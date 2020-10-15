奥特曼2020秋冬童装上线 “THE ULTRALIGHT奥特之光” 主题系列

（2020年10月15日） 上海新创华文化发展有限公司（下称：新创华） 与 上海艺零玖时装有限公司（下称：艺零玖）联合宣布：奥特曼2020秋冬系列童装系列于天猫 奥特曼玩具旗舰店（https://aotemanwj.tmall.com） 正式上线。今年8月，新创华与艺零玖就奥特曼系列IP达成战略合作，艺零玖不仅将接手新创华旗下奥特曼天猫旗舰店的运营，同时，也将与新创华联手，共同开启奥特曼系列童装的事业板块。奥特曼2020秋冬系列童装系列以 “THE ULTRALIGHT奥特之光”为主题展现给大家。

『角色』

赛罗奥特曼成为该系列童装的男一号。

体内积满光能量的 迪迦奥特曼 的Q版形象，也出现在该系列中。

赛罗奥特曼代表的是 勇气、正义、成长 和 团队。而赛罗奥特曼的宿敌，邪恶奥特曼贝利亚，以及外星人巴尔坦星人、达达、小怪兽比格蒙 的形象也“可爱”的出现在该系列中。

『设计』

奥特曼2020秋冬童装系列涵盖T恤、家居服、卫衣裤、外套、毛衫、棉服与羽绒服等品类。设计上从孩童和家长的需求出发，将休闲运动、都市时尚、学院风等国际童装设计趋势兼容并济。

采用时尚的廓形设计的同时兼顾包容性和多样性；针织品为主，令孩童穿着感受舒适、行动亦更方便；图案的呈现更是精彩纷呈，不仅有来自奥特曼系列影视作品中的形象，也有更迎合孩童喜好的Q版形象，符合赛罗奥特曼的美名标签。

用心到细节，魔术贴设计，提出“which ultraman are you 你是哪个奥特曼”的选择题，孩童可以通过更换不同角色的刺绣魔术贴，决定自己的角色，并使命担当；连帽卫衣上，赛罗奥特曼标志性的头标摘下便成为游戏的利器，配合上标准的姿势，赛罗双生射线发射在即。

各种镭射、夜光、反光印绣花应用到位，既是十足的黑科技感，更是家长最为关注的安全性细节；羽绒服采用接近还原服的设计，将面料与细节的结合表现得更立体生动。

特摄世界的故事，总是能给真实的生活注入梦想的泡泡，特摄角色也成为鲜明姿态的代表为人喜爱。作为奥特曼系列中超人气代表，赛罗奥特曼这10年确实给粉丝带来了不凡的表现，可以说是大获成功的一位典型角色。

时值赛罗奥特曼10周年各种纪念活动与产品不断之际，奥特曼品牌童装“THE ULTRALIGHT奥特之光”系列在版权旗舰店的上线，可谓向赛罗奥特曼10周年和中青少粉丝送上的又一份精彩。

