，给人的冲击感非常强。之所以引发争议，是因为在S23赛季中，北慕的招牌英雄露娜遭到削弱，在这个版本为王的游戏中还能保持这么强的压制力，力压一众高手登顶，确实容易引发争议。

但是从这次的舆论中不难发现，其中存在着不少的端倪，几乎在同一时间，所有的负面信息扑面而来，从微博到虎扑，再到抖音，甚至还有一些其他区域，都被恶言所充斥，但奇怪的是，不少评论的内容文案居然是一样的，连标点符号都没有任何改动，这就不得不让人怀疑，这样的负面内容，是否是有团队在背后恶意操控？

如果仅仅因为北慕在赛季末有一波冲分就对其死咬不放，甚至大批量采买水军，那同比上赛季末的一些几天上千分的主播，这是否就有点过于偏激了？

不过，虽然面临着很多玩家的质疑、攻击，但也有一部分玩家坚定的支持北慕，并不是一面倒的批判场景。

（某音某主播开始阴阳怪气北慕）

有趣的是，这位yygq的王者荣耀主播，在发现自己自己原本定性为演员的司空震是一名抖音大V时，其毫不犹豫的就进行了道歉，并称其为“友军”，不仅如此，闲暇之余这位主播还不忘开启直播，试图通过尬黑北慕来增加自己的人气，在尬黑过后，甚至对北慕进行了长相上的人身攻击。

有玩家提出质疑称北慕只用两天上了200、300分，三十多场只输三四把。乍一看这种战绩非常可疑，不得不让人怀疑起这次登顶的真实性。可是，就当另一部分较真的玩家去查看北慕的战绩之后，才发现他在19到21号三天里35把输了9把，只打了107分。很显然，在事实面前，这种谣言也就没有存在空间了。

从上面的例子也可以看出来，虽然争议不断，但很多玩家的质疑并没有根据。就算不能就此判断北慕有没有请演员，也希望大家要冷静的看待这次事件，不要盲目跟风。