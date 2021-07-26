热门口碑国漫《少年歌行》第二季将开播，超前观影会点燃漫迷热情

7月24日下午，由知名动漫企业中影年年举办的热门口碑国漫《少年歌行 风花雪月篇》超前观影会在北京英皇影城与众多国漫爱好者和影迷相见，并在网络上引发动漫行业关注者的热议。



活动期间，现场百余名观众与主创团队、角色Coser等共同在大荧幕上观看了《少年歌行 风花雪月篇》前四集内容超前连播及观影会独占彩蛋，此外还有趣味十足的交流与互动抽奖环节，另到场粉丝大呼过瘾。





随着少年歌行第一季完播以来，不少漫迷们都对作品的第二季充满了憧憬与期待。从7月28日起，每周三上午10:00，《少年歌行 风花雪月篇》将在优酷与哔哩哔哩双平台联合独播！

少年依在，桃花如昨。





优质国风内容X匠心制作团队 ，打造过硬口碑作品，引领2021国漫新风潮。

《少年歌行》，是改编自周木楠原作的同名轻小说、由中影年年团队匠心打造的首部古风题材武侠动画巨制，以打破传统武侠观的新颖题材为特色，吸引了包括原著粉在内的一大批动漫爱好者。

曾制作过多部经典国漫的中影年年，是一家成立多年专注IP孵化与动画出品的综合动漫企业，近年来随着国漫崛起，公司业务发展迅速，陆续制作出品了《我是大神仙》《元龙》等多部上乘之作，此次改编《少年歌行》，更是被粉丝誉为“封神之作”。

少年歌行动画第一季在其上线后，凭借硬核武侠的故事线、紧凑的剧情节奏、细腻的3D画质与精致建模 以及戳中少女们的众古风主角角色形象，众多重量级CV阵容加持（阿杰、赵毅、褚珺、张博恒、魏超等）等一系列优点，使《少年歌行》不仅数据上在国漫领域名列前茅，同时在各大社交平台也拥有极高的话题度与关注度。

第一季上线至今，累计7.23亿的总播放量占据国漫类全网榜单TOP1，荣获百度动画榜四冠王，曾一度制霸百度风云榜包括冒险、国产、搞笑在内的多项动画榜单第一，《少年歌行》还吸引到两万多人在豆瓣上为其打出了8.6的高分，可谓是人气与口碑双丰收。此外，该作品还获得“新光奖”中国西安第8届原创动漫大赛“最佳新锐动漫提名奖”等多个奖项，受到行业的一致认可。





国风当道，国漫崛起，大作开播，开启国漫z时代新纪元。

在《少年歌行》第一季成为“现象级”国漫之后，第二季更是迎来了全新升级。一方面，场景在视觉细节上更加丰富、画面表现更加细腻，角色观感也整体上更有层次感和真实感；另一方面，第二季中的特效场面也越来越多，打斗戏将带给观众更大的震撼。

除了画质与特效，第二季的剧情比前作更加紧凑，角色性格与故事矛盾的升华，想必也将成为粉丝们热议的亮点。

某种程度上来说，在孵化改编IP以及输出优质作品的道路上，中影年年为国内动漫制作企业树立了一个行业标杆。孵化改编IP，专注内容制作、重视人才培养，拓展多元化二次元相关业务，是中影年年在动画番剧领域获得了市场广泛认可的原因，也是国漫企业值得为之努力的方向。

近年来，国漫崛起已成燎原之势，即使动画番剧行业受到疫情冲击，也有公司逆行而上，佳作频出。例如中影年年旗下就推出了《元龙2》《三十六骑》等作品，保质保量的背后，是其强大制作能力的体现，也是国产动画蓬勃发展的证明。

与此同时，越来越多的国漫爱好者，也期待着见证更多“现象级”国产动画的诞生。

我们相信 随着7月28日《少年歌行 风花雪月篇》在优酷及bilibili双平台独家上线播出后，一定能再引起一波国风X国漫的新潮流。