《剑网3缘起》“巴蜀风云”今日公测海量革新 萌熊嘉礼齐贺盛典

时光如金今方信，风华正茂闯风云。《剑网3缘起》全新年度资料片“巴蜀风云”今日震撼公测，广阔巴蜀地区与精彩玩法正式开放，带来免费畅玩体验！“巴蜀风云”推广MV《咫尺外的你》同步全网温情首映，十重公测活动今日开启；等级上限突破至80级，新门派唐门携多种焕新玩法今日正式报到；唐门寻宝全民送80级武器还有机会拿万元大奖；更有行侠令、累积冲销奖励今日上新，巴蜀萌宝可交互熊猫【挂宠·滚滚】来袭，海量好礼正放送千万别错过，快来携友畅游江湖！

【巴蜀风云来袭 公测诚意献礼】

年少光阴犹似剑，时过境迁挑心弦。感人剧情视频《咫尺外的你》今日催泪上线，歌手Babystop_山竹真情献唱，这段似曾相识的人生经历又会触动谁的心弦？在你跌跌撞撞的成长路上，咫尺之外，或许也有人正默默地陪伴着你。点击下方视频链接观看：

【沉浸式破防】剑网3缘起 巴蜀风云主题MV《咫尺外的你》全网首映！_剑网3 (bilibili.com)

经年共度谢群侠。年度资料片“巴蜀风云”正式来袭，花萼楼永久累积充消今日开启，自2022年4月18日起，侠士在全区全服的累积充消达到指定档位即可领取永久珍稀挂件及趣味跟宠【大爵一家】。

月度签到今日开启，配套雅致繁花腰背挂件【紫茸清歌】、【芸阁紫雪】及挂件包参与即得；铸剑江湖、尚武遗迹等赠礼缤纷上线，珍稀挂件海量实用道具惊喜掉落；十重福利活动今日降临，共贺赛季迎新！详情见下图。

周年活动好礼加码，挑战指定赏金秘境拿周年特效背挂【明月幽昙】，周年集字更送特效称号“老江湖”还可兑换更多游戏实用道具。

【玩法全面焕新 唐门酷飒现身】

巨量新玩法来袭！5人赏金秘境、10/25人团队焕新秘境【荻花圣殿·正殿】【龙渊泽】首领待君挑战；经典阵营日常热血回归黑龙沼，全新独创50人大型竞技团队秘境【尚武遗迹】！点击下方视频链接抢先了解：

重回巴蜀再探风云 剑网3缘起全新资料片7.28上线_网络游戏热门视频 (bilibili.com)

巴山蜀地现风波，竹叶清翠衔新来。在“巴蜀风云”全新赛季中，侠士的等级上限将首次提升，共同前往巴蜀地区开启80级黄金篇章；蜀中唐门奕奕登场，擅长机关诡道的刺客世家今日亦开始广招门徒；50人大型竞技团队秘境【尚武遗迹】顶级秘宝惊喜掉落；更多手绘画质升级新场景、玩法革新新日常尽在“巴蜀风云”。

【萌熊滚滚驾到 缤纷佳礼倾赠】

千呼万唤终出没！萌趣可交互熊猫【挂宠·滚滚】7月29日上架！不绑定款：7月29日20:05限量上架商城800个，售价38,000通宝。绑定款：7月29日20:10-8月18日7:00限时上架商城，售价38,000通宝。

软萌的滚滚可不仅仅会趴胸抱腿，它会在主人游泳时扑腾小腿陪伴左右，亦会在主人策马奔腾时乖巧呆在其头顶。如此形影不离的巴蜀贴心玩伴，机不可失失不再来！

行侠江湖精品助力。行侠令今日奖励上新，海量实用道具及顶级首饰打造材料【紫川寒贝】免费可领，升级“豪侠令”后更有华丽外装【霜月星河】、飒爽江湖劲装【望云归】、绝美白发头像【像韵·孤云】、表情包【虎小白】待侠士解锁！更有两款超值礼盒【逍遥厚学盒】【逍遥开悟箱】惊喜上架，助力侠士开启赛季新征程！

【大型唐门寻宝 必得满级武器】

唐门寻宝觅大礼。大型唐门集体挖宝活动【唐门寻宝】今日同步开启！7月28日16:00-8月12日7:00，侠士可扫描图中二维码参与活动，即有机会获得永久精美挂件三个、限时里飞沙、iPhone13 Pro Max等海量实用好礼！寻宝5次更有80级武器盒子100%掉落！

《剑网3缘起》年度新资料片“巴蜀风云”7月28日震撼公测，免费畅玩！新等级新门派新玩法全面来袭！多重福利助力侠士开启新征程，更有惊喜好礼放送不停！欢迎各位侠士重游故地，回到梦开始的地方，追寻昔日江湖情！

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