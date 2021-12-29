逐梦在东方 “悟空杯”中日韩青少年漫画大赛2020颁奖典礼在京举办

12月27日，逐梦在东方——“悟空杯”中日韩青少年漫画大赛2020颁奖典礼以线上线下相结合的方式在京举办。中国外文局局长杜占元、外交部王福康大使、日本驻华公使贵岛善子、韩国驻华公使金辰坤、中日韩合作秘书处秘书长欧渤芊等嘉宾线下线上出席，同时中日韩三国获奖者、专家评委及高校约150人以视频连线方式参加。

“悟空杯”中日韩青少年漫画大赛是由总理于2019年12月召开的第八次中日韩三国领导人会议上首次倡议而举办，旨在促进三国艺术交流，增进青少年间友谊，搭建三国青少年尽展才华的舞台、世代友好的桥梁。

大赛共征集作品3600余幅，最终经过三国专家评委评审，中国作品《枕中记》、日本作品《照子同学》、韩国作品《游戏玩家》斩获本届大赛最高奖项“悟空奖”，在三国掀起了青少年漫画创作交流新热潮，成为疫情形势下三国人文交流的一大亮点。

中国外文局局长杜占元在致辞中表示，文明相融、人民相亲，年轻人应当发挥生力军作用。大赛的每位参赛者，都是传播三国文明与友谊的青春力量；每幅参赛作品，都是融合三国文明与友谊的美好见证。希望三国青少年以悟空杯中日韩青少年漫画大赛为平台，以漫画为载体，深入了解彼此的文明与国情，互学互鉴，共同描绘中日韩三国的友谊蓝图。

外交部部长助理吴江浩在贺信中表示，中日韩三国世代比邻而居，人文交往源远流长，玄奘西天取经的故事早已传到日本列岛，孙悟空斩妖除魔的传说在朝鲜半岛口口相传，如今不畏艰险、敢作敢为的孙悟空已成为三国一代代民众的共同文化记忆，也成为促进三国民心相通的重要文化纽带。希望大赛能够为三国合作赋予青春动能，为年轻漫画家插上梦想翅膀。

外交部王福康大使对本次大赛中，三国机构的共同努力和青少年们的积极参与表示感谢。他希望，参赛者们不论是否获奖，今后都能继续参加大赛，待到疫情平息，三国青少年能够线下相聚，切磋技艺，共话友谊。

日本驻华大使馆公使贵岛善子在致辞中表示，中日韩三国在文化领域的交流历史十分悠久。悟空杯提供了一个漫画人才培训和交流的平台，中日韩三国年轻人可以通过悟空杯进行互鉴互学、切磋技艺，能够使自己的才能得到更好的提升。

韩国驻华大使馆公使金辰坤在致辞中表示，孙悟空是三国青少年熟知的人物，孙悟空所带来的挑战、信念、勇气、责任和团结精神，都融入悟空杯征集到的漫画作品中。希望通过漫画这一媒介，让中日韩三国青少年的共同梦想拥有更美好的未来。

颁奖典礼上，各国嘉宾和参赛选手以心相交，以艺会友，表达了要以悟空杯为平台，以漫画为载体，深入了解彼此的文明与国情，互学互鉴，共同提高的期待。由优秀参赛抗疫作品《煲仔饭》漫改剧在现场播放时引起了线上线下嘉宾和选手的强烈共鸣；此外，大赛优秀作品虚拟线上展厅和“悟空杯——这个我能画”H5互动游戏也引起了现场嘉宾的高度关注和热情创作。

风从东方起，逐梦正当时。颁奖仪式后三国嘉宾共同启动了“中日韩青少年漫画人才培育计划（逐梦计划）”，这将为三国青少年提供了一个交流交往交心的平台，助力他们实现艺术的梦想，也将为三国文创产业合作提供新的重要契机。

本届大赛参赛作品题材丰富多彩，无论在传承优秀传统文化，推动中日韩三国文化交流融合，还是在讲好三国的故事，刻画当代青年风貌等方面，都取得了可喜的成绩。尤其是部分优秀作品，聚焦中日韩三国人民抗击疫情，谱写出了一曲同心携手、守望相助的大爱篇章，向世界展现了三国青少年希望加深友谊、扩大交流的共同愿望。

此次斩获本届大赛最高奖项“悟空奖”的三部作品代表了所在国家青少年漫画第一流的水平，且各有特色。中国“悟空奖”作品《枕中记》，以精美的淡彩中式画风，演绎了唐代同名小说“黄粱一梦”的故事；日本“悟空奖”作品《照子同学》纯熟运用经典日式黑白线绘画法，把读者带入一段发生在高中校园里的青春喜剧；韩国“悟空奖”作品《游戏玩家》，采用韩国最流行的“条漫”样式，虚构一个沉迷电子游戏的青年穿越到游戏世界冒险求生的传奇。

色彩上，黑白线绘的《照子同学》带着日本传统出版行业的印记。全彩制作的《枕中记》和《游戏玩家》则反映了中韩互联网时代读者对画面色彩的需求。

版式上，“条漫”式排版的《游戏玩家》聚焦于手机阅读。而《枕中记》采取了和《照子同学》一样的书页排版，显示同样重视实体书受众。

编剧上，《照子同学》和《游戏玩家》都是原创故事，阅读时后续情节的发展扣人心弦。而《枕中记》基本还原经典文学。

可以说，本期大赛评出的中日韩三国“悟空奖”作品既有相同，又有相异，同中有异，异中有同。这其中有许多值得三国青少年漫画爱好者们交流探讨的空间。

中国获奖作品《枕中记》作者之所舣表示：“‘悟空杯’是一个促进中日韩三国艺术交流的活动，为中日韩作者搭建了一个开放的平台，将大家的目光聚焦到一处，给了彼此一个可以互相了解学习的机会。他希望通过‘悟空杯’这个平台把作品展示给大家，和大家一同回到大唐‘活一回’，一同感受中国传统文化的魅力。同时也希望能跟随其他国家参赛选手的作品了解他们的文化、生活和精神世界。”

大赛由中国外文局主办、中国外文局亚太传播中心（人民中国杂志社、中国报道杂志社）、哔哩哔哩、角川株式会社、星际互娱等三国机构联合承办，每年举办一次。

人民日报社《讽刺与幽默》报深度合作；抖音动漫轻漫计划联动；咪咕动漫、微博动漫、天闻角川、COMICO等承办；上海美术电影制片厂、国际动画协会中国分会、株式会社手塚制作公司、韩国漫画映像振兴院、顺天国际网漫中心等支持；人民画报社、中国外文局国际传播文化中心、中国东方航空、联合国人居署韩国委员会、国家动漫产业综合示范园、靖世律师事务所、一间宇宙（北京）文化有限公司等共同协办。