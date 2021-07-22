武汉K11 Select趁热玩家，热浪开启！

夏夜晚风，微醺正好。武汉K11 Select「趁热玩家」-“WEEKEND11周末友酒”文化晚市&“漫画事多屋”艺术项目于今日（7月9日）顺利启幕！

武汉K11 Select致力于打造“潮趣生活主场”，希望通过系列丰富有趣的创意活动向武汉青年群体传递一种可持续的、向上的生活态度。为期两个月的“WEEKEND11周末友酒”市集将代表健康自然生活方式的露营风格融入精酿啤酒、音乐电影、圈层文化等多重潮流体验，以期WEEKEND11成为一个属于光谷、属于武汉K11 Select、具有文化属性的独特IP，使年轻人在每一场WEEKEND11活动中，都能感受到轻松自然的氛围，多元文化的魅力。

7月10日，主打“无界二次元‘便利店’”概念的“漫画事多屋”艺术项目也将在武汉K11 Select正式开放公共展期，共有包括Dick Ng、Agan阿感、子杰、温凌在内的10余位艺术家，湖北美术出版社、海豚传媒、知音动漫等多家图书出版机构参展。

本次展览邀请艺术家围绕“便利店”进行创作，通过解构现代便利店的文化符号，将人们熟知的漫画和便利店进行结合，让传统意义上的商品货架被艺术作品、概念元素、漫画书和系列衍生品占领，填满精神层面的“零食区”、“速食区”，以丰富的独立漫画调动年轻人的“胃口”，期望营造一个集艺术生产、展览零售与青年社交于一体的复合空间，从而打破艺术展示的边界，启发公众对于艺术的理解。

据悉，本次武汉K11 Select的“WEEKEND11周末友酒”文化晚市&“漫画事多屋”艺术项目双开幕活动仅为“趁热玩家”主题系列活动的惊喜开篇，后续还将通过不间断的线下文化沙龙、艺术工作坊、品牌跨界联动，进一步丰富市集和艺术项目，实现商业与文化、与艺术、与潮流的创新突破，在这个热浪飞扬与星空浪漫相交的盛夏，引领武汉城市年轻人一齐“趁热玩，趁热爱，趁热秀”！