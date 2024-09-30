二次元创作者及爱好者共聚一堂，共话原创动漫产业发展的新模式

9月22日，《拥抱跨次元的热爱——抖音二次元交流会暨轻漫沙龙》于2024抖音创作者大会期间举办，众多“二次元”不同领域的创作者、原创轻漫IP代表共聚一堂，以“拥抱跨次元的热爱”为主题，共同开启了一段探索未来、追求热爱的奇妙之旅。

交流会现场，人民日报社《讽刺与幽默》报总编辑岳增敏发表致辞，他表示，“轻漫计划”作为抖音在二次元领域的重要战略部署，已经取得了显著成效，它为众多原创动画创作者提供了广阔的展示舞台，为中国原创动漫发展提供了新的发展路径。“5年时间，‘轻漫计划’话题阅读量从最初的30亿，到目前累计超过4500亿，众多优秀的原创IP从轻漫短视频出发，成为动画剧集、动画电影，甚至成长为全民IP。”

从流量到曝光，二次元文化在抖音插上想象的翅膀

根据《中国二次元内容行业白皮书》的最新数据，2023年我国泛二次元用户规模已达到4.9亿人，其中核心用户更是高达1.2亿。事实上，伴随着越来越多二次元创作者、爱好者不断“破次元壁”入驻，二次元风正悄然成为抖音内容生态的标签之一。

如何把握抖音二次元的增长窗口，找到正确姿势和年轻群体玩在一起？交流会现场，抖音二次元运营刘璐以《在抖音做“二次元”的想象力》为主题，从用户画像、内容趋势等多个维度重点介绍了抖音动漫如何吸引广大二次元爱好者与创作者，她表示，二次元作为年轻人的流行文化，一些新的趋势也在抖音快速发酵。“抖音平台上二次元内容的多样性增加，播放量占比提升13%，受众规模增长470%，极大程度展现了平台对二次元文化的积极推动。”

随着越来越多动漫创作者转型和新创作者入局，使得抖音站内原创动漫内容质量和作品风格越来越多样化。抖音二次元运营、轻漫计划负责人田冻竹，从“轻漫新世代：原创动漫正在抖音发光”切入，向大家展示了目前抖音多样的动画IP的内容案例；介绍了轻漫内容在站内丰富的变现形式，以及在内容付费合辑等领域的探索；还介绍了动漫IP在抖音生态能延展的产品联动玩法，以及平台跟坏猴子影业等头部制作公司、北京电影学院等动漫院校、动画赛事活动如金龙奖、及行业展会等的联动。她提到，抖音“轻漫计划”关注结合短视频内容生态的原创动漫内容发展趋势，致力于从优质内容创作、IP生存及成长发展维度，探索原创动漫作者发展路径，帮助更多优质创作者脱颖而出。

关于如何熟知规则工具并保护原创作者的权益，抖音体验运营冯豪从“审核优化”“原创保护”“流量与粉丝互动”等多个维度来解读抖音今年在创作者体验上的深度优化和不断创新。冯豪表示，抖音未来将继续以创作者为中心，改进和完善服务体系，旨在打造一个更加公平、健康、活跃的创作环境；即梦AI创作者运营负责人刘畅则从AI时代的视角出发，探讨了原创动画创作者与抖音平台的共同成长之路，分享了AIGC创作的生命力及平台对创作者的激励与扶持模式；抖音中长视频产品经理王冬琳以《抖音精选：相信好内容的力量》为主题，深入解析了抖音精选机制，为优质内容如何获得平台认可提供了专业指导。在她看来，在抖音，好内容值得被大家看见，好内容需要被更好地分发。

从热爱到事业，二次元内容在抖音爆发无限可能

抖音里的海量创作者，不负热爱，持续创作，诠释着丰富的内容生态。交流会现场，抖音动漫杂谈创作者@哎呀老付 便分享了自己在抖音所看到的二次元人与事。自称为典型的二次元宅男的他，凭借对动画的坚持，在抖音上，持续为中国动画行业贡献力量。他提到，抖音为二次元文化创造了一个健康的生态，这里没有年龄和人群的限制，大家共同关注动漫本身和内容本身。“优秀的动画作品能够帮助青少年树立正确的价值观、建立梦想，并找到人生奋斗的方向。”

在随后的圆桌交流环节，@哎呀老付与被誉为“二创动画天花板”的@牙牙的包裹、解说优质作者@阿轩速看、杂谈优质作者@光之阿泽、混剪优质作者@夹了个心 多位知名二次元创作者轮番登场，围绕“什么是好的动漫二创”这一话题展开热烈讨论，分享了各自的创作心得与经验，激起了在场创作者们对“二创如何赋予作品全新生命力”这一议题的深度思考。

