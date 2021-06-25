再现匠心！《战意》首款官方手办雕塑天御神策&怒目天王发售预告

冲锋杀阵敌营陷，无畏奋战勇向前；大漠风沙日色昏，金戈铁马踏绝尘；朔气传金柝，寒光映铁甲；军士战意勃发，只为那盛世的图画。《战意》授权知名潮玩品牌魔玩界，首次推出限量典藏级《战意》首款原型雕像天御神策&怒目天王。









典藏级《战意》手办，选择了《战意》新赛季的新兵种形象，结合细腻入微的顶级工艺，借助匠人之手，将风尘在历史大乾王朝的兴衰和战场上的热血厮杀与极致激情完美呈现到我们面前。





【战意武将天御神策手办&怒目天王雕像】













魔玩界x战意 联名赛季雕像

中国赛季-盛世边歌限定系列

团队：魔玩界

作品：天御神策

产品比例：1:4

尺寸：长32cm x宽34cm x高61cm

材料：宝丽石、真实布料、毛料、、金属

数量： 399体

零售价格：敬请期待

预计出货时间：2021第4季度

特别赠送

1.带独立铭牌

2.赠送战意游戏内道具（价值800元礼包）









传说大乾开国之时有一女性名将，广德修习佛法，勤练武艺，将军武之术与佛门棍法结合，创造了独具风格的长枪战法。凭借一杆长枪，从小卒起步，建功立业，最终成就一代名将。









功成名就后，名将为纪念自己寄身于佛寺的经历，以含苞佛莲为原型，打造了这把长枪。枪尖虽锐利，却以弧线传达些佛意。枪缨处则是以富贵纹雕刻做装饰。并以“菡萏”近音，将其命名为“汉澹”。





她的传说至今还被世人所传颂，更有甚者把她当做自己奋斗的榜样，常常以她的经历和成就来鞭策自己。而她最让人敬佩的当属那些像男儿一样驰骋疆场，为国家抛头颅洒热血的巾帼英雄。













魔玩界x战意 联名赛季雕像

中国赛季-盛世边歌限定系列

团队：魔玩界

作品：怒目天王

产品比例：1:4

尺寸：长33cm x宽51cm x高43cm

材料：宝丽石、真实布料、毛料、金属

数量：399体

零售价格：敬请期待

预计出货时间：2021第4季度

特别赠送：

1.带独立铭牌

2.赠送战意游戏内道具（价值800元礼包）









传说大乾曾出征漠原，大军与帐国军队于大漠中对峙。就在双方僵持，等待机会之时，自西北方刮起大风，一时间飞沙走石。主将见此良机，振臂高呼，“多闻天王已至，此大风乃祝我军，旗开得胜！”于是大军借助风势，冲向帐国阵地，帐国士兵见此变故，胆战心惊，四散而逃，





捷报传至昊京，皇帝大喜，命工部以镇守西北的多闻天王形象打造了怒目天王山文甲。其中这套金狻猊铠甲不计成本的使用丝绸与黄金作为装饰，使得之夺彩显目，以展现天王之威。









铠甲部分采用了独特的山文构造，使得铠甲具有优异的灵活性同时兼具防护能力。一条金饰腰带从腰部兽面护腹口中穿过，一是增强其结构的稳定，二是能够威慑敌人。









本次预售的《战意》官方授权雕像在制作中完美的还原了游戏中的人物细节，从原画、建模、铸造、打磨、上色，每一步都精雕细刻，匠心独具，传神还原，重现了《战意》中的经历了壮阔江山，百战沙场，一骑当千，万里驰骋的男女武将。英魂不灭，刀光剑影，寒光铁甲下谱写英雄之魂。





关于《战意》





《战意》为网易不鸣工作室历时6年倾力打造的一款超真实3D战争网游，独创即时动作战术玩法，让玩家在游戏中征战四方、纵横沙场，还原了宏大的冷兵器战争世界。





在游戏中，玩家将成为一名武将，统御各式兵马，于世界沙盘中往来杀伐、攻城略地，为领土与荣耀而战。





从最早竞品丛生，到如今独树一帜，《战意》多年来的研发、测试让它以最优秀最完美的姿态应对玩家的期待。“轻操作”+“重战术”+“深战略”的突破性玩法模式，让游戏不仅仅把目标放在冷兵器砍杀类玩家的身上，更吸引了喜欢国战、策略沙盒的玩家。





官方网站：https://z.163.com

官方微信：zhanyi_163