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《青色交响 -aoppella!?-》100日纪念、WEB广播及二次创作大赛启动

业内 狼小狼 2021年06月11日 16:00

 

KLab株式会社（总部：东京都港区、代表取缔役社长：森田英克、以下称“KLab”）打造的以“青春”×“阿卡贝拉”为主题的音乐原创企划《青色交响-aoppella!?-》（以下称《青色交响》），于2021年6月11日（周五）宣布，将制作WEB广播以纪念项目3月4日发表至今100天。

同时，从今日起也会开展Twitter及YouTube关注数目标达成活动、二次创作作品征集等形式多样的应援活动。

《青色交响 -aoppella!?-》100日纪念、WEB广播及二次创作大赛启动 业内 第1张 

庆祝！《青色交响》项目启动100天！

2021年3月4日（周四）发布的音乐原创企划《青色交响》，于6月11日（周五）迎来了100日的纪念。项目启动时公开的J-POP翻唱串烧曲目《白日／Pretender》在短短1周内播放数即突破100万次（截至6月11日已达303万次），《青色交响》项目受到了众多朋友的喜爱与支持。

此次决定制作WEB广播来作为100日的纪念！同时，我们也为大家准备了达成相应目标即公开1stCD的乐谱、发售LINE表情贴图等应援活动、二次创作征集活动等一系列丰富的企划。

期待大家的积极参与！

《青色交响》首档WEB广播节目《アオペラジオ》（青色交响广播）制作决定！由柿原彻也、滨野大辉担任MC！！ 

《青色交响 -aoppella!?-》100日纪念、WEB广播及二次创作大赛启动 业内 第2张 

本次作为100日纪念，将制作WEB广播《アオペラジオ》（青色交响广播）！由饰演四方ルカ的声优柿原彻也，及饰演猫屋敷由比的声优滨野大辉担任MC,通过WEB广播的形式进一步向大家传达“青春”×“阿卡贝拉”的企划概念，该节目将于官方YouTube频道进行公开！ 

《青色交响 -aoppella!?-》100日纪念、WEB广播及二次创作大赛启动 业内 第3张 

【初回公开计划】

预计于2021年7月进行公开

【公开URL】

官方YouTube频道

https://www.youtube.com/c/aoppella

※《アオペラジオ》（青色交响广播）的更多情报今后会在官方Twitter（@aoppella）等陆续公开。

25万关注为目标！《青色交响》应援活动！ 

《青色交响 -aoppella!?-》100日纪念、WEB广播及二次创作大赛启动 业内 第4张 

即日起，当Twitter及YouTube官方账号达成一定关注人数目标后，将展开各种形式内容的应援活动。

为了达成目标，还请大家积极参与应援！

《青色交响 -aoppella!?-》100日纪念、WEB广播及二次创作大赛启动 业内 第5张 

◆达成目标及活动

（１）关注数达成23万：公开1stCD收录曲目的乐谱

（２）关注数达成24万：LINE表情贴图制作决定

（３）关注数达成25万：《青色交响-aoppella!?-side stories》 vol.3制作决定(主题将公开募集！)

◆青色交响应援活动特设网站

https://www.aoppella.com/lp/cheer2021/

《青色交响》应援大赛「アオコン」（青色交响大赛）举办决定！二次创作规则及官方素材开始提供！！

《青色交响 -aoppella!?-》100日纪念、WEB广播及二次创作大赛启动 业内 第6张 

作为100日纪念活动第3弹，将举办《青色交响》的二次创作大赛。以《青色交响》的原创曲目《Playlist》《Think About U》为主题，开展插画及小说等多种形式的二次创作作品征集。

同时，我们也为获奖作品准备了特别的奖品。しろばみ赏的获奖者将能获得由《青色交响》角色设计师しろばみ所绘制的自己喜爱角色的色纸。

リルハピ赏、FYA'M'赏的奖品是声优的签名色纸。此外，我们也为所有参与者准备了参与奖的奖品。

比赛结果及部分参赛作品将在官网和官方SNS上进行公开，让大家可以一起享受这次活动所带来的乐趣。通过参与「アオコン」（青色交响大赛），不仅可以自由创作《青色交响》的世界，也可以欣赏到来自大家的投稿作品，期待大家的踊跃投稿参与！

