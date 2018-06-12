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日本超人气声优安济知佳&实力派甜音歌手宫脇诗音见面会 in CCG EXPO

业内 狼小狼 2018年06月12日 16:37
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　　她们分别是动画作品《吹响吧！上低音号》中的人气角色高坂丽奈的配音演绎者以及《暗杀教室2》片尾曲《残月》的演唱者

　　她们拥有辨识度极高的动人声线，以及多变的演绎风格

　　她们可爱活泼，不常来中国，但是对中国文化极度热爱

　　她们说中国也有我们的粉丝呢！我们要去见见大家

　　她们就是安济知佳&宫胁诗音！

日本超人气声优安济知佳&实力派甜音歌手宫脇诗音见面会 in CCG EXPO 业内 第1张

 

　　77日下午上海CCG EXPO星秀场,两人气小姐姐为粉丝们准备了一场美妙的FAN MEETING，既有精彩表演，还有与粉丝的亲密互动，这一次不再是隔着屏幕甚至是隔着动画人物，距离不再遥远更不用隔着次元，这是千载难逢的一场视听盛宴！

　　这次活动的VIP可以在入场获得签名明信片！

想为小姐姐疯狂打CALL的伙伴，SVIP你绝对不要错过，SVIP不仅可以在距离舞台最近的位置入座，还可以和艺人一起合影，并有资格参加签名会，获得两位小姐姐的现场签名！

 

安济知佳

日本超人气声优安济知佳&实力派甜音歌手宫脇诗音见面会 in CCG EXPO 业内 第2张

 

　　她是京阿尼制作的《吹响吧！上低音号》的高坂丽奈，是《樱花任务サクラクエスト》的绿川真希，是《灰与幻想的格林姆迦尔灰と幻想のグリムガル》的梅莉（メリ），也是《棺姬嘉依卡棺のチャイカ》中的嘉依卡（チャイカ・トラバント）…她就是安济知佳！

　　日本著名声优，12月出生于福井县。

　　所属事务所为Avex Pictures

 

　　2009年，声优身份出道。

　　主要代表作有2018年的春季新番《刻刻》的佑河樹里等，自2015年出演京都动画《吹响吧！上低音号》的高坂丽奈，知名度提升。

　　都是很有爱的角色，有没有你的真爱？别看角色多是高冷的形象，小姐姐私下十分亲切开朗~这是安济知佳第一次来上海参加见面会活动，机会十分难得！！

 

宫胁诗音

日本超人气声优安济知佳&实力派甜音歌手宫脇诗音见面会 in CCG EXPO 业内 第3张

 

　　宫胁诗音---暗杀教室2. ED的演唱者
　　1.また君に会える日
　　2.欠けた月

　　她的声音像是没污染的棉花糖，柔和中带甜，很舒服，高音也很给力。她演唱的两首ED是对暗杀教室更好的诠释！

　　《残月》(《欠けた月》)和《再次与你相遇的日子》（また君に会える日是日本女歌手宫胁诗音演唱的歌曲，由宫胁诗音填词、Army Slick和Emyli谱曲，是2016年1月放送的TV动画《暗杀教室第二季》的片尾曲。在填词时，她也融入了很多自己对作品的理解和对世界的探索认知，更好地用自己的方式诠释了作品。

 

　　1990年2月宫胁诗音出生于长崎，2015年重新始动，在出道的第9年大器晚成，被认定为实力派歌手。

　　与生俱来的歌唱力和公认的音质是她的强项，加上亲力亲为来创作歌词，得到了大量女性的认同感。

　　除歌手外，她也作为模特，出演广告以及参加各种活动，在多方面广泛发展

 

　　两位小姐姐77日，于上海IN CCG EXPO 星秀场和大家见面，支持她们的粉丝，请为她们发声应援吧~机会非常难得~喜欢她们的伙伴，千万不要错过与她们见面交流的机会！一场美妙声音的奇幻盛宴即将开场！

 

主办方：夜管家、中国国际动漫游戏博览会组委会

时间：2018年7月7日 14:00-17:00

地点： CCG EXPO 星秀场 上海世博展馆 2号馆（浦东新区国展路1099号）

交通：地铁8号线 中华艺术宫站 地铁7号线 耀华路站

票价：普通票199元 座位后排

VIP票299元 座位中段+签名明信片（进场时发放）

      SVIP票599元 前排位置+艺人大合影（全员）+签名会（持现场特制的明信片）

温馨提示：

1、已购买CCG门票的观众可凭票于2号馆直接入场；

2、未购买CCG门票的观众请于13:00-13:30至上海世博广场北广场（博成路入口）集中，由工作人员带领入场

见面会主流程：

宫脇诗音将现场为大家演唱五首歌曲，其中包含动漫歌曲以及特别为中国粉丝准备的中文歌曲！

安济知佳现场将再现配音动漫的经典动画片段；SVIP票与宫脇诗音、安济知佳一起合影！

SVIP观众签名会！

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