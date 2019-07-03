日本插画大师寺田克也舞台剧视觉图公开





松尾スズキ担任制作演出的舞台剧《キレイ―神様と待ち合わせした女―》主视觉图由日本插画大师寺田克也绘制。

《キレイ―神様と待ち合わせした女―》故事发生在三大民族持续了百年纷争的“另一个日本”，以被诱拐监禁在地下室的少女为中心展开的故事。舞台剧初演在2000年，2005、2014年再演，此次计划演出是本剧的第四次公演。

寺田克也继2005年、2014年之后继续承担起了本作品的主视觉图绘制。此外，生田绘梨花、神木隆之介、小池彻平、铃木、皆川猿时、村杉蝉之介等拍摄的视觉图同时公开。公演将于12月4日至29日在东京Bunkamura シアターコクーン上演。明年2020年1月13日至19日在福冈・博多座、1月25日至2月2日在大阪・フェスティバルホールに上演。

参演人员

出演：生田絵梨花、神木隆之介、小池徹平、鈴木杏、皆川猿時、村杉蝉之介、荒川良々、伊勢志摩、猫背椿、宮崎吐夢、近藤公園、乾直樹、香月彩里、伊藤ヨタロウ、片岡正二郎、家納ジュンコ、岩井秀人、橋本じゅん、阿部サダヲ、麻生久美子 / 齋藤桐人、藍実成、佐山太一、高瀬育海、西田健二、畑中実、深堀景介、藤岡義樹、森山晶之、りんたろう、五島百花、エリザベス・マリー、中根百合香、飯嶋あやめ、植村理乃、古清水愛奈、原梓

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