动画《まえせつ！》先行宣传片播出

周三（1月8日），角川原创动画《まえせつ！》在其官方网站开始播出动画的先行宣传片。







动画主要声优如下：



艺人



组合とこなつ



北風ふぶき cv 大西亜玖璃

凩まふゆ cv 大空直美



R凸



新谷りん cv 五十嵐裕美

朝生祇なゆた cv 中村桜



つんどら



凩まなつ cv 高田憂希

金成かなえ cv 古木のぞみ



JKクール



草葉える cv 相田あすか

藁猪野あらし cv 清水彩香



ふりいくっ!



富田純基 cv 富田純基

うぶのハツナ cv うぶのハツナ



BAN BAN BAN



山本正剛 cv 山本正剛

鮫島一六三 cv 鮫島一六三



其他角色



中間はじめ（朝生祇なゆたの姉） cv 村井理沙子

男爵邸店長（誠実な人） cv 荻野晴朗

男爵邸カーロス・アリ（ダンディ） cv 利根健太朗

男爵邸けいこおばちゃん（実はいい人） cv 下田レイ



动画主要制作人员如下：



原作：むげんだい∞

原作イラスト：美水かがみ

監督：信田ユウ

シリーズ構成：待田堂子

脚本：待田堂子、梧桐翔大、ジョー伊藤

キャラクターデザイン：平田雄三

総作画監督：小関雅、山内尚樹

衣装デザイン：早川加寿子

プロップデザイン：コレサワシゲユキ、灯夢

色彩設計：松山愛子

美術監督：松本浩樹

背景：アトリエPlatz

撮影監督：林コージロー

撮影：グラフィニカ

編集：武宮むつみ

音響監督：鶴岡陽太

音楽：神前暁、MONACA

音楽プロデューサー：斎藤滋

アニメーションプロデューサー：富岡哲也

企画プロデューサー：伊藤敦、加藤剛

ネタ監修：天津向

ネタ制作：待田堂子、梧桐翔大

企画協力：吉本興業

アニメーション制作：Studio五組、AXsiZ

製作：ファームクラス



动画讲述了四位青春年少的美少女，一边奋斗一边追逐梦想的故事。



美水镜为动画创作了一部四格漫画。



美水镜在2014年以要筹划新作品为由，将其作品《幸运星》暂停连载。漫画《幸运星》于角川杂志《Comptiq》2004年一月刊起开始连载。这部漫画在2007年由京都动画改编成TV版动画播出。漫画还被改编成OVA播出。





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