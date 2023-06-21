中国动漫至高荣誉“金猴奖”揭晓！ 34部作品获奖，看看都有谁？

6月20日晚，第十九届中国国际动漫节“金猴奖”大赛颁奖仪式在浙江杭州举行。《新大头儿子和小头爸爸5我的外星朋友》《雄狮少年》《深海》《中国奇谭》《木兰辞》《乐比成长记》等34部作品获奖。

本届“金猴奖”大赛共设“综合奖”“潜力奖”“红色动漫奖”三大类，自5月23日启动征稿以来，共收到来自法国、瑞士、匈牙利、比利时、日本、加拿大等15个国家和地区的620部原创动漫作品，其中73部入围终评。

央视动漫集团有限公司选送的《新大头儿子和小头爸爸5我的外星朋友》获综合奖动画电影金奖，上海美术电影制片厂有限公司、上海宽娱数码科技有限公司选送的《中国奇谭》获综合奖动画系列片金奖，上海宽娱数码科技有限公司选送的《界》获综合奖动画短片金奖，中国美术学院选送的《木兰辞》获综合奖漫画金奖，由江苏省广播电视总台选送的《你好，辫子姑娘》获红色动漫特别奖。此外，12部动画短片、6部漫画获潜力奖。

中国国际动漫节“金猴奖”大赛由中央广播电视总台主办，中国国际动漫节执委会办公室承办，是一项由**、业界、学界共同支持、倾力打造，旨在评选扶持原创优秀动漫作品的国际性权威赛事，被誉为“中国动漫至高荣誉”。

6月19日，本届大赛入围终评的21部作品参加了在动漫节主会场举办的“金猴奖”入围作品跨界合作对接会，该活动致力于打造赛产一体化生态圈，自2020年首次推出以来，已成功促成多项合作。本届对接会共吸引了涉及剧本创作、资本融资、衍生品开发、舞台剧演绎、配音音效、游戏出品等领域的39家公司参与对接洽谈，其中包括爱奇艺、腾讯、快手、快看漫画、阅文集团等知名平台、企业。截至目前，已有12个项目初步确定合作方向并签订了意向合作协议。

如今，“金猴奖”入围作品的跨界合作不仅限于动漫节期间，通过动漫节官网“金猴奖”专区的跨界合作板块，将推动线下对接会的线上常态化，真正打造全年“永不落幕”的动漫产业交流平台。目前，已有知名漫画家聂峻和演员刘天池等陆续通过线上平台牵线成功并达成意向合作。

综合奖动画电影



奖项 作品名 选送单位 金 《新大头儿子和小头爸爸5我的外星朋友》 央视动漫集团有限公司 银 《雄狮少年》 北京精彩时间文化传媒有限公司 铜 《深海》 北京深海十月传媒有限公司





综合奖动画系列片



奖项 作品名 选送单位 金 《中国奇谭》 上海美术电影制片厂有限公司

上海宽娱数码科技有限公司 银 《熊猫和卢塔》 央视动漫集团有限公司 铜 《乐比成长记》 浙江中南卡通股份有限公司

西安中南卡通文化创意有限公司





综合奖动画短片



奖项 作品名 选送单位 金 《界》 上海宽娱数码科技有限公司 银 《新三岔口》 上海美术电影制片厂有限公司 铜 《泱泱》 中国美术学院





综合奖漫画



奖项 作品名 选送单位/个人 金 《木兰辞》 中国美术学院 银 《杭州故事》 江健文 铜 《时局图》 南漫画派





潜力奖动画短片



奖项 作品名 选送单位 最佳 《你的快递是这么丢的》 北京电影学院 最佳 《仿生梦》 中央美术学院 潜力 À Bicyclette Pôle 3D France 潜力 Tear Off Supinfocom Rubika France 潜力 《我有一个虎头娃娃》 杭州师范大学 潜力 《云使》 广州美术学院 潜力 《梦与青空》 浙江师范大学 潜力 《补觉》 中央美术学院 潜力 《记忆的碎片》 北京电影学院 潜力 Synchronie Passagère Supinfocom Rubika France 潜力 Apocalypse Dog Supinfocom Rubika France 潜力 《道与摩托车把》 中国美术学院





潜力奖漫画



奖项 作品名 选送单位/个人 最佳 《武林寻景》 任玉 潜力 《奶奶的“异”世界》 吉林艺术学院 潜力 《不语》 中国动漫集团有限公司 潜力 《闽海雄风传》 宁波高新区草**九日东设计工作室 潜力 《水之旅》 杭州师范大学 潜力 《敦煌之舞》 无锡漫传旗文化传播有限公司





红色动漫奖



奖项 作品名 选送单位 特别奖 《你好，辫子姑娘》 江苏省广播电视总台 优秀奖 《找妈妈》 天津人民美术出版社有限公司 优秀奖 《钱学森号纸飞机》 中国科学技术馆 优秀奖 《念》 浙江传媒学院



