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碧柔卸妆系列・三丽鸥 感受来自软萌IP的童心未泯

业内 狼小狼 2021年06月21日 16:40

 

一年一度的三丽鸥明星人气投票已决出高下,在众粉热力应援打call下,国民Hello Kitty继续领跑;近年接连夺冠的高人气Cinnamoroll(大耳狗)今年妥妥保持第一;人气黑马Kuromi(库洛米)首夺前三!花王碧柔前瞻破圈与这三位三丽鸥人气明星跨界合作,推出碧柔联名限定装的卸妆系列,于6月在屈臣氏发售。颜值、软萌在线的IP合作限定款萌翻上市,令人跃跃欲试。

碧柔卸妆系列・三丽鸥 感受来自软萌IP的童心未泯 业内 第1张

日常生活中,化妆必不可少,精致女孩的卸妆可不能懈怠。碧柔卸妆产品以其优越的卸妆力和性价比深受消费者熟知和喜爱。本次碧柔和三丽鸥旗下可爱值爆表和生动活泼的人气IP形象合作,隆重推出限定款产品。青春可爱的Hello Kitty,软萌活泼的Cinnamoroll和机灵鬼马的Kuromi快来pick你的真爱,开启“一键卸妆,找回童心”的萌趣之旅。

碧柔卸妆系列・三丽鸥 感受来自软萌IP的童心未泯 业内 第2张

Hello Kitty 碧柔深层净柔卸妆泡沫

“碧柔深层净柔卸妆泡沫”的泡沫卸妆配方可轻松卸除毛孔内及肌肤纹理间的彩妆和污垢,含化妆水保湿成分令肌肤水润,不易紧绷,保持肌肤水水嫩嫩,卸后无需进行二次洁面,“Hello Kitty”萌趣的表情、粉色的包装,清雅花香唤醒你的粉嫩少女心,”碧柔深层净柔卸妆泡沫”的丰富厚实、绵密的云朵泡泡犹如Kitty可爱软萌,和Hello Kitty一起优雅卸妆,带来温和、舒适的卸妆体验,心情更舒畅。

碧柔卸妆系列・三丽鸥 感受来自软萌IP的童心未泯 业内 第3张

Cinnamoroll  碧柔深层净透卸妆乳

“碧柔深层净透卸妆乳”拥有多元卸妆配方,卸妆力强、干净无残留,同时属于弱酸性水洗卸妆,温和润泽,给肌肤清爽的透气感,就像从云朵上来的Cinnamoroll一样,默默守护,悠哉舒适每一刻,温和治愈。

Cinnamoroll是拥有肉桂卷一样卷卷尾巴的大耳狗,他的性格和蔼可亲,给予人们安心的治愈。当此次的人气冠军Cinnamoroll邂逅“碧柔深层净润卸妆乳”,双倍温柔呵护你的肌肤,卸妆洁面二和一,如大耳狗轻轻在你脸庞跳跃一般,给你带来别样的卸妆体验。

碧柔卸妆系列・三丽鸥 感受来自软萌IP的童心未泯 业内 第4张

Kuromi  碧柔深层净透卸妆

Kuromi,她以率性十足的酷女孩形象赢得了大家的喜爱。当Kuromi联手“碧柔深层净透卸妆油”,让难卸彩妆、防水成分都无处遁形,卸妆更干净,洗后更清爽。

Kuromi的个性倔强不服输,正如“碧柔深层净透卸妆油”强劲有效的清洁力度一般,卸妆油质地清莹,含有多种卸妆成分,通过轻轻按摩就能将毛孔内的粉底、污垢、多余油脂等轻松溶解卸除。即使是防水性的睫毛膏,唇膏等难卸的彩妆也不在话下,适合卸除浓妆及防水彩妆。清新果香也令人心旷神怡,有着夏天专属的味道。在这个夏日,张扬出你酷酷的个性,和Kuromi一起绽放自信,做一个鬼马小精灵!

碧柔卸妆系列・三丽鸥 感受来自软萌IP的童心未泯 业内 第5张

花王碧柔在注重产品品质和使用感受的同时,也越来越关注产品包装颜值的趣味性等附加价值,做到不断更新和升级产品。此次,花王碧柔携手三丽鸥旗下的人气大明星们童趣来袭,萌翻一众少女心。可爱的、软萌的、机灵的,你想要的各种萌系治愈三丽鸥都有,就如同碧柔卸妆系列产品满足你不同的卸妆需求,让碧柔陪你一起卸掉妆容,童心相随。

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