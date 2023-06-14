卡游与高德地图官宣达成战略合作，共建零售数字化转型新生态

6月12日,卡游与高德地图成功举行战略合作签约仪式,双方将在零售业务渠道终端数字化建设合作领域开展深入合作,以数字化赋能行业高质量发展,深度共建数字化文化消费新场景。据了解,这也是双方在数字化文化消费领域的首次深度合作。卡游副总裁杨慧、高德地图资深总监蔡璐薇等领导出席见证了此次签约仪式。

据悉,卡游是一家专业从事动漫衍生品行业的文化创新企业,坚持以内容、产品、体验为核心的全产业链布局,致力于为年轻族群提供品质、正能量、多玩法的卡牌体验,是动漫衍生品市场最具影响力的品牌之一。

高德是中国领先的数字地图内容、导航和位置服务解决方案提供商,致力于打造以用户为核心的“出门好生活开放服务平台”。

而高德地图·地图小程序则是面向企业、政务组织推出的一款基于地理位置的私域数据可视化、多人协同的SaaS管理工具,致力于让每一个组织都有自己的业务地图,目前已经广泛应用于零售、物流、运营商、银行等企业以及消防救援、生态环境等政务组织。

卡游副总裁杨慧表示,卡游和高德地图的战略合作,不仅是基于业务领域上的强强联合,更是双方在品牌理念上的高度契合。卡游长期以来秉承着分享快乐、传递正能量的品牌理念,而高德地图·地图小程序业务致力于为企业和政务组织提供优秀的数字化管理工具,助力客户数字化建设,双方都在为用户提供更美好的体验而不懈努力。

高德地图资深总监蔡璐薇表示,高德地图跟卡游的战略合作,相信一定能充分发挥地图小程序的私域地图优势,更好地满足零售行业客户终端管理一张图的数字化需求,进一步促进企业级数字化建设升级。

数字经济时代,数据成为加速发展的关键要素,企业数字化转型成为确定性趋势和核心增长引擎。在本次战略合作中,依托高德地图自身所专长的数字地图内容、导航和位置服务等强大的底座能力,助力卡游打造数字商业基建,实现轻松、高效、一体化地管理数字化业务和经营数据,带来真正可持续的商业增长。双方的合作将通过数字化体系建设挖掘文化消费潜力,打通文化消费场景生态,建构生态化业务创新阵地。通过数字化管理体系的打造,卡游未来将更便捷地与数十万销售终端建立线上互动并提供高质量服务,进一步拓展线下消费场景的合规性和高效性。

此次合作还将是双方数字化能力的一次深度探索,双方将协同共创更具价值的产品和解决方案。未来,双方将建立起更加稳定、长期的战略合作伙伴关系,形成更加紧密的战略协同和业务合作,共同为文化消费生态搭建运营助力,探寻消费增长新空间,共建数字化文化消费新场景。