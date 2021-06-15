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直播界颜值顶流，专访“电竞霍建华”智勋：他最”花心”，也最花心思

业内 狼小狼 2021年06月15日 14:58

 “小姐姐，能发几张照片吗”——如果这句话没有让你感到熟悉，那你的直播圈熟悉度一定有待提升。

谈及当今游戏直播界“玩”的最好的主播，大家可能众说纷纭，但问及谁最有梗，智勋一定榜上有名。 “你妈买菜必涨价、你奶奶跳广场舞必抢不到c位、你爷爷下棋必被指指点点”等调侃用语也被大家所熟知。

腾讯游戏主播认证计划发起的主播纪录片第一期孤影专访之后，这一次，我们将麦克风递给了一身是梗的“电竞霍建华”——智勋。

直播界颜值顶流，专访“电竞霍建华”智勋：他最”花心”，也最花心思 业内 第1张

“负二代”的逆袭，从预支1500元工资开始

作为直播爱好者的你，可曾见过主播给粉丝们抽10块钱早餐钱当福利的“小场面”？如今在镜头前谈笑风生的智勋，让你很难想象他也曾是个“负重前行”的少年。在这次采访中，智勋也大方谈起过往，选择直播行业的原由，有一部分是因为父亲生意失败欠债，乌云密布的家庭氛围，让他坚定了出来闯荡的决心。

成为一名主播其实也并非是智勋早就设定好的目标，在经历了没有波澜的进厂、上班生涯后，作为直播平台观众的他，也萌生了尝试的冲动，既然要闯，为什么不向着一片更广阔的天地呢?

启程前往武汉开启游戏直播生涯之前，智勋向公司预支了1500元，未来几个月的伙食，一段未知且迷茫的旅途，一个有关于“负二代”逆袭的梦，皆系于这薄薄的一沓寄托之上。

直播界颜值顶流，专访“电竞霍建华”智勋：他最”花心”，也最花心思 业内 第2张

从“霍建华”到“宋小宝”，师父领进门 修行在个人

正如同我们说熟知的每一个故事，一个“毛头小子”的闯荡之路，又怎会一帆风顺。

刚入行的他，希冀靠着神似“霍建华”的优势，在颜值区闯出一片天地。智勋本人也调侃到，“虽然那时粉丝榜上全是小姐姐，但连养活自己的费劲”。 一招鲜，吃遍天的套路，在网络直播这个对主播自身综合素质要求极高的地方，似乎也变得不那么有效了。那时候的他每个月只盼着能够拿到几千元的工资维持生活，但在那个行业还不那么规范的年代，智勋并不能保证拿到应有的报酬。

所幸，这段经历在后来有了一个美好的转折。在经纪人的建议之下，智勋转战游戏区，与大学时热爱的《英雄联盟》游戏再次结缘。从最早用男刀打出“三级必单杀”的话题，智勋的直播之路渐渐走向了正轨——单纯的技术主播，粉丝看的无聊怎么办？那便下播后和团队一起想话术，抄段子；编好的段子讲完了，粉丝觉得直播间像是个单口相声，嫌弃没有互动怎么办？那便硬起头皮从自言自语开始......

彼时的智勋，不说像个没头苍蝇一样的，但也确实经历了很长时间的彷徨和迷茫。回忆起那段时光，智勋最感谢的便是他的伯乐经纪人以及平台。正是有了师傅领进门的契机，才给了他孜孜不倦修行自己的空间。

直播界颜值顶流，专访“电竞霍建华”智勋：他最”花心”，也最花心思 业内 第3张

在行内人看来，直播既是一个充满希望的行业，也是一个充满遗憾的行业。对于“流量”的苦恼，几乎是每位主播都有的“心病”，许多有潜力的主播由于难以被观众获知，致使直播事业始终没有起色。在2020年第一季度由腾讯游戏发布的主播影响力排行榜上，智勋的名字高居第四，与排行前列的PDD等人相较，智勋的直播资历自是远远不及，堪称当时直播界的最大黑马。

究其原因，能尽早的从“流量焦虑”中解脱出来，专注于直播内容的打磨，是智勋成功的关键所在。在这背后，来自腾讯游戏主播认证计划的流量扶持助力颇多——从加大曝光量级、引入活动资源等方面入手，辅以各类深度合作机会，给予主播们从“量”到“质”全方位生态提升的绝佳机会。

智勋从“闭嘴电竞圈男神”到”张嘴峡谷宋小宝”的魔幻升级之旅，让我们看到了主播们发展的无限可能。虽然他们的成功不可复制，但相比于自我摸索的跌跌撞撞，如智勋一般成为腾讯游戏主播认证计划的一员，势必能让主播们更快找到适合自己的突破点。

魔教教主与他心中的“光明顶”

一转眼，如今的智勋已然褪去了稚嫩，成为了粉丝们口中的“魔教教主”，在英雄联盟板块打出了自己的一片天，吸引了大批的“教徒”，直播间的欢声笑语从不间断。 细数过往，“约德尔人”、“站在凳子上直播”等略带嘲讽的标签，也曾为智勋带来不少的困扰，但怀揣对粉丝的感恩之情，不断接纳观众们的调侃，让智勋得以越走越远。

站在主播发展天花板下的智勋，正如同那些刚刚经历完高考，站在迈向未来门槛外的年轻人一般，跃跃欲试却又有些迷茫。面对直播界的“高处不胜寒”，和第一次迈入直播间不同的是，如今的智勋散发着由内而外的自信，而并非由颜值优势带来的“自视过高”。携手腾讯游戏主播认证计划，一起为影响力拓圈，参与到更多如公益等社会事业中去，让自己能冲破重重标签的束缚，也让每一位喜爱自己的“教徒”能与有荣焉，这是智勋与自己的下一个约定。

直播界颜值顶流，专访“电竞霍建华”智勋：他最”花心”，也最花心思 业内 第4张

回望直播行业的蓬勃发展，在那些口口相传的故事中，智勋也当得起一句“幸运儿”的称呼。

但我们也深知，所有的成功都不是偶然，若只是依靠天赋的昙花一现，在游戏直播这条赛道上注定会被抛弃。

采访尾声，在向年轻主播们送上祝福时，智勋也格外的健谈，期望自己一路走来的“独立梦”，能影响更多行业的新人。作为腾讯游戏主播认证计划的一个代表，他的故事让我们看到了主播职业化、规范化的巨大能量，同时也照见了千千万万个尚未被聚光灯照到，仍在默默努力打拼的主播。通向光明顶的路，总会荆棘密布，但对于今日直播行业的“后来者”而言，前有珠玉，后有如腾讯游戏主播认证计划一般的”行业推手”，在为他们铺平一条长远发展的道路。

作为观众，我们热衷看到更多怀揣梦想，选择滚烫人生的年轻主播涌现；作为自己人生的掌舵者，我们也希望能与智勋般，始终与热爱同频，愿生活中永远有令人热血的电竞相伴，有独属与你我的粉丝，为每一份成就喝彩！

直播界颜值顶流，专访“电竞霍建华”智勋：他最”花心”，也最花心思 业内 第5张

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