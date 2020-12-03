动画《厨神小当家》第二季明年1月开播 最新PV公开





12月3日，动画《厨神小当家》第二季公开了正式PV，并宣布将于明年1月12日开播，每周二凌晨0:10中日同步更新。

动画《厨神小当家》由杰外动漫获日本讲谈社授权发起企划，以经典美食题材漫画《真·中华一番！》为蓝本进行改编制作。讲述了刘昴星在成为“史上最年轻的特级厨师”之后，与伙伴们不断修炼厨艺、寻找“传说中的厨具”并对抗“黑暗料理界”的故事。

自去年10月的动画第一季播出以来，深受广大观众的关注，全网累计播放量已逾2亿。此前官方已经公开了来自“黑暗料理界”的新角色“五虎星”——“入云龙”凯由、“豹子头”亚刊、“飞天大圣”朱七、“青眼虎”密拉、“浪子”颜先，他们分别由国内知名配音演员阿杰、宝木中阳、路知行、李诗萌、郭浩然担当配音。正式PV中“五虎星”悉数登场，每个人都展现出了超凡的能力，他们将给刘昴星带来怎样的挑战，是第二季的一大看点。

观看PV：https://www.bilibili.com/video/BV1YK4y1f7uD/

此前《厨神小当家》第一季已经引发了一波怀旧和美食的热潮，而动画第二季的开播，无疑为这份热潮的延续再度助力。

CAST

配音统筹：729声工场

配音导演：杨天翔

刘昴星：小连杀

周梅丽：乔诗语

四郎：云鹤追

解鲁：刘琮

雷恩：魏超

兰飞鸿：苏尚卿

凯由：阿杰

亚刊：宝木中阳

朱七：路知行

密拉：李诗萌

颜先：郭浩然

STAFF

原作：小川悦司《真·中华一番！》（讲谈社《周刊少年Magazine》刊载）

企划·制作：杰外动漫



