Hi, 请登录

《约战：精灵再临》×《魔法禁书目录》联动详情公开！

业内 狼小狼 2020年01月12日 09:07

昨天，角川正版授权的《约会大作战》手游《约战：精灵再临》在昨天自己举行的直播活动中向大家公开了与《魔法禁书目录》联动的具体活动内容。《约会大作战》与《魔法禁书目录》两部轻小说改编动画均是时间近10年的超人气作品。这次联动可以说非常值得期待了！

《约战：精灵再临》×《魔法禁书目录》联动详情公开！ 业内 第1张

 《约会大作战》和《魔法禁书目录》都可以归类为校园超能力战斗恋爱喜剧作品，相似度非常之高，所以这次大凉山选择了《魔禁》人气非常之高的御坂美琴作为SS级角色进入游戏，同时为了配合《约会大作战》的气质还选择了白井黑子这位御坂美琴的百合绑定角色，可以说是很用心了。
 

《约战：精灵再临》×《魔法禁书目录》联动详情公开！ 业内 第2张

本次联动除了必备的联动角色外，大凉山特别制作了非常特色的联动剧情，据称剧情是在同一个世界观下发生的，因为一场坠机事故，《魔法禁书目录》的女主角茵蒂克丝失踪，御坂美琴与白井黑子两人前往天宫市寻找，由此与天宫市的精灵们发生了交际。
 

《约战：精灵再临》×《魔法禁书目录》联动详情公开！ 业内 第3张

 

除了独特的剧情《约战》制作组大凉山这次还进行了全新的尝试，在联动角色的看板时装上下了不少功夫，除了御坂美琴与白井黑子两人的特殊看板外，还有前所未有的琴里与黑子的双人时装看板，非常的橘里橘气。想必对于喜欢百合属性的魔禁粉丝来说是一份无法抵抗的诱惑。

《约战：精灵再临》×《魔法禁书目录》联动详情公开！ 业内 第4张

 游戏内大凉山那么努力，在游戏外他们也是不落人后的。1月10日是《魔法禁书目录》外传《某科学的超电磁炮T》开播的日子，《约战：精灵再临》手游携手B站在B站上展开了《约战》×《魔禁》联动追番活动，当《某科学的超电磁炮T》的追番数量达到一定级别就会解锁各色实物奖励！小编看了一下包括等身抱枕、CD、手办等各种非常值得大家收藏的周边呢~大家只要在B站搜索约会大作战或者约战，关注B站约战精灵再临手游账号前往参与呦~


关于《约战：精灵再临》
约会大作战手游《约战：精灵再临》是一款角川正版授权，原版声优倾情献声的gal横版动作手游。旨在和精灵约会，让其娇羞，进而拯救世界，富含各类模拟养成和社交休闲玩法。赶快前往官网下载吧~

撒～快来开始我们的约会吧！
官方网站：https://www.datealive.com
官方微信：yhdzzsy


 

相关推荐

评论

取消

  • 昵称 (必填)
  • 邮箱
  • 网址

关于梦域动漫网

    梦域动漫网为您提供一站式ACG服务新体验。动漫资讯、展会信息、宅文化、周边情报，活动情报一网打尽，致力于打造有趣的动漫交流平台。

    版权申明：本站资讯情报由注册用户发布，本网站无法鉴别所上传图片或文字的知识版权，任何单位或个人认为本网站中的网页或链接内容可能涉嫌侵犯其知识产权，应该及时向本网站提出书面权利通知，并提供身份证明、权属证明及详细侵权情况证明。本网站在收到上述文件后，将会尽快删除相关内容或断开相关链接。
梦域动漫网
关注我们
微博 微信
微信号
 feed
评论