2024ChinaJoy洛裳华服·新秀大赛全国承办招标开启

2023第二十届中国国际数码互动娱乐展览会（ChinaJoy）在狂欢中落下帷幕。作为全球数字娱乐领域最具知名度和影响力的年度盛会之一，2023年ChinaJoy覆盖游戏、动漫、互联网、网络文学、智能娱乐软件、国潮文化与硬件及新生娱乐业态等数字娱乐多领域，吸引世界各地的游戏玩家和爱好者前来观看。

洛裳华服·新秀大赛是2021年ChinaJoy推出的全新赛事，是洛裳华服系列活动的重要组成部分。作为ChinaJoy系列赛事，新秀大赛通过形体、仪态、才艺等多角度选拔优秀的选手，为大家呈现属于中国审美的视觉盛宴。

2023年ChinaJoy洛裳华服·新秀大赛全国共有北京、华北、上海、东北、东南、华东北、华东南、西南、西北、华中和华南11个赛区，40多座城市，约1400多名选手参赛。经过层层选拔，最终60多名选手到总决赛现场角逐金银铜、最佳台风、最佳表演以及优秀奖等共计十项大奖。

在即将到来的新的一年里，为了能更好的推动国风文化的普及与发展，为了能让更多地区的爱好者参与到比赛中来，ChinaJoy洛裳华服·新秀大赛全国分赛区合作单位招募工作正式开启，只要符合以下条件的企业机构均可投标。

ChinaJoy组委会面向中国大陆地区征集各分赛区的协办、承办单位及赞助企业。

目标群体： 1、当地平面、广播、电视媒体或频道； 2、汉服等文化机构；

3、广告策划、展会或公关公司。

招募时间：2023年10月17日—2024年1月2日

征集地区：全国范围

原有符合条件的承办方将有优先承办权；对于新投标的承办方，也将严格评定其承办资格。

更多信息敬请关注： 官方微博号码：@ChinaJoy次元煲 官方微信号码：CJ_ Cosplay （或搜索“CJCosplay 嘉年华 ”）

ChinaJoy官方网站：www.chinajoy.net

2024年ChinaJoy洛裳华服·新秀大赛招标资料： 链接：https://pan.baidu.com/s/1zZu3FGnOxEMQDAP8qVHqRQ?pwd=xxzb

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有意者请填写好资料发送ChinaJoy展会组委会邮箱： 都女士：duxuan@howellexpo.net

王女士：yvonne_wang@howellexpo.net