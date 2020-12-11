《偶像梦幻祭2》x ZOO咖啡，全国主题店火热进行中

全方位沉浸式偶像养成音乐手游《偶像梦幻祭2》与ZOO咖啡携手推出《偶像梦幻祭2》主题咖啡厅，在首站上海站受到了制作人们的广泛好评！随着游戏正式公测，主题咖啡厅将会在不同的城市陆续开启，同时还有一系列追加活动！在惬意的午后，在小偶像们的陪伴下，享受甜点咖啡，绝对是无可比拟的美好时光。





随着游戏公测，《偶像梦幻祭2》主题咖啡厅也在不同城市陆续开始营业啦。专属美食，限定周边，惊喜活动，都等着各位制作人们的光临。咖啡厅将会换上全新的装扮：偶像们的立牌、闪闪发亮的主题装饰、各式偶像的周边，宛如来到了合成广场，和偶像们共赴一场线下之约！





品尝特色餐饮

活动期间，官方将以每支组合为主题推出餐品饮品各1款，共28款餐饮（可单点）。fine的杨枝甘露和冰激凌柠檬挞、Trickstar的甜橙燕麦和活力橙味早午餐、红月的樱花拿铁和和风年糕拼盘……你pick的组合，究竟是哪一款味道？





“应援”集章卡活动

参加小活动可在集章卡对应区域得到1枚印章，集齐三枚不同的印章可兑换游戏礼包卡1张。领取时间截至店铺活动结束，数量有限，赠完即止。

印章获取方式：

A区域：主题周边消费满168元（同一日期的小票金额可累加）

B区域：主题餐饮+周边消费满256元（同一日期小票金额可累加）

C区域（更新）：完成下载游戏：下载注册游戏，出示游戏内【我的档案界面】

D区域（追加）：完成微博活动：在HAPPYZOO超话，发布【本次活动的主题餐饮】+ 游戏内【制作人我的档案截图】 或【任意一款偶像梦幻祭系列周边】，并@HAPPYZOO官方 @乐爱豆HE，完成即可集章。到店集章的同时依旧有机会收到小礼物，别忘记参加哦！





返图活动

11月27日起至12月28日，官方每周还会从超话中选出3位制作人各送出精美礼物1份。





公测限定饮品

即日起，店内将会追加推出1款公测限定饮品【云顶可可欧蕾】，购买即赠特饮杯1个（pp材质注塑杯）+ 随机杯垫1枚（可指定组合）。





角色生日活动

店内生日活动时间安排如下：

【12月17日-20日】冰鹰北斗

【12月24日-27日】影片美伽

【12月25日-28日】风早巽

② 生日活动期间，当天咖啡厅主题餐饮+周边消费每满188元，可获得角色生日手幅1张（单日消费可累加）

③ 生日活动期间店内将有角色生日主题装饰区域布置





公测纪念一日店长活动

11月28日、29日，为了庆祝游戏公测，店内有一位Coser担任一日店长活动。Coser装扮成小偶像，满足制作人们与偶像亲密互动的愿望，吸引了无数制作人前来店内打卡！





此外，还有偶像梦幻祭2 主题应援徽章、偶像梦幻祭2 主题合照透卡等周边可以购买，各位制作人千万不要错过！





【关于《偶像梦幻祭2》】

《偶像梦幻祭2》是乐元素出品的全新音乐学员Live演出手游，现已全平台上线！

官网：https://es2.happyelements.com/

官方微博：偶像梦幻祭2

官方微信：偶像梦幻祭2

QQ小程序：QQ搜索小程序“偶像梦幻祭2”，建议登录并在个人中心编辑绑定qq号和手机号，以便后续相关信息通知。

