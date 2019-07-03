Mafumafu首场个人巨蛋演唱会引发粉丝狂热

6月22日，Mafumafu在位于埼玉县的西武巨蛋成功举办了他的首次巨蛋演唱会。





本次的演唱会命名为《即使家里蹲也要举办LIVE！～超级Mafumafu世界2019@西武巨蛋～》，是Mafumafu首次举办巨蛋级别的演唱会。





个人演唱会举办结束的第二天，在同一场馆内还举办了另一场由Mafumafu作为主要发起人的另一场多人演唱会。两日的活动共吸引了70000多名粉丝到场应援。









演唱会主题海报





本次演唱会的现场聚满了众多年轻粉丝，气氛热烈异常。代表Mafumafu的白色手灯点亮全场，组成了一片绚烂的光海。





Mafumafu以一曲《輪廻転生》开场并迅速点燃了现场气氛，之后接连演唱了代表作品《ベルセルク》、《立ち入り禁止》，粉丝的兴奋和热情完全激发，现场尖叫声不断。最后在演唱会接近尾声时，Mafumafu向观众们诉说到这次演唱会为止，过去所经历的艰辛和感想时激动落泪。“如果有来世重生的话，我还是想成为我。谢谢大家。”Mafumafu用这样的话，肯定了他和粉丝之间相互的感情和羁绊。

Mafumafu是一位神秘性极高的日本创作型歌手。几乎很少在媒体面前公开露面的他，选择用网络作为活跃阵地，却能在当下日本年轻人之间收获超高人气。





Mafumafu的嗓音特征十分鲜明，可以发出令人难以置信的高音，是非常少见的男性高音类歌手。除了高音十分惊人之外，Mafumafu还是一位全能创作型艺人，作词、作曲、编曲、演奏、后期等常常都由自己一手包办，甚至可以单独制作VOCALOID歌曲，也常常为其他歌手、艺人或动画提供音乐。









正如之前所说，几乎不在媒体前露面的Mafumafu，此次却能够以个人身份举办巨蛋级别的演唱会且大获成功，实属特例中的特例。这同时也体现了现代年轻人对于音乐、音乐人展现的全新包容态度。





但是值得一提的是，几乎从来不曾展露全貌的他，在个人演唱会结束的当天从社交媒体上发出了罕见的全脸自拍，让粉丝们格外惊喜。对粉丝和他本人，这一天都变得非常特别。





随着本次两日演唱会的结束，人气蒸蒸日上的Mafumafu，还要在8月为所属的双人男子组合 After the Rain 举办室外演唱会。





听闻这位人气歌手曾在微博（@mafumafu_uni）表达过想要努力来到中国开演唱会，与中国粉丝能够见面的心情。让我们共同期待更多他的作品和动态吧！



