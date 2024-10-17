2024 LINE FRIENDS第六届授权大会圆满召开，全面揭晓二次元新业务战略布局

中国，上海 —— 近日，由国际创意工作室LINE FRIENDS主办的2024 LINE FRIENDS第六届中国授权大会（IPX Summit）在上海隆重召开，大会以“FURTHER TOGETHER”为主题，汇聚了包括安踏、奥佳华、支付宝、屈臣氏、CASETiFY、Ninebot九号等在内的约400位业界同仁与合作伙伴，并重磅宣布了LINE FRIENDS 2025年的核心战略方向——聚焦“构建泛娱乐IP生态“、“拓宽多元化IP矩阵“、”焕新经典IP生命力“三大核心板块，进一步巩固并扩大品牌在中国市场的商业版图和领先地位。值得一提的是，作为LINE FRIENDS构建泛娱乐生态的重要一环，品牌在大会上详细阐述了其在ACG二次元领域的布局方向——二次元商业化全链路运营。

当前，二次元文化正引领者商业与文化的双重革新，展现出前所未有的活力与潜力。据行业数据显示，中国目前泛二次元人口已突破5亿大关，市场规模更是超千亿，这一庞大的数字背后，蕴含着巨大的商业潜力和价值。作为二次元消费的主力军，00后及10后不仅热衷于二次元文化，更将其视为精神寄托，并愿意为其慷慨买单。与此同时，随着二次元文化的蓬勃兴起，众多传统行业与线下实体经济通过巧妙融入ACG元素也迎来了新的发展机遇，再度实现了业务的飞跃式增长。

“近几年，我们欣喜地见证了二次元经济在中国迎来了现象级的爆发态势，而LINE FRIENDS在二次元商业化事业上也早有布局。”LINE FRIENDS中国区泛娱乐事业部负责人汤劼表示：“早在2022年，我们便与中国最大漫画平台“快看APP”强强联手出品了青春校园漫画《我才不会喜欢你》，以主要基于布朗熊和可妮兔等LINE FRIENDS经典IP形象创作的连载故事，大力进军国漫市场，为Z世代带来耳目一新的“漫IP”内容体验，截至目前已斩获3.8亿超高人气值。未来，紧随ACG市场增长风向，我们将围绕‘二次元商业化全链路运营’，全力挖掘中国本土的二次元优秀IP，以原创漫改、风格化现有IP、版权方联名合作等方式聚拢IP资源，并以更新颖、更出圈的商业化运营扶持，助力本土二次元IP释放更多商业价值和内容创意。”

在风格化IP方面，此前得益于LINE FRIENDS与Bilibili合作的B站形象2233和小电视minini化、海外的原神形象IP风格化上的成功经验与积累，LINE FRIENDS再度重磅出击，宣布将携手腾讯视频共同发力IP形象的风格化创新。双方将围绕热门动画《斗罗大陆》达成战略合作，以LINE FRIENDS萌趣的2D设计语言焕新原版3D人物形象，打造一套全新独立的IP形象系列——斗罗宝呗，为斗罗体系注入全新活力。未来，斗罗宝呗这一全新IP系列将作为斗罗体系中的独立单位，围绕内容和人偶两大维度持续开展商业化运营和授权活动。

在“漫画IP”联名合作方面，LINE FRIENDS在会上官宣将与国创二次元文化聚集地Bilibili开启战略合作，携手Bilibili力推的漫画作品《恶人想要抢救一下》、《不小心救了江湖公敌》、《人间百里锦》和《恶人天使》四部精品漫画开展商业运营，并将围绕《恶人想要抢救一下》作品中的主角生日与连载周年等重要时间节点，通过精心策划二次元周边开发与线下互动营销，为粉丝带来更丰富的内容与更创意有趣的互动体验。此外，双方亦将聚焦“漫画IP”开拓全方位IP市场运营，探索包括BilibiliWord大型嘉年华活动、IP全国主题快闪等，充分赋予精品漫画更新颖的内容风貌之余，也为二次元爱好者缔造更多维全面的IP体验。

