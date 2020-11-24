超暖心联动！《捕获宠物娘的正确方法》x和猫住开启国漫破圈新玩法

近期我们了解到，出品方完美世界漫画在打造高人气作品之余，还不忘心系公益，与知名猫咪领养救助平台“和猫住”达成合作，在成都大悦城举办了一场别开生面的破次元“快闪领养行动”：11月7日活动当天，大悦城聚集了上千名漫画读者及宠物粉，萌宠猫咪+人气漫画的新鲜组合吸引了不少路人驻足围观，引发极大的关注。

【多平台直播，线上线下同步体验】

据悉，考虑到受疫情影响很多人不方便去现场参加活动，《宠物娘》采取了“线下活动+线上直播”的双开模式，在抖音、B站双平台的多个账号同时开启直播，让无法去到现场的朋友也能实时了解活动状况，隔着屏幕体验现场气氛。

活动特邀知名coser北原美呆与工作人员一起为线上观众做直播，当天的直播收获了相当高的人气，除了活动现场的上千名漫画读者、宠物粉，还有线上多平台账号共计2w+的观众与他们实时互动，一起见证一个又一个吸猫追漫的美好瞬间。

【看故事玩涂鸦，活动主题深入人心】

值得一提的是，《宠物娘》在现场放置了一面温馨有爱的“故事墙”，参加活动的朋友们可以静静围观来自全国各地的铲屎官与猫主子之间的日常趣事。故事墙的隔壁还设有一面非常大的涂鸦墙，活动期间吸引了上百位 “绘画能手”涂鸦留念——无论是步入社会的成年人、稚气未退的学生还是四五岁的小孩子，无论是漫画读者还是宠物爱好者，大家都纷纷用绘画传达自己对流浪猫的关爱、对《宠物娘》漫画的喜爱以及对此次活动的支持。二次元三次元齐聚涂鸦，《宠物娘》成功实现了让漫画融入现实的“破圈”效果。

【创新联动，赋予国漫新意义】

作为一部在哔哩哔哩漫画评分高达9.2分的作品，《捕获宠物娘的正确方法》上线一年来的成绩可圈可点：上线首日应援榜排名前六，多次获得哔哩哔哩追漫推荐、哔哩哔哩漫画免费漫画推荐、首页搞笑爆漫推荐等。作品上线两个月读者反响火爆，各种好评催稿，热度可见一斑。

在致力于为读者们提供优质作品的同时，完美世界漫画还不忘探索国漫IP新玩法，心系公益与和猫住开启创新联动，打造别开生面的流浪猫线下领养体验。这次活动不仅让《宠物娘》漫画成功“破圈”，也让国漫在助力公益活动的领域进行了一次大胆的尝试，为国漫赋予了更多的意义与价值。通过此次线下活动，有越来越多的三次元朋友开始了解国漫、对国漫产生兴趣，也有越来越多泛二次元用户开始关注“领养代替购买”的流浪猫救助理念。据统计，此次活动在微博、B站、知乎等多平台收获了高达4000w+的热度，总讨论量突破5w，现场有意咨询流浪猫领养事宜的人络绎不绝，多达百人。由此可见，《宠物娘》的创新联动既让作品知名度有所提升，也在一定程度上对公益领养的领域做出贡献，可谓达到了双赢的效果。