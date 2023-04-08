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第二届新月动漫展在樱花季邀你共同赏花游展！

资讯 黑腹君 2023年04月08日 15:30

第二届新月动漫展在樱花季邀你共同赏花游展！ 资讯 第1张

四月是樱花盛开的季节，也是我想与你相见的季节。

第2届新月动漫展，在四月与你一起逛展赏樱，为你留下4月中最美好的记忆。

在这里我们将带来新的内容，有大家喜欢的嘉宾、豪华的厂商、精彩的活动、不容错过的赛事等等，都等着喜爱漫展的你一一发掘！

所以还在看的你，还不来一览我们超盛大的二宣全内容！

【第2届 新月动漫展】

展会时间：2023年4月15日-16日

展会地点：中国唐苑国际会展中心

嘉宾情报

本届展会特邀嘉宾除了一宣公布的[山南以北]和[竿竿]以外，本地嘉宾也公布啦！

有我们的老朋友[悦悦]、还有新朋友[银次]和[梦沫]，除此之外我们还邀请到了一位虚拟偶像[虚拟盒子]出席本次活动，大家可以期待一下他们现场啦~

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地下偶像专区

老朋友[STARENERGY]带来了新的内容亮相，还有她们的特典券将在本届漫展上出售！喜欢她们的一定要早点来抢购呀~

新朋友[LovePower]首次参加线下展会。

她们都将在两天时间内带来精彩的演出，记得一定要准时来为她们应援呀！

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参展厂商

本届的参展厂商到二宣为止，也新增了很多！让大家能非常满足的逛够展会，老朋友[天闻角川]、[非人哉]、[凹凸世界]将带来新品参展。

新朋友[iiFan]带来了超可爱的周边，[幻猫文化]则是带来了原神的衍生周边。在本届展会上还有[LAS漫研]带来非常帅气华丽的等身手办展示合影，这可是个大制作！

画风超精美的游戏[代号:镜]也是带了很多周边准备送给大家，记得去体验一下游戏呀~。[虚拟影业]和[兴艺凯晨]则是带来了新作IP！最后是[华硕]将带来与《鬼灭之刃》联名新品和大家见面。

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桌游嘉年华

漫展玩桌游，新月的老朋友BGM TOUR、旭翼文化携新作再次参展，同时新月动漫二次元俱乐部也将为大家带来精彩好玩的桌游，在现场即可免费体验当下热门桌游！

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PTCG道馆赛

属于宝可梦玩家的专属区域，在这里你可以结识一起玩宝可梦卡牌的小伙伴，也可参与道馆赛，还可以获得道馆的特典包！快带着你的小精灵们一决胜负吧！

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同好交流

喜欢国乙和歌姬的小伙伴这两个区域可一定不要错过啦！

出色的活动内容向下看！

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舞台赛事

[中国COSPLAY超级盛典]陕西赛区确认！

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随跳活动

随跳活动的歌单公布了，虽然只是一部分，但已经可以练起来了！

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其他活动

如果以上的内容你还没有满足，那么我们还有别的活动内容：必不可少的摄影区、保你脱单的恋爱小屋、多样的社团文化区、黑暗裂隙—寻宝之旅以及名场面打卡，这么多的活动保证你玩一天都不会腻！

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痛车专区

痛车专区，强势来袭！这里的痛车一定有你中意的那款，快来和他们合影留念吧！

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星座 占卜 塔罗

这里是一个神奇的专区，可以浅浅的测一下自己的小运势！

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特别企划内容

“当动漫遇见非遗——皮影动画

“空藏动漫资料馆馆藏原画展”。

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自由行、漫展体验官、专业观众

六大自由行、漫展体验官、专业观众报名进行中！

第一批自由行名单已公布，快来看看你有没有通过！

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场地指引

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