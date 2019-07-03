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漫画创作组合Peach-Pit将开始连载关于清少纳言的漫画

资讯 musquall 2019年07月03日 13:44

      周一（7月1日），讲谈社杂志《Be Love》在其官方网站透露，漫画创作组合Peach-Pit将开始连载关于平安时代著名女性诗人、作家清少纳言的漫画。漫画将从8月1日出版的杂志9月刊开始连载。首次连载，漫画将刊登两话。

漫画创作组合Peach-Pit将开始连载关于清少纳言的漫画 资讯

      漫画的主角是平安时代著名女性诗人、作家清少纳言，漫画将描述她在宫廷中的生活。清少纳言的代表作品是《枕草子》。这本书与《源氏物语》在日本文学史上，被并列为平安时代文学作品之双璧。撰写《源氏物语》的紫式部与清少纳言为同一时代的人物，两人也常被一起并称为平安时代代表性的文学才女。

      Peach-Pit于2016年2月至今年3月在集英社杂志《Ultra Jump》上连载漫画《蔷薇少女0》。这部漫画是Peach-Pit作品《蔷薇少女》的续集。《蔷薇少女》于2002年至2007年在幻冬社杂志《月刊漫画Birz》上连载，之后于2008年至2014年在集英社杂志《周刊Young Jump》上继续连载。

      Peach-Pit于2017年6月开始在讲谈社杂志《Morning》上连载《二科特斯拉》系列的第一季《二科特斯拉不会推理（日语：ニ科てすらは推理しない）》。漫画第一季是短期连载，漫画在2017年8月就已经完结。2018年3月29日，漫画第二季开始连载。第二季于2018年5月完结。


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