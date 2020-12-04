这款女性向音游到底怎么玩？《偶像梦幻祭2》萌新入游指南

你们喜欢角色养成吗？喜欢音乐游戏吗？如果是的话那么今天这款游戏你大概率也会喜欢——《偶像梦幻祭2》，在介绍游戏内容的同时，顺便分享一些体验游戏的心得，能让刚入坑的萌新玩家可以更了解这个游戏，亦或是少走一些弯路吧~





偶像梦幻祭2（ES2）是由一款由乐元素研发出品的沉浸式偶像养成3D Live音乐手游，11月27日全平台公测，刚开服就吸引了很多二次元玩家的注意力，毕竟它有一代的基础以及部分IP粉的关注，所以整体粉丝量还是不错的。





ES2的美工水平值得夸赞，不管是人物的立绘、3D建模还是场景构造都很在线，提到人物，这毕竟是个养成类游戏，那么你们知道吗？这里总共有49个角色供君选择，换言之，各种各样花式美男你几乎都能在这里找到，每个角色之间的个性都很分明，成熟的、腹黑的、可爱的甚至病娇的性格等等你都能找到，所以不用愁没自己喜欢的那款。





人物选择&抽卡介绍





这49个美少年组成了14个风格各异的高颜值组合，而我们作为玩家在游戏里担任的角色也就是“制作人”，需要对这些美少年开展训练（演唱会）、包装宣传（打工）等等任务，让他们尽可能的出现在大众视野里并且通过颜值和才艺获取大量的粉丝。





在游戏的开局你可以选择一个喜欢的组合自选一张角色卡，可以无限招募，直到你抽到想要的，但是这里推荐尽量选择五星卡，因为四星的获取还是相对比较容易获得，而且签到七天还有4星的自选券，当然了如果你对哪个角色特别喜欢那么就选自己喜欢的就好。





但是肯定也有部分人不知道该怎么选择，特别是萌新，还不知道自己喜欢什么角色，这里也给一点小建议，队长卡目前是有两种加成的：一种是同色卡3项属性提高50%，另一种是同色卡单项属性提高120%。这个同色的色指的是红蓝绿黄4种卡的颜色，属性是指每张卡都有的三种属性：Da（舞蹈）Vo（声乐）Pf（表演）。





所以理想状态肯定是能组到5张同色并且同特长的队伍，那这个难度肯定是很高的，初始的五星卡阵容有红色四张、蓝色三张、绿色三张、黄色三张，开服比较推荐选红色卡的一彩，因为一彩是50%的三项，属性相对较均衡，而且红卡的队长卡是居多的，说不定哪天你还能歪到一张呢？





说完了自选卡以后当然是常规性的抽卡了，刚开服的时候补偿福利加上开服钻石奖励大概有个三四十抽了，卡池采用了十连保底机制，五星卡的抽取概率也明明白白摆出来了是3%，单论这个概率还是不错的，同时游戏也会持续进行新卡池的补充，截至发稿日，游戏内已新增了两个限时活动卡池，五星卡分别是美伽（mika）还有朔间凛月（栗子），新星团的活动也将在12月4日开启，相当于很快能白嫖一张昴流的五星卡。





平时想要抽卡的话大多数时候都是靠钻石来兑换上级招募券，看着3500钻兑换一次十连抽是不是觉得挺贵的？其实钻石的来源渠道还真不少。





钻石获取渠道





打歌的成就、主线故事章节、偶像故事、星光闪耀演唱会的过关宝箱、日常人物、萌新的新进员工研修等等，都是日常获取钻石的渠道。占比较大的部分目前来看是主线故事，主线故事的执笔是日日日，网友们也习惯称之为晶爹，算是日本比较出名的轻小说作家之一，所以单嗑剧情也是完全ok的。





对剧情不感冒的童鞋也可以直接跳过获取钻石，这点还是挺人性化的，打歌的部分还是需要自己手动，难度是普通难度，建议先养卡再过主线打歌关卡，而通关打歌关卡后会解锁特殊的打歌任务，相当于主线关卡的一个打歌任务都能获得300钻了，再加上之前说的各个钻石渠道，想抽卡真没想象中那么难。





说了那么多关于卡面的内容现在该来讲讲如何养成啦～





偶像养成之路





《偶像梦幻祭2》毕竟是个音乐手游，所以养成主要还是靠打歌玩法，目前主要有四种演唱会模式：演唱会、星光闪耀演唱会、无限演唱会以及专业演唱会。日常演唱会包含了所有的曲目，同时自11月27日开服以来，也是以每天首歌曲的新增速度进行更新，目前已有28首歌曲。





每首歌都分为四个等级，简单、普通、困难以及专家难度，萌新入手建议先从简单难度开始，不管通没通关都能解锁一定的关卡成就，而通关以后则是有额外的宝石、经验券、海选招募券等等奖励，而且fc（full combo）以后就能解锁自动打歌，每天的新歌会有宝石掉落的概率up，所以养成难度来说还是比较护肝的。





至于打歌掉落的宝石当然也是用来养卡的啦，卡片的养成界面会有“等级提升”和“偶像之路”，等级提升不用多讲了吧？就是用经验券去喂，或者编入组队参与演唱会，也可以同步升级，偶像之路则是达到一定的等级用宝石解锁一定的节点。解锁节点会对卡片的数值进行一定的提升，还可以解锁房间服装、MV服装、背景图片，以及特殊的个人剧情。





所以其实你所获得的宝石其实大部分都是贡献给偶像之路的，解锁偶像之路的节点就会获得不同种类能力值的提升，一般偶像之路的最末端是“卡片才能绽放”，绽放后的卡片除了能力属性的提升还会解锁另一张立绘，听起来是不是还挺不错的？至于另外一小部分的宝石则是贡献给偶像挑战的级别提升任务的。





事务所玩法简介





养成卡片积攒粉丝还有另一个地方可以进行，那就是偶像事务所，你可以在事务所里布置各种各样的家具，创造专属的偶像家园，不仅有丰富的主题套装，还能解锁超多超可爱的偶像特殊家具配套互动动作。





事务所中的偶像工作，就是提升偶像粉丝数的一个途径，选择合适的工作不仅可以提升偶像的粉丝人数还能获得更多道具，其中的一些材料就可以拿来为偶像制作服装，穿上制定服装去工作的话会有额外的加成，那么打工获得的奖励就越多，也算是一个良性循环吧。





那么今天的入门攻略也感觉差不多了，下次再深入聊聊一些比较细节的地方吧！





快来《偶像梦幻祭2》一起见证偶像们逐渐成长、并在舞台上迸发无上光彩的瞬间吧！





【关于《偶像梦幻祭2》】

《偶像梦幻祭2》是乐元素出品的全新音乐学员Live演出手游，现已公测上线！

官网：https://es2.happyelements.com/

官方微博：偶像梦幻祭2

官方微信：偶像梦幻祭2

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