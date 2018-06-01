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LOFTER跨界游戏营销 为爱发电兴趣为王

业内 狼小狼 2018年06月01日 15:31
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近日，《全职高手》中的灵魂角色叶修的生日应援，刷爆微博、LOFTER、B站等各大平台，#叶修#微博超话阅读量截至日前已超过5.8亿，网易LOFTER站内叶修更是登顶LOFTER人气角色榜单，位列第一。

《全职高手》作为国内热门IP，人物角色个性鲜明，故事剧情热血励志，而网易LOFTER作为国内泛二次元领域的优质社区，聚合了大量全职高手的创作者。她们在LOFTER平台上积极分享自己喜欢的人物角色，并且为叶修、黄少天和苏沐橙等角色创作众多二次衍生作品。 “全职高手”“叶修”等相关标签下作品参与量突破100万，热门作品热度更是单篇突破2万，在泛二次元圈最富影响力的LOFTER人气角色榜单上， 叶修长期占据前十位置。

LOFTER跨界游戏营销 为爱发电兴趣为王 业内 第1张LOFTER跨界游戏营销 为爱发电兴趣为王 业内 第2张

“为爱产粮“ 兴趣社交聚合泛二次元女性用户

此前，《梦间集》手游也基于《全职高手》IP联动，在网易LOFTER站内展开IP联动征集活动，精准触达全职高手核心粉丝群，吸引梦间集粉丝和全职粉丝共同参与，拓宽粉丝兴趣边界，打造《梦间集》游戏浓厚的同人氛围。整体活动总热度近百万，涌现了众多有爱的优质作品。

LOFTER跨界游戏营销 为爱发电兴趣为王 业内 第3张

LOFTER跨界游戏营销 为爱发电兴趣为王 业内 第4张

LOFTER画师白的毛熊      

LOFTER跨界游戏营销 为爱发电兴趣为王 业内 第5张

           LOFTER画师罂利Kathy   

通过同人活动/话题征集/角色应援等多元活动，LOFTER用户主动分享兴趣内容，创造UGC内容，同样根据这些优质作品再度展开交流互动，创造轻松有趣的社区氛围，为游戏内容营销提供更多延展性和可能性。

网易LOFTER站内目前聚集上万个优质内容创作者，女性用户居多，付费意愿强烈，并热衷分享，与游戏优质目标用户高度重叠，而网易LOFTER以兴趣为核心的社交形态，一旦“入坑“某个IP或者产品，则让兴趣相投的用户能够与和自己一样有爱的小伙伴聚合互动，建筑起属于自己的兴趣氛围，这也是网易LOFTER和诸多女性向泛二次元游戏深度合作的基础。

 

 LOFTER成“大大”聚合地 粉丝圈层化撬动游戏营销

同样是女性用户居多的另一款手游《恋与制作人》，早在2017年便与LOFTER联合举办“恋语·心有所属”主题征集活动，#恋与制作人#标签总参与量达到4.3万，而整体PV更是高达3.8亿，活动效果显著。

粉丝出于对游戏内男性角色的喜爱，积极参与生日应援活动，广泛号召好友参与，助力李泽言和周棋洛相继登上LOFTER移动端开屏。粉丝应援行为成功由娱乐明星群体延伸至二次元手游，用户对于游戏虚拟形象培养的参与感大幅提升。不管是内容征集，还是粉丝应援，LOFTER为游戏营销提供多样化的参与模式，提升二次元角色偶像感，强化用户对于游戏品牌的忠实度和粘性。

LOFTER跨界游戏营销 为爱发电兴趣为王 业内 第6张

不论是欧美画风竞技手游《第五人格》，还是古风武侠的《楚留香》手游，或者是食物拟人冒险经营《食之契约》，均联合LOFTER开展主题活动，梁阿渣等插画师积极参与。LOFTER依托站内二次元领域和绘画领域，鼓励大大（站内对优质创作者的昵称）基于游戏兴趣内容产生的优质内容，通过KOL形成粉丝圈层传播，打造沉浸式的兴趣社交体验，形成独具特色的泛二次元粉丝文化。

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