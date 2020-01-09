GIBIATE片头曲制作神秘嘉宾LUNA SEA、X JAPAN传奇吉他手SUGIZO

将于2020年夏天播出的日本TV动画《GIBIATE》，集结了天野喜孝、芹泽直树、古代祐三等活跃在日本动漫及游戏领域的大师级创作者。其制作团队GIBIATE PROJECT制作委员会，宣布GIBIATE的片头曲OP将由LUNA SEA与X JAPAN的吉他手SUGIZO参与乐曲制作，担任作曲及吉他部分。该OP曲名为《GIBIATE》，作为主要乐曲收录于吉田兄弟的最新专辑《THE YOSHIDA BROTHERS》。该专辑于1月8日发行。

参加GIBIATE PROJECT的SUGIZO

SUGIZO对粉丝的寄语（节选）

GIBIATE是一部聚集了诸多日本大师级艺术创作者的动画作品，致力于向世界传达日本的魅力与美丽的文化。作为制作团队一员的我，将继续发挥本领，在2020年为全世界的观众带来一部精彩的动漫佳作。

吉田兄弟最新专辑《YHE YOSHIDA BROTHERS》

发售日期：2020年1月8日

￥3,500日元+税／WPCL-13160/1／2Discs

该专辑是吉田兄弟过去10年间音乐作品的集大成之作，精选了同各路音乐家与艺术项目的合作单曲以及最新的合作作品，更收录了吉田兄弟的最新录音作品，为下一个20年的艺术生涯标明了原点。

此次专辑也将作为Another Side（另一种角度），开拓并浓缩三味线这一传统乐器的新的可能性，面向未来开始新的挑战。

由SUGIZO与吉田兄弟共同制作的乐曲《GIBIATE》，请在此观看

https://www.youtube.com/watch?v=cCXsW6LC6-Q

专辑详细信息：

GIBIATE 吉田兄弟feat.SUGIZO 『GIBIATE THE ANIMATION』 オープニング·テーマ曲

雷 -IKAZUCHI- 吉田兄弟×Tom-H@ck（CYALUME DANCE WORLD BATTLE テーマソング／LUMICA CM曲）

Intención（ダイアモンドヘッド株式会社 2019CM楽曲）

ファビア·サントコフスキー作曲：2つの三味線のための協奏曲 大野和士指揮 バルセロナ交響楽団

（2019年5月LIVE録音／CDのみ収録）

以及其他新曲，共两张

在线音乐平台

iTunes

https://music.apple.com/jp/album/the-yoshida-brothers-20th-anniversary-from-debut/1493382839

Spotify

https://open.spotify.com/album/5pUmooSWJQdmnJeb4fCOgI

mora

https://mora.jp/package/43000008/190295286019/

合作信息/日本动漫月刊ANIMAGE第500期将以附录海报的形式，刊登GIBIATE插画

将于1月10日发售的日本动漫月刊ANIMAGE第500期，将以附录海报的形式，刊登由天野喜孝执笔的GIBIATE主视觉插画。除了主人公神崎千水与真田兼六，极富视觉震撼力的GIBIA怪兽也将登场。

制作团队成员公开（部分）/由小美野雅彦担任日本TV动画GIBIATE导演！导演处女作！

因担任动画《JoJo的奇妙冒险》动画导演一职，而受到广泛关注的动画设计师小美野雅彦，将首次以导演的身份参与动画GIBIATE的制作。

参加GIBIATE PROJECT的小美野雅彦

小美野雅彦对粉丝的寄语（节选）

大家好，我是小美野雅彦。此次担任日本TV动画GIBIATE的导演。

此次是本人第一次担任导演，许多工作都在紧张进行中。工作中有什么不足之处，作为导演有没有什么没有做到位的地方，我每天都在自我反省。如何将纸上的人物设计活灵活现地展现到动画之中，如何将人物的情感表现出来，作为导演，我将以自己的风格，再现这些角色创作的精髓。

GIBIATE的最新动画PV于2019年11月29日公开，由柿原彻也领衔的豪华声优阵容参与了PV录制。该PV一经公开，播放量在两周内突破了60万次，可见GIBIATE在全世界范围内收到了非常高的评价。在2020年正式全球播出之前，GIBIATE的制作团队将开展史无前例的全球性宣传推广活动。

・ 《GIBIATE》官方网站（中文版）

https://gibiate.com/cn/

・ 官方微博

GIBIATE-驱魔者https://weibo.com/u/7069857715

・ 官方微信

・ 官方bilibili频道

https://space.bilibili.com/474561776

・ 官方推特

https://twitter.com/gibiateproject

・ 官方Instagram

https://www.instagram.com/gibiateproject/

・ 官方Facebook主页

https://www.facebook.com/Gibiate-Project-628668170950327/?modal=admin_todo_tour

作品简介

故事发生在2030年的日本。一种病毒正在全世界范围内蔓延。

病毒感染者会突变成怪物，而且根据年龄、性别、种族的不同，会变化出不同形态。因为变化形态的多种多样，这种病毒被称为‘Gibia’（像野生鸟兽富有多样性）。

然而，在日本这片废土之上，一对武士与忍者突然出现了。

他们二人从江户时代的早期穿越而来，在研究病毒治疗方法的博士的帮助下，共同展开行动。

面对着接踵袭来的Gibia，抢夺路人食粮的亡命之徒，以及各种敌人的围攻之下，杀机重重、生死攸关的冒险之旅开始了。

SUGIZO简介

SUGIZO是日本著名作曲家、吉他手、小提琴手、音乐制作人。

作为LUNA SEA与X JAPAN这两支日本标志性乐队的成员，他在全世界范围内开展音乐活动。 同时，他以独立音乐人的身份致力于创作电子音乐，并为许多电影及舞台演出创作原声带。 除音乐活动之外，SUGIZO也是著名的公益活动家。他积极参与各种公益活动，包括支持帮助人权发展、难民支援、可再生能源及环境保护、受灾地区支援等。

小美野雅彦简介

动画设计师，角色设计师，导演

L-a-unch BOX LLC 社长

曾担任动画《死神BLEACH》、《JoJo的奇妙冒险》的动画导演及动画原画。

不仅是TV动画，他在动画电影制作领域也颇有建树。