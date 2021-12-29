小马菲莉的“Q版”造型也太可爱，被“种草”了

小马菲莉是一部非常火爆的国产动漫佳作,讲述了璐璐和她的朋友们在缤纷仙境皇家魔法学院学习魔法时的奇妙冒险故事。在这里,小马菲莉们都非常享受每天的校园生活,喜欢学习和探索他们的独特的水晶魔力。他们一同成长,建立友谊,在缤纷仙境维护和平保养友情。小马菲莉的形象都特别的乖巧和可爱,,最近有个菲莉迷创作了一系列Q版形象,简直可爱到犯规呢,大家一起欣赏一下,看看你最喜欢哪个?

璐璐:Q萌起来的大聪明,更惹人爱了

缤纷仙境的核心人物。璐璐往往能够在关键的时刻发挥意想不到的优势。这也是作为主角的特权,璐璐身上最大的特点就是“聪明”每一次菲莉们遇到险境,她总能帮助伙伴总能够以不同的方式化险为夷。当璐璐变成Q版之后,画风也变得更加呆萌可爱了。

琳琳:淘气的机灵鬼,Q版的人气更高了

琳琳是缤纷仙境中最古灵精怪的一个菲莉,平时除了研究魔法之外就是恶作剧,恰好遇上有相同爱好的维力,整天斗嘴,就像一对欢喜冤家。琳琳在伙伴中拥有着很高的人气,不过调皮的形象,也受到了许多观众们的喜欢,被改成Q版的琳琳,淘气中又多了几分稚气。

贝拉:Q版的大美丽 眼睛会说话

贝拉是缤纷仙境最爱美的菲莉,平时喜欢打扮,很注重自己的形象,似乎周围的物件都是粉红色的,拥有着一颗少女心。Q版的贝拉变得更灵动,五官清纯可爱,眼睛扑闪扑闪好似会说话,看的小编心都化了。

维力:运动天才呆萌化了

维力是缤纷仙境中一位强壮的菲莉,平时热衷于体育,可以说是时刻充满活力。虽然时常自称壮汉,但是也富含艺术细胞,除了运动之外,还喜欢玩各种乐器。而Q版的维力却多了几分乖巧,虽然身体变小了,但同样充满着活力。

赛迪:严谨的学霸,可爱又憨厚了

赛迪是缤纷仙境中的学霸,他热衷于探索各种知识,尤其是天文学,机智的头脑也为赛迪圈粉无数(这就是大家所欣赏的脑型男吗?),Q化之后的赛迪多了几分憨厚可爱,与平时拥有着严谨科研精神的他形成了反差萌。

费安:Q版的书呆子,是不是更呆了?

费安是缤纷仙境里人尽皆知的书呆子,对许多学科都非常了解,尤其是岩石和矿物,这是他最喜欢的爱好。,虽然在学术课上取得了高分,但在魔法方面他却少得可怜。Q版的他也是呆里呆气的,Q版的牙齿看着很像个小兔子。

张克:缤纷仙境少女的梦天使 可爱又酷帅

张克是缤纷仙境里很酷的高年级学生,他的出身很神秘。据说他是缤纷学院史上最好的魔法学生。Q化的他显得更加的帅气,彬彬有礼。

巴提:坏坏又呆呆,可可爱爱

巴提是维力的宠物,看起来笨笨的,但他隐藏了许多秘密,是霸冈派去魔法学院的卧底。Q版的他显得圆润了许多,真是太可爱了。

大家有没有觉得,菲莉们的“Q版”造型简直比真身还要可爱,如果《小马菲莉之缤纷仙境》出“Q版”了,那小编一定追。看完他们的造型,你们有被“种草”吗?