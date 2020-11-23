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首届触漫嘉年华大咖嘉宾云集 12月5-6日上海展览中心

漫展 狼小狼 2020年11月23日 14:44

首届触漫嘉年华将于12月5号～6号强势登陆上海展览中心，本次嘉年华现场约有60+的活动，更有50+重磅级嘉宾亲临现场！快来看看有没有你喜欢的嘉宾呢？

l 三坑时装走秀

本次触漫嘉年华将会请来25位三坑时装人气种草姬将给大家带来现场走秀。

首届触漫嘉年华大咖嘉宾云集 12月5-6日上海展览中心 漫展 第1张

首届触漫嘉年华大咖嘉宾云集 12月5-6日上海展览中心 漫展 第2张

l CMF嘉宾

来自触漫APP的TOP作家、画师、主播都将亲临现场进行签绘活动，喜欢他们的朋友千万不要错过和他们“零距离“见面的机会哦～

l 特邀嘉宾

魔都超ACG管弦乐团（SAO乐团）—— 魔都首支二次元动漫游戏管弦乐团

首届触漫嘉年华大咖嘉宾云集 12月5-6日上海展览中心 漫展 第3张

瞳瞳——B站知名唱见

首届触漫嘉年华大咖嘉宾云集 12月5-6日上海展览中心 漫展 第4张

胖喵——上海人气coser one space合伙人

首届触漫嘉年华大咖嘉宾云集 12月5-6日上海展览中心 漫展 第5张

辰polaris——上海知名coser

首届触漫嘉年华大咖嘉宾云集 12月5-6日上海展览中心 漫展 第6张

更多嘉宾正在“路上”，敬请期待他们的到来吧～欢迎动漫、Lolita、JK制服、汉服企业及爱好者持续关注并积极参与触漫嘉年华，同时触漫也期待与大家一同打造一场精彩纷呈、丰富多彩的嘉年华！

日期：2020年12月5日~12月6日

展会开放时间： 12月5日10:00 – 17:00 ；12月6日10:00 – 15:00

地点：上海展览中心 2号门入口（静安区延安中路1000号）

微博：@触漫APP @触漫嘉年华_ ChuManFest


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