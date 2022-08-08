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黑科技碰撞传统文化，虚拟偶像A-SOUL乃琳表演惊鸿舞引热议

业内 狼小狼 2022年08月08日 16:47

 

在经典历史剧集《甄嬛传》中,一曲惊鸿舞火爆荧屏,直到如今还有很多模仿的“名场面”。可你见过虚拟人跳惊鸿舞吗?近日,国内超人气虚拟偶像A-SOUL成员乃琳在其生日会的直播中,现场大秀新式古典舞,竟然能生动复刻演绎甄嬛的惊鸿舞,迅速火爆全网。可谓“一曲惊鸿名动天下,高台烟花眼波流转”,更有业内人士称其见证了中国虚拟人技术的高质量发展。

黑科技碰撞传统文化，虚拟偶像A-SOUL乃琳表演惊鸿舞引热议 业内 第1张

黑科技碰撞传统文化，虚拟偶像A-SOUL乃琳表演惊鸿舞引热议 业内 第2张

国风直播刷屏,虚拟偶像A-SOUL人气爆棚

此次乃琳生日会大有看点。整场直播活动中,乃琳全程围绕着“国风”文化翩翩起舞,除了复刻了《甄嬛传》的经典惊鸿舞,更是带来《洛阳旧事》的表演,将汉唐舞步和炫技翻转呈现的生动真实,网友大赞一流水准;其后乃琳《九州同》的舞蹈更是挥洒自如,跳出恢弘气势。生日会上,乃琳用心演绎每支舞蹈,尽显虚拟与传统结合的特殊魅力。

黑科技碰撞传统文化，虚拟偶像A-SOUL乃琳表演惊鸿舞引热议 业内 第3张

黑科技碰撞传统文化，虚拟偶像A-SOUL乃琳表演惊鸿舞引热议 业内 第4张

乃琳生日会的表演能如此新颖别致,是因为A-SOUL作为国内人气最高的虚拟偶像,有区别于许多人印象中的虚拟人,均是在独特的虚拟外形下是真人演绎,也就是说这些舞蹈动作都是由乃琳小姐姐自行完成的。不只是乃琳,A-SOUL的几位成员,日常都是以“直播+现场演绎”的形式来进行表演。

黑科技碰撞传统文化，虚拟偶像A-SOUL乃琳表演惊鸿舞引热议 业内 第5张

其中,组合里的“小可爱”嘉然曾在直播中与乃琳合作,为粉丝们表演了国风舞蹈《逍遥》,俩人配合默契,舞姿曼妙,带给粉丝们视听盛宴。

黑科技碰撞传统文化，虚拟偶像A-SOUL乃琳表演惊鸿舞引热议 业内 第6张

同样,组合的舞蹈担当也是大队长的贝拉,直播间里的国风舞蹈信手拈来,一曲《象王行》尽显风情,情感表达到位,让粉丝大呼“含金量好高的舞技”。

而“枝江小才女”向晚表演起《沧海一声笑》这样的江湖范儿舞蹈时,酷飒帅气不输任何人,粉丝们看完都忍不住感叹:原来是这样的晚晚～

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团舞方面,作为虚拟偶像的A-SOUL曾表演过多首国风舞蹈,演出效果令人耳目一新,古典美融入到虚拟人身上,呈现出了全新的效果。

黑科技碰撞传统文化，虚拟偶像A-SOUL乃琳表演惊鸿舞引热议 业内 第8张

正是以精彩的表演和不断的互动坚持,A-SOUL自从出道以来,已经累计了近千场直播,也在全网收获了千万级粉丝的喜爱。

用虚拟人的方式打开惊鸿舞,黑科技展国风新形式

要把“水袖”、国风的柔美与灵动完美地表现出来,从乃琳个人到企划上下,都经过了长时间的调试与准备。每个动作、每个场景的运用,乃琳和工作人员全力配合,只为把最好的一面呈现给粉丝们。

黑科技碰撞传统文化，虚拟偶像A-SOUL乃琳表演惊鸿舞引热议 业内 第9张

事实上,A-SOUL能在众多虚拟人中脱颖而出,的确有着在技术、内容等方面的独特创新之处。如在舞台表演时,A-SOUL组合的直播是实时在线直播,并不同于其他虚拟人舞台,能够通过视频后期的方式进行调整,像乃琳的这次生日会表演也是全程直播。当然,想要在直播舞台上完成这样精彩的表演,不能出一点差错,对于技术和现场配合提出了极高的要求,仅仅是是场景、人物、材质的调整与渲染,就需要花费许多时间。不得不说,从A-SOUL组合的表演就能看出,中国虚拟人产业的技术发展迅猛,技术含金量也越来越高,未来大有可为。

黑科技碰撞传统文化，虚拟偶像A-SOUL乃琳表演惊鸿舞引热议 业内 第10张

作为国内领先的虚拟偶像团体,A-SOUL不仅是在技术和实力上一直突破,也能把传统文化融入到虚拟偶像这样新兴的形式中,让国风的独特魅力在虚拟领域里也开出花来。

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