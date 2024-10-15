《重构：阿塔提斯》“RE一把”试玩会圆满落幕 |未来科幻二次元竞技手游10.16正式开启

在苦苦等待2年之后，《重构：阿塔提斯》手游终于完成“重构”，即将焕新归来！

近日，《重构：阿塔提斯》官方正式宣布，将于10月16日开启"原基测试"。此消息一出，迅速引发了玩家们的热烈反响，随即官网预约人数迅速突破百万大关。

回首两年前的首次亮相，《重构：阿塔提斯》以其独特的未来都市风格和创新的游戏理念，在众多产品中脱颖而出。然而，为了打造出更完美的游戏体验，开发团队毅然决定“闭关”，进行长达两年的深度“重构”。

事实证明，两年的“重构”没有白费，前不久公布的“原基测试”首支PV，揭开阿塔提斯大陆的神秘面纱，展现出极具令人视觉冲击力的幻想世界。赛博朋克与二次元融合交织的未来科幻世界，来自七大阵营的简谐智能闪亮登场，精彩纷呈的英雄大乱斗，为大家勾勒出一个令人向往的阿塔提斯大陆。

为了让等待已久的玩家们提前感受游戏的魅力，《重构：阿塔提斯》官方也于10月13日，在深圳广电电竞中心NIP主场举办了本次"原基测试"的"RE一把"线下试玩会，现场邀请了众多媒体和嘉宾，抢先体验阿塔提斯大陆的魅力。

先行体验重构的阿塔提斯！“RE一把”试玩会高能不断

活动现场最吸睛的亮点，莫过于知名Coser走路摇、叉子宝宝、枣糕等演绎的英雄角色，她们化身游戏中的热门简谐智能——黑井莺、莉芙和哈米莉亚，将游戏中的角色完美还原到现实中，陪伴各位参加试玩的玩家度过一段愉快的时光。

试玩会现场氛围热烈，参与者们对游戏的改进和优化赞不绝口，尤其是游戏手感和数值方面的优化得到了与会者们的一致好评。

而《重构：阿塔提斯》团队现场也为大家带来了游戏最新优化内容的分享，针对现场媒体提问更是一一做了详细的全面解答。

值得一提的是，活动现场还直接“开团”，举行了一场别开生面的"原基争夺战"策划挑战赛。策划团队与Coser、玩家内测官在游戏中展开激烈对决，紧张刺激的战况，引发现场阵阵惊呼与掌声，将活动氛围推向高潮。流畅的操作和更加合理的游戏节奏给忠实玩家们带来不少惊喜，也让大家对即将到来的测试充满期待。

高颜值的简谐智能，未来科技的独特魅力

无论是二次元爱好者还是MOBA玩家，相信大家都对《重构：阿塔提斯》中那些风格迥异的简谐智能们印象深刻。游戏的美术风格采用了NPR与PBR双重渲染技术，使得每个角色在拥有鲜明二次元特质的同时，兼具写实科幻的精细感，让二次元风格浓厚的角色和场景看起来更加写实。

游戏中的三位先遣队人气角色——黑井莺、莉芙和哈米莉亚，更是成为了玩家们关注的焦点。





黑井莺作为大陆知名武道星合流的继承人，其白发双马尾的造型独具特色，凌厉的身手让人印象深刻；而同时拥有生物与化学专家头衔的莉芙博士，则以其慵懒而富有魅力的高知御姐形象，赢得众多粉丝的喜爱；而活力四射的哈米莉亚，则凭借其可爱的外表和强大的火力所塑造出的反差感，成为了不少玩家心中的"新老婆"。这些角色的立绘和建模不仅贴合了她们的故事背景，也在视觉上给玩家们带来了极大的满足感，每一帧画面都让人不禁多看几眼。

高颜值的立绘与酷炫的技能表现相得益彰，为喜欢二次元和科幻的玩家带来了视觉与游戏体验的双重享受。可以说，无论你是想寻找“新老婆”的二次元粉丝，还是注重角色设计细节的MOBA玩家，都能在《重构：阿塔提斯》中找到自己心仪的伙伴。

10月16日“原基测试”启动，阿塔提斯邀您重构未来！

随着10月16日“原基测试”的开启，阿塔提斯大陆的大门时隔两年后即将再度打开，为喜爱二次元和科幻的玩家带来一场独特的竞技冒险之旅。

目前游戏预下载已于10月15日正式开启，玩家可以前往官网进行预约，有机会获得本次测试资格。值得一提的是，测试名额有限，越早预约，越有机会成为首批探索阿塔提斯的勇敢向导。

全新“重构”的阿塔提斯大陆即将全面开启，以全新的姿态等待着每一位勇敢的向导，共同探索这片未知的未来世界。10月16日，阿塔提斯大陆，我们不见不散！



