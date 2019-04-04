精品IP京剧猫演绎跨界新风潮，国漫代表成传统文化“新宠”？

从故宫热到天猫国潮行动，品牌玩跨界营销已不是新鲜事，在品牌受众越来越年轻化的今天，就连承启“康乾盛世”的雍正帝都比起剪刀手卖萌了，国货品牌们也自然不用再“矜持”，纷纷瞄准“Z世代”进行娱乐化营销——喜茶乱入时尚圈和玛丽黛佳联合推出“满杯红钻”礼盒，轻松俘获一堆“种草少女”；百年泸州老窖“不务正业”以一款名为“顽味”的白酒味香水在跨界营销上争芳斗艳；娃哈哈也大显神通推出“营养丰富”的眼影，实力诠释什么叫“食”食物者为“俊”杰......这些一本正经的国货品牌玩起跨界连见多识广的网友也大感心慌，纷纷求体验。且不论后期销售数据如何，单单这波C位出道的操作就打破了95后、千禧一代们对国货的传统印象，让国货散发出新的魅力。









京剧猫第三季海报

京剧猫携手品牌玩跨界，#万物皆可加白糖#引微博狂欢

跨界营销方式不仅看点十足，还易获得优质UGC内容跟风，引发连锁反应。近期在微博上大火的#万物皆可加白糖#就是跨界营销引发网民狂欢的又一例证。4月2日，王老吉、五芳斋、吴裕泰、晨光、旺仔、马大姐等国货品牌及猫眼电影、掌阅读书等互联网品牌纷纷发布以品牌加白糖为主题的海报来应援国漫IP《京剧猫》白糖的生日会，一时间吸睛无数，引得众多知名博主、老牌传统文化品牌及广大网友们献技切磋，#万物皆可加白糖#也迅速成为微博热门话题，短短一小时内阅读量就高达千万。京剧猫一直注重与年轻人的互动，挖掘他们真正喜欢的东西。此次活动，加深了其“会玩”和“有趣”的形象，不仅整合了自己的IP资源，更加强了品牌粉丝间的互相流动与融合。









#万物皆可加白糖#迅速占领微博动漫话题榜前三









动漫IP联合献礼

弘扬国粹，京剧猫为传统文化传播开辟新路径

此次国漫精品IP京剧猫与国货品牌间的跨次元碰撞不仅为品牌方赢得广泛赞誉，也为传统文化焕新做出了新的思路尝试。经常荣登中国动漫收视榜首位的《京剧猫》其故事背景虽然在猫土，但它大至故事世界观，小到角色形象细节都有着非常丰富的传统文化元素。《京剧猫》不仅仅植根于传统文化，也深刻影响了传统文化的传播方式。以往，传统文化在传播方式上较为单一，很难引起年轻人尤其“Z世代”的注意。《京剧猫》的出现为传统文化和动漫文化之间架起了桥梁，让动漫作品能从传统文化中汲取营养的同时，也能运用自身的影响力，打破次元壁垒反哺传统文化，为弘扬国粹、传承经典贡献力量。









国货品牌其发声，玩转#万物皆可加白糖#

成长型IP京剧猫商业价值凸显，反哺传统文化力度更强

更可贵之处在于像《京剧猫》这种以IP为发力点，在动画、影视、小说、周边乃至线下主题乐园等泛娱乐维度都有战略布局的成长型国漫IP，其未来价值和粉丝力量对于传统文化的传播推动作用是难以用一部动漫的标准来衡量的——在手握精品IP的情况下，如何对IP进行延伸打造，决定着产业发展边界和想象空间大小，在完整的动漫开发产业链中，IP在商业价值上的开发是最终的落脚点，而商业价值的大小又决定于在IP所能影响到的人群基数，可以说，《京剧猫》IP的商业价值越大，其对传统文化的反哺力度也就越大。《京剧猫》跨越圈层、泛产业化的成功开发，让作品的号召力、影响力再度升级，除了给自身带来客观的经济效应之外，也将弘扬传统文化的价值体现提升到了新的高度。









首部京剧猫IP大电影《京剧猫：霸王折》暑期上映









京剧猫官方小说《眼宗外传》正式上线

京剧猫立体布局“ACGN”，国漫IP星火燎原指日可待

当前，《京剧猫》在TV、电影、漫画、小说、周边等领域形成缜密布局，IP生态链不断完善，协同效应已经开始显现：《京剧猫》动漫的热播实现了IP形象认知的渗透，而通过各产业协同推广，又延长了IP的产业链，扩大了营收想象空间，进一步提升了《京剧猫》IP价值和综合实力。落户广东的“京剧猫文化小镇”打造了“亲子互动+IP场景体验”的一站式主题乐园新体验，令消费者更加身临其境地感受IP魅力，成为品牌线下引流的敲门砖；将在今年暑期上映首部京剧猫IP大电影《京剧猫：霸王折》，以真实历史上的楚汉之争作为全新世界观则是《京剧猫》在粉丝扩层方面的有力尝试；倍受粉丝期待的《京剧猫》第四季也会在同期上线，与大电影形成合力之势，另外在小说方面，京剧猫主创团队历时两年打造的《京剧猫》首部官方小说《眼宗外传》已于3月29日在掌阅书城率先与粉丝见面，随着北京璀璨星空文化发展有限公司以IP为中心打造的ACGN立体产业布局开始发力，《京剧猫》IP矩阵的商业价值也将得到持续释放。在中国文化迎来大繁荣大发展的时代背景下，以国漫为核心的圈层文化正在兴起，未来京剧猫能否能通过不断的创新在深耕“传承、弘扬传统文化”的道路上进一步打破行业壁垒而描画出泛娱乐、互娱经济的宏伟蓝图，为我们带来更多惊喜？国漫IP的星星之火何时能成燎原之势？让我们翘首以待。