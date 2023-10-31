京东11.11携哈利·波特送福利：0元抽正版好礼、下单有机会获“魔法”快递箱

近日，京东宣布与哈利·波特达成合作，10月31日晚8点，消费者打开京东APP，不仅可以通过“摇一摇”参与乐高、小米、TOI图益等哈利·波特正版授权好物0元抽奖，在京东下单还能有机会获得精美哈利·波特四大学院主题快递箱。同时，10月31日晚8点，京东11.11也将以“魔法低价”开启优惠加码，消费者可领60元额外补贴；百亿补贴日也将重磅开启，带来大牌五折限时补贴。

今年11.11，京东联合哈利·波特打造了一系列哈利·波特限量联名礼品、霍格沃茨四大学院联名快递箱，以及丰富的互动活动营造魔法氛围。自10月31日起至11月3日，消费者每晚8点在京东下单，就有机会获得哈利·波特四大学院快递箱，格兰芬多、赫奇帕奇、拉文克劳、斯莱特林四大学院代表色涂装的联名快递箱随机发放，消费者越早下单，获得哈利·波特联名快递箱的机会越大，京东全国七大仓同时现货即发。

同时，京东还推出0元抽哈利·波特正版授权好物活动。10月31日，消费者打开京东APP，参与首页“摇一摇”或搜索“魔法开启”即可参与抽奖，奖品包括乐高哈利·波特守护神咒、哈利·波特立体书、Bananain蕉内哈利·波特联名睡衣、Redmi Buds 4哈利·波特版、TOI图益哈利·波特拼图、达脉哈利·波特文创产品在内的数十种“魔法好物”。

京东11.11“魔法开启”会场也将同步上线，会场集结了小米、乐高、Bananain蕉内等爆款哈利·波特联名好物，以及北京环球度假区门票、哈利·波特正版书、哈利·波特正版拼图等“魔法”好物，覆盖3C、玩具、服饰等众多品类。消费者还可在会场领100元立减30元、满200元立减50元优惠券，并且可参与0元抽哈利·波特正版好礼活动，免费获得联名周边产品、限量礼盒。京东独家打造的哈利·波特联名魔法限量礼盒，内含随机发放的四大学院主题帆布袋、变色水杯、火漆印章、魔杖笔等限定周边礼品，消费者在会场下单就有机会免费获得。

此次京东携手哈利·波特，以“魔法”为切入点，为消费者创造新奇有趣的购物体验。除了丰富的线上活动，10月25日至11月5日，北京地铁6号线也将开出京东11.11“魔法”专列，地铁朝阳门站变身“魔法”站台，魔法世界氛围感瞬间拉满。

今年11.11，京东在商品、价格、服务方面全面升级，直接开启“现货开卖”，提供覆盖超8亿商品的全程价保服务，此次更通过与哈利·波特联名，为消费者带来更加有趣便捷的购物体验，致力于以最具诚意的价格、最有吸引力的商品，以及最贴心的服务，为消费者带来真便宜、闭眼买的“魔法低价”体验。