热浪来袭，GAME BANG燃爆今夏

48小时极限游戏创新活动作为对于游戏核心玩法的极限开发探索活动，一直受到来自全球游戏爱好者的推崇。为此，BIGC北京国际游戏创新大会将特别举办GAME BANG 2021北京国际游戏创新大会创作大赛，邀请所有热爱游戏、喜欢脑暴创作、拥有新奇想法的年轻人，来这里释放你们对游戏的创意与激情！大赛不仅奖金高达二十五万，还有大厂实习机会等你来挑战！





BIGC北京国际游戏创新大会全新板块——GAMEBANG

GAME BANG 2021北京国际游戏创新大会创作大赛（以下简称“大赛”），作为BIGC 2021北京国际游戏创新大会全新的子板块之一，将以北京作为主赛场辐射全国，积极探索游戏行业人才选拔新模式、开拓游戏企业招聘新渠道。

GAME BANG，助力游戏梦

作为游戏极限创作赛事，大赛取名GAME BANG，其概念源于游戏创作过程中所引发的“灵感碰撞”、“创意炸裂”。同时希望开发者多一些脑暴后的激情创意，少一些程式化的简单模仿。多一些游戏人的大胆与张扬，少一些规则与约束！

游戏源于脑力爆炸，创意碰撞，游戏值得最bang的大脑和心跳！在GAMEBANG你将收获最不羁的心灵，最狂放的火花，最不设限的作品以及最志同道合的伙伴。只要你的创意天马行空，你的作品足够有调性，我们bang你实现游戏梦！

不设限，更无限

本次大赛推出了“不限人、不限地、不限类”的48小时极限创作赛事机制。

一、无参赛身份限制。不论你是经验丰富的游戏开发者还是零基础的游戏爱好者，只要心怀游戏制作梦和天马行空的想法，都欢迎前来报名参赛。二、无引擎、作品类别限制。参赛者可使用任意游戏引擎展开创作。同时本次大赛对作品种类不做限制，游戏、交互、动画及游戏场景类作品均可角逐所有奖项。三、无参赛地域限制。为让更多的游戏爱好者参与大赛，本届大赛预设线下、线上两种参赛模式，线下赛场将设置在北京西山朗丽兹酒店，欢迎热爱游戏的小伙伴来到线下一起感受游戏创作带来的独特氛围。而无法来到现场的参赛选手可以通过线上参与比赛以及提交作品。





此外，本次赛事更有众多行业大咖前来助阵！11人的专家评委团队由中国传媒大学动画与数字艺术学院院长黄心渊牵头组建，评委团包括国内外企业代表、高校代表、研究机构代表等人士组成。专家评审团将共同参与奖项的评定工作。

高额奖金、实习机会，坐等来抢

本次大赛特设最佳游戏奖、最佳艺术表现奖、最佳创意奖在内的9个奖项，其中最佳游戏作品奖金将高达十万元，所有奖项总计奖金二十五万元。值得一提的是，为鼓励高校学生参与，特设了仅面向全组成员均为在校学生小组的新秀奖。

优胜选手除在大会盛典上接受知名游戏企业、学院专家的颁奖外，优胜作品还将在大会创新展上展出；针对表现突出、参赛成绩优异者还将获得知名游戏企业的实习机会。如遇作品Demo创意十分优秀的作品/团队，还将有机会获得知名游戏企业的孵化投资。

多重保障，省心参赛

大赛为保障参赛者可以顺利组队，贴心地为参赛选手提供组队的平台，选手们在赛前便可以加入比赛群，并在群里寻找志同道合的伙伴，线上组队，线下面基！本届大赛不限制参赛者的游戏创作基础，为参赛者可以创作出更加精良的作品，组委会特邀各类游戏引擎专家在线授课，让整个参赛过程省心、无忧。

“GAME BANG” 2021北京国际游戏创新大会创作大赛将于2021年6月15日正式开启报名，详情请持续关注BIGC北京国际游戏创新大会官方网站（www.bigc.net）。期待各位参赛者发挥自身优势，为游戏产业注入新生力量，共拓游戏内容创作矩阵！

