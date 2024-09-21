捉宠打枪吃鸡玩法2.0，《远光84》开启PC先行测试

今天，英雄大逃杀新游《远光84》在PC平台开启先行测试。





其开发商莉莉丝作为以卡牌放置游戏而闻名的厂商，踏足新领域而面对打枪吃鸡类型卷麻了的市场困局，这回拿出来的答案：英雄捉宠战术射击竞技。









狩猎伙伴登场，叭嘀，决定就是你！

《远光84》的体验就像狩猎，如苏老爷子所形容的“左牵黄，右擎苍，锦帽貂裘，千骑卷平冈。”是一手存着能缠斗的叭嘀，一手存着能定位敌人的叭嘀，身着锦衣华服，带着一骑当千的两个队友，突突突搜刮资源点。

是的，叭嘀就是一种狩猎伙伴。

请回想一下吃鸡游戏里那些进退维谷的死局，当队友倒地，远处大狙等着葫芦娃排队走进瞄准镜；当小队深陷埋伏，八方掩体暗枪四起草木皆兵；当毒圈逼近，角色却身负重伤不甘倒地——也许有人就曾幻想过能有那么一条搜救犬，能放出一只搜查鹰，或是唤来一匹识途老骥，策马扬鞭神行万里。





叭嘀让这些想象成为了可能，在广阔的竞技地图上安排了功能各异的叭嘀等待玩家的收服，愿他们能成为打枪博弈的X因素，拓展预料外的可玩性。

比如易搬搬，千里抬棺紧急就医，队友尽管浪。





再说扫扫葵，百里寻踪清查鼠患，阴人老六无所遁形。





然后是嘴炮鼠，人肉炮弹用嘴发射，炮鼠航空不保坠机。





此外叭嘀里还有能偷扒窃的，能变形的，能掀起风暴的以及能改变毒圈位置的.....因此怎么配合英雄技能丢出叭嘀，如何在瞬息万变的战场中打出底牌都会成为《远光84》独一份的醍醐味。





那么可以想象，相比多数竞技游戏越到后期改动得越保守，《远光84》的叭嘀系统有着相当高的玩法上限。因为不与角色强绑定且能根据地图生态依玩法需求而任意调整出现的“叭嘀”，是可以在不影响核心游戏体验的情况下，随时增补删改各种大开脑洞的设计。





比如我想，设计一只猴子，拔三根毛能创造三个分身干扰敌人的射击准头行不行？

我再设计一只埃及野猫，丢出去能朝天空大喊一声“着喵的”，然后让一个区域时间停滞行不行？

又或者我去设计一只雷娘兽，能力没想好，但绝对要够帅够好看行不行？

或许有朝一日，制作组会积极采纳玩家的脑洞和意见，与社区一起挖掘叭嘀的潜力。





要赢更要秀，律动舞台由英雄定义

要问打枪大逃杀里的“披挂”，不知大家脑海里是什么印象？

是标志性的白衬衫四级头，是硬核的制式迷彩，还是赛博朋克的工业义体？

而莉莉丝的选择是把竞技赛场装点成舞台和秀场，配以游戏音乐的律动Beat，鼓励张扬个性。





黑项圈小墨镜，以及虚拟透明反光面料PVC，辅以肩带、胯包等配饰细节处错位、拉伸，扭曲等故障感形象表现出未来主义的视觉迷幻.....【罪枭】倒计时五秒，发射喷气背包，摘星揽月。





银饰漂染花旦妆，泡袖雕镂旗袍领，贴身却是鲨鱼皮潜水服勾画出流动的肌肉曲线，以运动潮流来搭古典气韵......【凌波】空中翻腾三周半，奔流入海擒蛟龙。





未来浪潮+运动风尚的设计语言肉眼可见，而更令人印象深刻的在于，《远光84》的角色设计还带着一抹潇洒诙谐的气息。

要玩灵活飘逸的机动性角色？没问题，给您整个专业对口的，披萨外卖员麦琪。想出风头搞节目效果？安排上，这里有大招能升起50米舞台的摇滚少女，音响开到最大，您即是团战聚光灯的中心。





因此形容《远光84》的角色形象，我想用一个词叫”有戏“，最典型的可以看看那只带着工牌的肥宅旱鸭子，玩的就是胖成一坨球往对手脸上创，放大一跃三尺高——“泰山鸭顶”。





薄发厚积，枪感打磨夯实根基

当然，创意再好美术再秀，打枪游戏始终枪才是核心。

为此《远光84》在过去半年里几乎重做了包括模型和参数几乎重做了目前游戏全部的24把枪，乃至远赴国外录制真实枪声，从扳机的咔塔声到枪膛开合的部件模块感，力求能在非写实题材里做到头部水平。





就拿弹壳的交互来讲，射击弹出的真实物理碰撞足以保证立得住的战场氛围。再要听它们落在土壤上的塔塔声，落在混凝土上的嘟嘟声，以及落在金属上的叮当叮当叮当——海量的类似细节，背后恐怕都是程序员献祭头发才换来的枪感水平。





今天《远光84》PC先行测试已经正式开启，有兴趣的同学请关注《远光84》各大官方账号。

功能强大又形象各异的叭嘀，等待着与你并肩作战！