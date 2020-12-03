Hi, 请登录

动画《厨神小当家》第二季明年1月开播 最新PV公开

资讯 狼小狼 2020年12月03日 23:56

动画《厨神小当家》第二季明年1月开播 最新PV公开 资讯 第1张

 

12月3日，动画《厨神小当家》第二季公开了正式PV，并宣布将于明年1月12日开播，每周凌晨0:10中日同步更新。

 

动画《厨神小当家》由杰外动漫获日本讲谈社授权发起企划，以经典美食题材漫画《真·中华一番！》为蓝本进行改编制作。讲述刘昴星在成为“史上最年轻的特级厨师”之后，与伙伴们不断修炼厨艺、寻找“传说中的厨具”并对抗“黑暗料理界”的故事。

 

自去年10月的动画第一季播出以来，深受广大观众的关注，全网累计播放量已逾2亿。此前官方已经公开了来自“黑暗料理界”的新角色“五虎星”——“入云龙”凯由、“豹子头”亚刊、“飞天大圣”朱七、“青眼虎”密拉、“浪子”颜先，他们分别由国内知名配音演员阿杰、宝木中阳、路知行、李诗萌、郭浩然担当配音。正式PV中“五虎星”悉数登场，每个人都展现出了超凡的能力，他们将给刘昴星带来怎样的挑战，是第二季的一大看点。

动画《厨神小当家》第二季明年1月开播 最新PV公开 资讯 第2张

 

观看PV：https://www.bilibili.com/video/BV1YK4y1f7uD/

 

此前《厨神小当家》第一季已经引发了一波怀旧和美食的热潮，而动画第二季的开播，无疑为这份热潮的延续再度助力。

 

CAST

配音统筹：729声工场

配音导演：杨天翔

 

刘昴星：小连杀

周梅丽：乔诗语

四郎：云鹤追

解鲁：刘琮

雷恩：魏超

兰飞鸿：苏尚卿

凯由：阿杰

亚刊：宝木中阳

朱七：路知行

密拉：李诗萌

颜先：郭浩然

 

STAFF

原作：小川悦司《真·中华一番！》（讲谈社《周刊少年Magazine》刊载）

企划·制作：杰外动漫

 

 


相关推荐

评论

取消

  • 昵称 (必填)
  • 邮箱
  • 网址

关于梦域动漫网

    梦域动漫网为您提供一站式ACG服务新体验。动漫资讯、展会信息、宅文化、周边情报，活动情报一网打尽，致力于打造有趣的动漫交流平台。

    版权申明：本站资讯情报由注册用户发布，本网站无法鉴别所上传图片或文字的知识版权，任何单位或个人认为本网站中的网页或链接内容可能涉嫌侵犯其知识产权，应该及时向本网站提出书面权利通知，并提供身份证明、权属证明及详细侵权情况证明。本网站在收到上述文件后，将会尽快删除相关内容或断开相关链接。
梦域动漫网
关注我们
微博 微信
微信号
 feed
评论