报名方式

通过官方网站http://www.bigc.net或报名二维码进行报名





赛程介绍

l 6月15日：报名开始

l 6月28日：报名截止

l 7月3日—7月4日：为期两天的短期引擎开发技术讲解，unity、unreal两种引擎课程同时进行，第1天为美术指导，第2天为程序指导

l 7月12日9点30分：开始入场签到，同期新闻发布会召开，12点前正式开题，线上赛道观看直播开题

l 7月12日12点—7月14日12点：线上线下同时开始进行48小时作品创作

l 7月14日12点—7月14日17点：录制提交视频，作品上传

l 7月14日18点—7月14日21点：大赛结束，主办方将举办交流晚宴，现场还将进行抽奖活动

l 7月15日—7月30日：评委对参赛作品进行评奖，获奖作品将在网站公示

l 8月—9月：获奖团队获得企业提供的实习机会，优秀产品孵化机会

l 9月26日：北京国际游戏创新盛典活动现场为获奖作品颁奖

赛制说明

开发方式：本次大赛不限制开发引擎管理方式：进行建群管理，完成组队以及便于发布信息等

大赛开题&直播平台：bilibili

组队方式：

①高校组：

1) 参赛选手自由组队，每支队伍可由1-4名同学组成，每所院校可多支队伍报名参赛，接受跨专业组队的方式

2) 团队可有指导教师，指导教师可进行指导、监督队员完成作品，但是不能参与到具体制作环节。指导教师人数不可超过队伍参赛学生人数

3) 多人组队参加报名时候，需队长负责根据系统提示将本团队成员相应信息完整提交，需上传学生证图片。如所在团队获奖，大赛组委会将根据报名系统提交的团队成员信息提供证书，未在报名时提交信息的成员将不予提供

4) 团队成员请勿重复报名。只需队长一人报名，并根据系统提示填写完整组员信息后提交即可

5) 参赛选手报名之后若在QQ群或是其他平台找到了组队队友，可以直接申请编辑修改报名信息

6) 可单人成队

②行业组：

1) 参赛选手自由组队，每支队伍可由1-4名人员组成，可与高校生一同组队

2) 多人组队参加报名时候，需队长负责根据系统提示将本团队成员相应信息完整提交。如所在团队获奖，大赛组委会将根据报名系统提交的团队成员信息提供证书，未在报名时提交信息的成员将不予提供

3) 团队成员请勿重复报名。只需队长一人报名，并根据系统提示填写完整组员信息后提交即可

4) 参赛选手报名之后若在QQ群或是其他平台找到了组队队友，可以直接申请编辑修改报名信息

5) 可单人成队

注：新秀奖仅面向全组成员均为高校生的小组，其他奖项均整体评审

奖项设置

奖项名称 数量 奖励 最佳游戏 1 奖金100000元+证书+奖杯 最佳艺术表现 3 奖金10000元+证书+奖杯 最佳机制体验 3 奖金10000元+证书+奖杯 最佳创意 3 奖金10000元+证书+奖杯 最佳契题 3 奖金10000元+证书+奖杯 最佳新秀 5 奖金6000元+证书+奖杯 入围奖 10 奖品+证书

参赛要求

1、参赛者可为个人、公司、或其他组织，参赛作品题材不限，玩法不限，开发工具不限

2、参赛选手请保证参赛作品为原创，不得侵犯第三方知识产权和专利，如果有违反则由参赛者全权负责

3、参赛者同意主办方使用其参赛作品及相关元素进行二次剪辑，以及在各渠道进行发布和宣传(包括但不限于官网、论坛、微信、微博、各大视频平台等)

4、所有参赛作品需要符合国家法律法规和社会公序良俗，内容不允许含有以下信息，包括但不限于：色情、血腥、暴力等不良内容，宣扬或鼓励犯罪、妨害青少年身心健全发展等不良诱导，煽动民族仇恨、民族歧视，破坏民族团结等不良信息，以及其他法律法规禁止或不利于社会良性发展的内容