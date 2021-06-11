不能说的秘密 小马菲莉为什么这么火？

“很出色的卡通影片，能够陶冶美好的情操，推荐给儿童和更多年龄段的人观看。” “充满爱与善意的动漫，竟然是中国制作的，真不错”！“太喜欢这部动漫的角色了。”近来，笔者在行业观察调研的时候发现，在很多欧洲和东南亚国家影迷在动漫网站和社交媒体上纷纷留言，表达对一部《Filly Funtasia》动漫的喜爱。其中一位来自中国的粉丝留言说国内也有一部《小马菲莉之缤纷仙境》的动漫在爱奇艺热播，同样深受用户喜爱。

近几年国漫崛起成为热议的话题，国漫的质量愈发提高,让我们见证了国漫创作者的用心进步。但是能在海外刮起旋风的还是少数，那小马菲莉为什么会深受全球动漫迷的喜爱呢？

通过行内专业人士了解到，自2019年上线以来，《小马菲莉之缤纷仙境》的收视表现在国内已经大面积“飘红”，在全国收视率累计过0.5%的城市就有15个。据CSM数据显示，在2020年1月20日至1月28日，《小马菲莉之缤纷仙境》以较高的人气拍在1630-1700时段第十名，与《大头儿子》、《猪猪侠》等经典动画处于在同一水平。

据观察，《小马菲莉之缤纷仙境》播出期间，凭借维持多月的首页大焦点图、小焦点图、PC端、TV段、移动端等资源的整合助推下，热度快速超千，位居飙升榜第1名。

笔者发现，除了深受国内的观众喜爱，《小马菲莉之缤纷仙境》系列动画在欧洲以及“一带一路”沿线国家也广受欢迎，而且为了适应“一带一路”沿线多个国家和地区不同的语言文化环境，真正做到“民心相通”，《小马菲莉之缤纷仙境》同步译制了英语、意大利语、乌克兰语和西班牙语等多个语种， 统计显示，这部动漫先后在意大利、乌克兰、罗马尼亚、捷克、克罗地亚等14个国家区域播出，在国际动漫界掀起一阵“菲莉”旋风。

将一个IP打造成全球爆款，背后是精品内容的价值。据了解，近年来“小马菲莉”品牌秉承“全球化形象，中国式表达”的核心创作理念，通过现代的创作手法和全新的形式，向广大粉丝传递善良、友爱、团结、勇敢、和谐等具有中华民族优良传统且符合世界主流的价值观，成功打造了全生态内容体系，为全球观众带来欢乐，也赢得业界的一致认可。