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《偶像梦幻祭2》百万预约已达成！豪礼相送迎公测

业内 狼小狼 2020年11月23日 17:16

乐元素打造的音乐节奏手游《偶像梦幻祭2》11月27日公测在即，在广大制作人们的努力下，目前《偶像梦幻祭2》已达成百万预约！为了感谢各位制作人的关注和支持，官方准备了超多福利送给大家，下面就一起来看看吧。

《偶像梦幻祭2》百万预约已达成！豪礼相送迎公测 业内 第1张


百万预约达成 感谢各位制作人

《偶像梦幻祭2》是一款全方位沉浸式偶像养成音乐手游，其是基于偶像梦幻祭IP世界观下的重磅续作。游戏中拥有49位风格各异的美少年组成14个高颜值组合，玩家们可以在坐拥创造新时代偶像组合的「合唱广场」成为金牌制作人，和努力成为优秀偶像的少年们朝夕相处，亲手创造出闪亮的音乐演艺之星！

在《偶像梦幻祭2》开启预约以来，就获得了广大制作人们的支持，无数制作人们纷纷来到「合唱广场」，预约和49位美少年们的偶像之旅。在11月27日公测开启之际，《偶像梦幻祭2》已达成了百万预约！各位制作人，偶像们追梦的路上，感谢一路有你！

全平台登录奖励

《偶像梦幻祭2》公测后，全平台登录均可获得超值的登录奖励！【钻石x4200+上级招募券x10+海选招募券x10+经验券（大）x5+四色宝石x1】，此外，首测将追加全服补偿【上级招募券x5】，制作人们千万不要错过！


官网预约奖励

除了全平台登录奖励，制作人们在官网预约，还将获得官网的预约奖励：【「预料之外」称号+钻石x200+上级招募券x2+三色宝石（大）x1+三色宝石（中）x3】。

《偶像梦幻祭2》百万预约已达成！豪礼相送迎公测 业内 第2张


官网预约奖励追加

《偶像梦幻祭2》达成百万预约，十分感谢各位制作人的关注和支持，官方这回也为大家追加了官网预约奖励。

官网预约的制作人除已有的预约奖励之外，公测后还可额外获得【上级招募券x5+经验券（大）x5+经验券（中）x10】！如此丰富奖励，不快来官网预约吗？


国服原创卡牌奖励

百万预约达成，《偶像梦幻祭2》也将为大家带来国服原创卡牌！觉醒前拿着乐谱和唱片的明星昴流帅气又闪亮，觉醒后可爱的Q版Trickstar成员，实在是太萌！


官服专属家具

《偶像梦幻祭2》也将为大家带来官服专属家具：闪耀的演唱会舞台、充满星光的装饰……一起来用专属家具装饰你的事务所，创造专属的偶像家园吧！


乐元素开发的音乐节奏手游《偶像梦幻祭2》百万预约已达成，公测正式定档11月27日！除了预约达成豪礼相送，游戏中还有更多惊喜等待着制作人们！立刻预约《偶像梦幻祭》成为金牌制作人，在光彩动人的舞台上和49位美少年一起实现你的造星梦想！


【关于《偶像梦幻祭2》】

《偶像梦幻祭2》是乐元素出品的全新音乐学员Live演出手游，现已开启全平台预约！

官网：https://es2.happyelements.com/

预约：https://es2.happyelements.com/register

官方微博：偶像梦幻祭2

官方微信：偶像梦幻祭2

QQ小程序：QQ搜索小程序“偶像梦幻祭2”，建议登录并在个人中心编辑绑定qq号和手机号，以便后续相关信息通知。


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