此外，LINE FRIENDS还将携手ACG音频平台猫耳FM旗下的两大声控向虚拟偶像团体LASER和MANTA开启战略合作，协力塑造数字化新型数字IP，双方将立足多维线下互动体验与创意周边开发，全力探索并释放二次元虚拟偶像团体IP版权运营的巨大商业潜力。LASER是猫耳FM旗下首个声控向虚拟男团，拥有67.3万微博粉丝；同时拥有乐队元素的声控向虚拟男团MANTA，亦在微博拥有粉丝82.5万。未来，依托LASER和MANTA两大声控向虚拟偶像团的火爆人气和其音乐娱乐基因，LINE FRIENDS将为其独家策划线下LIVEHOUSE演唱会及全国零售新厂牌快闪活动，以更沉浸式的互动将新型数字化IP的独特魅力延伸至更广泛的线下生活场域。

自2015年进入中国市场以来，LINE FRIENDS始终以锐意进取的姿态，积极携手优质异界合作伙伴开拓共创更多元的商业价值、更破圈的市场机遇。相信此次与腾讯视频、哔哩哔哩及猫耳FM等国内头部平台协力布局二次元IP商业发展，不仅将赋能LINE FRIENDS的二次元商业化全链路运营战略出色落地，也将为更多二次元泛娱乐项目的未来转型与焕新提供全新的思路与方向。

通过以下平台，可获得更多LINE FRIENDS资讯：

官方网站：www.linefriends.cn

微博：LINEFRIENDS_CHINA

小红书：LINE FRIENDS

B站：LINEFRIENDS官方

关于LINE FRIENDS

国际创意工作室LINE FRIENDS最初起源于为全球超2亿用户使用的移动聊天APP “LINE” 而创作的卡通贴纸，自2015年1月正式成为一家独立运营的公司，目前已逐渐成为年增长率与续约率稳居行业前列的全球性创意文化产业创领者， LINE FRIENDS拥有面向所有年龄段的多元化IP矩阵，包括BROWN & FRIENDS、BT21、ROY6、TRUZ、JOGUMAN、SEALOOK《海豹看看》等，致力于打造与时俱进的多样化IP内容体验，成为中国粉丝的“长期萌友”，共创爱的联结、创造惊喜、创造快乐。

LINE FRIENDS积极携手异界伙伴合作融创，合力探索IP业态的多元化新玩法、新模式、新变革。在“沉浸式线下体验业态”层面上，品牌先后联合上海潮流街区M+幸福里、淮海集团、野邻花园营地等品牌发力街域场景营销、乐活体验营销，并每年与中国热门城市地标景点融创“SALLY DAY城市地标行“，渗透本土消费者生活的多元行迹触点。在“IP+创新商业模式”层面上，品牌联合微博、爱奇艺、奈娃家族、孩之宝等品牌旗下人气IP，挖掘双IP联动焕新的可能性，更联动抖音、B612、支付宝等互联网平台共创娱乐型IP+线上互动型产品。此外，LINE FRIENDS于2023年推出旗下全新创意互动品牌COLLER，秉持可持续发展的绿色理念探索“IP+新零售”商业模式。在“虚实交互的数字化发展”层面上，坚持推动数字化业务，先后携手流媒体娱乐服务商Netflix（原创动画系列）、全球移动游戏开发商SUPERCELL（Braw Stars）、头部游戏公司NEXON（KartRider）等公司开展IP合作业务，并通过在中国市场孵化虚拟IP“小红书时尚博主CHOCO丘可”；与VeeR共创VR快闪空间；携手数字艺术家高远打造创意裸眼3D视频，真正将虚实互动落地于商业与内容的联动。在“精品化创意内容资产”层面上，LINE FRIENDS不仅在2022年成立了中国泛娱乐事业部，更发挥内容创作优势，携手The Pinkfong Company、快看APP、王者荣耀、奈娃家族等头部品牌在动画番剧、漫画、游戏、单曲及MV等多维内容形式上探索多变的可能性。在“细分化圈层触点定制”层面上，LINE FRIENDS持续围绕母婴亲子、露营、宠物、环保、音乐等主力兴趣聚点圈层拓展多维业态，打造有针对性、有共鸣性的营销。

如今，公司总部IPX已在上海、首尔、纽约、洛杉矶和东京等17个全球市场开展业务，未来除了传统的IP周边零售业务之余，品牌还将全面推进数字化战略转型布局，呈现给消费者更多惊喜。更多相关信息，请访问官方网站www.LINEFRIENDS.com。