《约战：精灵再临》×《魔法禁书目录》联动详情公开！

昨天，角川正版授权的《约会大作战》手游《约战：精灵再临》在昨天自己举行的直播活动中向大家公开了与《魔法禁书目录》联动的具体活动内容。《约会大作战》与《魔法禁书目录》两部轻小说改编动画均是时间近10年的超人气作品。这次联动可以说非常值得期待了！

《约会大作战》和《魔法禁书目录》都可以归类为校园超能力战斗恋爱喜剧作品，相似度非常之高，所以这次大凉山选择了《魔禁》人气非常之高的御坂美琴作为SS级角色进入游戏，同时为了配合《约会大作战》的气质还选择了白井黑子这位御坂美琴的百合绑定角色，可以说是很用心了。



本次联动除了必备的联动角色外，大凉山特别制作了非常特色的联动剧情，据称剧情是在同一个世界观下发生的，因为一场坠机事故，《魔法禁书目录》的女主角茵蒂克丝失踪，御坂美琴与白井黑子两人前往天宫市寻找，由此与天宫市的精灵们发生了交际。



除了独特的剧情《约战》制作组大凉山这次还进行了全新的尝试，在联动角色的看板时装上下了不少功夫，除了御坂美琴与白井黑子两人的特殊看板外，还有前所未有的琴里与黑子的双人时装看板，非常的橘里橘气。想必对于喜欢百合属性的魔禁粉丝来说是一份无法抵抗的诱惑。

游戏内大凉山那么努力，在游戏外他们也是不落人后的。1月10日是《魔法禁书目录》外传《某科学的超电磁炮T》开播的日子，《约战：精灵再临》手游携手B站在B站上展开了《约战》×《魔禁》联动追番活动，当《某科学的超电磁炮T》的追番数量达到一定级别就会解锁各色实物奖励！小编看了一下包括等身抱枕、CD、手办等各种非常值得大家收藏的周边呢~大家只要在B站搜索约会大作战或者约战，关注B站约战精灵再临手游账号前往参与呦~



关于《约战：精灵再临》

约会大作战手游《约战：精灵再临》是一款角川正版授权，原版声优倾情献声的gal横版动作手游。旨在和精灵约会，让其娇羞，进而拯救世界，富含各类模拟养成和社交休闲玩法。赶快前往官网下载吧~

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