另外，二次元的“谷子”作为近年来备受关注的产品类别，年轻人对“谷子”的追捧有着一种“豪掷千金只为心头所爱”的态势。交流会现场，「抽象吃谷手作达人」@重型坦克制造机、「谷美摄像艺术家」@圆脸脸的留白、「谷圈文化达人」@水母sama、「流麻手艺匠人」@霜茶、「谷圈黑科技达人」@大嘎子 等来自不同领域的谷子作者也分享了他们从爱好者转变为创作者的心路历程及吃谷、谷美的趣事，让与会者感受到了二次元文化的多样性与包容性。

事实上，结合“拥抱跨次元的热爱”主题，本次交流会还邀请了众多打破次元壁的优质作者现场分享创作心路。国风创作者@朱铁雄与Lolita爱好者@谢安然 ，以及真人Coser@贝爷是超人（王小贝） 都带来了精彩的分享。朱铁雄以其独特的视角挖掘中国传统文化人物形象，将特效国风变装融入故事中，展现了国风文化的独特魅力；谢安然则讲述了如何从Lolita文化中获得力量，并打破次元壁，结合短视频把热爱带给更多人，让与会者对Lolita文化有了更深的了解与认识；王小贝分享了自己从小县城的动漫爱好者成长为抖音二次元内容创作者的经历，并讲述自己作为“三孩妈妈”，如何在家庭和爱好之间找到平衡点，通过抖音激励更多人感受二次元文化的魅力。

本次交流会轻漫沙龙环节，还邀请到众多优质动漫IP、原创动画作者现场交流：“奶龙”、“非人哉”、“王蓝莓”、“旋风博文”等抖音站内多位原创轻漫IP代表，分享在抖音崛起背后的成长故事和IP布局。

奶龙IP创作者、第七印象公司副总经理谢莹，就奶龙IP的试水、打磨到爆红的成长历程，分享了“奶龙：从抖音长出的国民暖萌动漫IP”背后的故事。她表示，抖音平台的庞大用户基数和高度活跃的社区氛围为奶龙提供了源源不断的流量支持，助力其快速成长为出圈国漫。

《非人哉》出品人徐博，分享了“百变国漫的轻漫火花”，详细阐述了《非人哉》这一动漫IP在抖音上通过一系列积极探索，他表示，“《非人哉》借助抖音不仅实现了内容的多元化展现和有效传播，还成功探索了商业化的多种可能。”同时，徐博还分享了IP运营及商业化发展路径，以及未来的产业布局。

“王蓝莓IP”CEO沈兴华，以“用动画唤醒时代回忆”为主题，阐述IP如何借助抖音二次元生态门槛低、流量巨大及多样化的变现机会，实现了从无背景草根团队到具有影响力的动漫IP的蜕变。她表示，二次元创作者与抖音的结合必定是未来一大发展趋势，“抖音这样的内容平台出现，已经深刻影响着视觉平台的生态，短视频内容也越来越成为人们娱乐、学习主要方式之一。”

不仅如此，抖音站内优秀的动画创作者@旋风博文 也从创作者的角度，分享了自己的创作旅程和理念，以及抖音平台在推动动画创作者发展、促进作品传播和增强观众互动方面，所起到的积极作用。他认为，抖音不但给了自己一个充分展示的平台，使其作品获得更多曝光和关注，更为他带来了许多宝贵的合作机会，“因为抖音，才使我有幸与一些优秀的配音演员和音乐创作人合作，为我的动画作品增添了更多的色彩和生命力。”

抖音二次元市场的迅猛崛起除了结合轻漫计划培养出一批“抖系”动画IP外，也引发了大量已经在长视频领域取得一定成绩的国漫IP加入短视频赛道布局。现场，出了在短视频赛道迅速发展上升的@星有野、@唐唐、@我是不白吃 之外，还有从轻漫走向动画电影的IP @茶啊二中、知名国漫@画江湖之不良人、动漫媒体@wuhu动画人空间 、动漫院校作者代表@懒小熊 等多位作者代表也畅所欲言。讲述了进入原创动画领域的初心故事，和创作心路，还就抖音上IP发展模式的演变，新IP的崛起与未来发展模式进行了深入探讨。这些分享不仅让与会者感受到了原创动画的无限可能，也为更多创作者提供了宝贵的启示与借鉴。

本次抖音二次元交流会暨轻漫沙龙，不仅让二次元文化的创作者、爱好者能够面对面交流心得、分享经验，共同探索圈层文化的新趋势和原创动漫产业发展的新模式，还为抖音平台在二次元领域的持续发展注入了新的动力与活力。未来，抖音也将积极探索与二次元文化相关的商业模式与变现途径，为创作者们创造更多的经济收益与价值回报，携手更多二次元创作者与爱好者共同打造出一个更加丰富多彩、充满活力的二次元世界。