Hi, 请登录

热门口碑国漫《少年歌行》第二季将开播，超前观影会点燃漫迷热情

业内 狼小狼 2021年07月26日 12:56

 

7月24日下午，由知名动漫企业中影年年举办的热门口碑国漫《少年歌行 风花雪月篇》超前观影会在北京英皇影城与众多国漫爱好者和影迷相见，并在网络上引发动漫行业关注者的热议。

热门口碑国漫《少年歌行》第二季将开播，超前观影会点燃漫迷热情 业内 第1张

活动期间，现场百余名观众与主创团队、角色Coser等共同在大荧幕上观看了《少年歌行 风花雪月篇》前四集内容超前连播及观影会独占彩蛋，此外还有趣味十足的交流与互动抽奖环节，另到场粉丝大呼过瘾。

热门口碑国漫《少年歌行》第二季将开播，超前观影会点燃漫迷热情 业内 第2张


随着少年歌行第一季完播以来，不少漫迷们都对作品的第二季充满了憧憬与期待。从7月28日起，每周三上午10:00，《少年歌行 风花雪月篇》将在优酷与哔哩哔哩双平台联合独播！

少年依在，桃花如昨。

热门口碑国漫《少年歌行》第二季将开播，超前观影会点燃漫迷热情 业内 第3张


优质国风内容X匠心制作团队 ，打造过硬口碑作品，引领2021国漫新风潮

《少年歌行》，是改编自周木楠原作的同名轻小说、由中影年年团队匠心打造的首部古风题材武侠动画巨制，以打破传统武侠观的新颖题材为特色，吸引了包括原著粉在内的一大批动漫爱好者。

曾制作过多部经典国漫的中影年年，是一家成立多年专注IP孵化与动画出品的综合动漫企业，近年来随着国漫崛起，公司业务发展迅速，陆续制作出品了《我是大神仙》《元龙》等多部上乘之作，此次改编《少年歌行》，更是被粉丝誉为“封神之作”。

少年歌行动画第一季在其上线后，凭借硬核武侠的故事线、紧凑的剧情节奏、细腻的3D画质与精致建模 以及戳中少女们的众古风主角角色形象，众多重量级CV阵容加持（阿杰、赵毅、褚珺、张博恒、魏超等）等一系列优点，使《少年歌行》不仅数据上在国漫领域名列前茅，同时在各大社交平台也拥有极高的话题度与关注度。

第一季上线至今，累计7.23亿的总播放量占据国漫类全网榜单TOP1，荣获百度动画榜四冠王，曾一度制霸百度风云榜包括冒险、国产、搞笑在内的多项动画榜单第一，《少年歌行》还吸引到两万多人在豆瓣上为其打出了8.6的高分，可谓是人气与口碑双丰收。此外，该作品还获得“新光奖”中国西安第8届原创动漫大赛“最佳新锐动漫提名奖”等多个奖项，受到行业的一致认可。


热门口碑国漫《少年歌行》第二季将开播，超前观影会点燃漫迷热情 业内 第4张

国风当道，国漫崛起，大作开播，开启国漫z时代新纪元。

在《少年歌行》第一季成为“现象级”国漫之后，第二季更是迎来了全新升级。一方面，场景在视觉细节上更加丰富、画面表现更加细腻，角色观感也整体上更有层次感和真实感；另一方面，第二季中的特效场面也越来越多，打斗戏将带给观众更大的震撼。

除了画质与特效，第二季的剧情比前作更加紧凑，角色性格与故事矛盾的升华，想必也将成为粉丝们热议的亮点。

某种程度上来说，在孵化改编IP以及输出优质作品的道路上，中影年年为国内动漫制作企业树立了一个行业标杆。孵化改编IP，专注内容制作、重视人才培养，拓展多元化二次元相关业务，是中影年年在动画番剧领域获得了市场广泛认可的原因，也是国漫企业值得为之努力的方向。

近年来，国漫崛起已成燎原之势，即使动画番剧行业受到疫情冲击，也有公司逆行而上，佳作频出。例如中影年年旗下就推出了《元龙2》《三十六骑》等作品，保质保量的背后，是其强大制作能力的体现，也是国产动画蓬勃发展的证明。

与此同时，越来越多的国漫爱好者，也期待着见证更多“现象级”国产动画的诞生。

我们相信 随着7月28日《少年歌行 风花雪月篇》在优酷及bilibili双平台独家上线播出后，一定能再引起一波国风X国漫的新潮流。

相关推荐

《刺客伍六七》官方漫画

为了回馈粉丝，该套漫画还和言几又书店联动，发起了全国伍六七打卡活动，在1月5日到1月11日活动期间，到全国指定的11家书店与伍六七立牌合影留念，并带话题发布微博，而被主办方选中的创意照片，有机会在1月16日广州新书发布会的现场，通过大屏幕被主创和现场读者看到。

《伍六七》第一季官方漫画上市 何小疯将携新书来广州签售
  • 斗鱼次元梦工厂线下见面会来啦！！
    斗鱼次元梦工厂线下见面会来啦！！
  • 再现匠心！《战意》首款官方手办雕塑天御神策&怒目天王发售预告
    再现匠心！《战意》首款官方手办雕塑天御神策&怒目天王发售预告
  • 《青色交响-aoppella!?-》翻唱第2弹为《猫》《天体观测》
    《青色交响-aoppella!?-》翻唱第2弹为《猫》《天体观测》
  • 捣蛋军团等你加入，BABY-G小黄人联名系列「顽」趣发布
    捣蛋军团等你加入，BABY-G小黄人联名系列「顽」趣发布
  • 手机玩云顶之弈国服，START云游戏安卓版落地
    手机玩云顶之弈国服，START云游戏安卓版落地

    • 关于梦域动漫网

      梦域动漫网为您提供一站式ACG服务新体验。动漫资讯、展会信息、宅文化、周边情报，活动情报一网打尽，致力于打造有趣的动漫交流平台。

      版权申明：本站资讯情报由注册用户发布，本网站无法鉴别所上传图片或文字的知识版权，任何单位或个人认为本网站中的网页或链接内容可能涉嫌侵犯其知识产权，应该及时向本网站提出书面权利通知，并提供身份证明、权属证明及详细侵权情况证明。本网站在收到上述文件后，将会尽快删除相关内容或断开相关链接。
    梦域动漫网
    关注我们
    微博 微信
    微信号
         feed
    评论