《青色交响》应援大赛「アオコン」（青色交响大赛）概要

本次大赛将广泛征集符合《青色交响》二次创作规则的各类投稿作品。作品的种类、参与方法等详细内容，请前往「アオコン」（青色交响大赛）的特设网站进行查阅。

◆「アオコン」（青色交响大赛）活动官网

https://www.aoppella.com/lp/aocon/

◆作品征集时间

2021年6月11日（周五）至2021年8月1日（周日）

◆作品主题

Playlist》《Think About U》

◆参与方法

「アオコン」（青色交响大赛）在Twitter上进行参赛作品的征集。参与征集活动需使用Twitter账号。

（１）请用您的Twitter账号关注《青色交响》官方Twitter。

（２）添加大赛活动标签「#アオコン2021」，随推文内容上传投稿作品，发布Twitter即可参与！

官方Twitter（@aoppella）

https://twitter.com/aoppella

◆《青色交响》二次创作规则

《青色交响》二次创作大赛的参赛作品需遵循既定的参赛规则。还请在参与本次征集投稿前仔细阅读以下规则内容。

https://www.aoppella.com/guideline.html

◆《青色交响》官方素材的提供

本次大赛将提供《青色交响》的官方素材，可作为投稿作品的素材进行使用。但官方素材的使用并非投稿参赛的必要条件。

https://www.aoppella.com/lp/aocon/

※下载官方提供的素材或参与作品投稿，即视为同意本次大赛的参赛规则。

※禁止使用下载的官方素材进行周边制作、周边贩售、二次传播，及本大赛参赛以外的其他目的用途。

◆奖品

しろばみ赏1名  角色设计师しろばみ绘制的色纸（可挑选1名自己喜欢的角色）

リルハピ赏、FYA'M'赏　11名　声优签名色纸

参与奖(全员发放)　数字内容

◆结果公布

将在官网、官方YouTube等渠道进行发布。同时，部分投稿作品将在官网等平台上进行公开。

详细内容将在官方Twitter（@aoppella）、官网上陆续发布。

《青色交响》夏服登场！公开夏日制服插画的转发活动于6月14日开启！！

《青色交响 -aoppella!?-》100日纪念、WEB广播及二次创作大赛启动 业内 第7张 

《青色交响》夏服初登场！在第一个角色的夏日制服投稿达成目标转发数后，将公布第二个角色的夏日制服插画，以接力形式陆续公开夏日制服的插画。活动将于6月14日（周一）起在官方Twitter上公开。

在真正的夏日来临之前，为了让全员换上夏日制服，还请大家多多转发支持！

关于《青色交响-aoppella!?-》

《青色交响-aoppella!?-》是以“青春”×“阿卡贝拉”为主题进行跨媒体展开，由KLab操刀的音乐原创项目。

《青色交响 -aoppella!?-》100日纪念、WEB广播及二次创作大赛启动 业内 第8张 

<<故事概要>>

――那一天，少年们被深深吸引了。

伫立在眼前的，是与自己相同普通到不行的高中生。

既没穿着华美的服饰，手里也没拿着任何乐器。

明明是如此的普通，却在他们开口的瞬间，

自由变幻的优美和声充满四周，观众们也随着为之疯狂。 

「我们，也想像他们那样歌唱！发光发亮！」 

被阿卡贝拉<无伴奏合唱>所深深吸引的高中生们，他们的目标是，

高中生限定的阿卡贝拉音乐竞赛『青色交响』

怀抱着远大的目标，由他们所带来的演奏，就此开始――！

◆官网

https://www.aoppella.com/

◆官方Twitter

@aoppella

◆官方YouTube频道

https://www.youtube.com/c/aoppella

c）KLab

※文中记载的公司名称、产品名称、服务名称均为各公司所持有的商标或注册商标。 

KLab株式会社　

公司名：KLab株式会社（英文名：KLab Inc.）

公司代表：代表取缔役社长　森田英克

公司设立：2000年8月1日

资本金：49亿5510万日元（截至2021年5月末）

上市信息：东京证券交易所·第一部（3656）

总部所在地：〒106-6122 東京都港区六本木6-10-1 六本木ヒルズ森タワー

业务内容：移动线上游戏的企划·开发·运营

公司官网：http://www.klab.com/jp

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