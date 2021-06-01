期待已久的实物大自由高达立像 正式落地于上海

自2020年开始万代南梦宫官宣了“高达中国计划”开始到现在终于落地了，相信高达迷们也是期待已久。那么重点来了，请拿出你们的小本本记好。在2021年5月28日-7月11日，国内首发高达超大型活动“高达动客上海”将在上海金桥的三井购物公园啦啦宝都举行! 对这次活动小编先给大家做一个简单的介绍。



首先关于这次高达超大型活动，对于高达迷来说可谓是诚意满满，在活动现场可以亲身接触到高达的历史，让早已成年的我们重温童年的记忆，也可以更加深入的去了解高达。当然还有最新的动漫和高达模型的免费体验会，大人小孩都可以参与其中。以及只有在这个活动会场才能买到的限定商品，如：动漫《机动战士高达SEED》中的强袭高达RG 1/144 完美强袭[机械光泽注塑版]，SD高达世界 群英集 刘备独角兽高达心技觉醒[特别涂装版]，HG 1/144 命运高达 VS 无限正义高达和MG 1/100 红色异端高达的机械光泽注塑版，炫酷非常！





活动的现场还会在商场墙面的大型LED显示屏上播放由福田己津央导演执导的原创动画，可以享受立像与动漫联动的戏剧性演出。是不是很期待呢？





其实关于这次活动早在2020年就已经官宣了，当时这个消息一出轰动了国内大量的高达迷。作为在海外很有人气的《机动战士高达Seed》的自由高达立像，高度18.03 m,也是第一次还原《机动战士高达Seed》中的实物大自由高达立像，并为这个实体化的巨型机甲在背部加装了同比例模型从未有的巨大尾翼以及起落架，非常的震撼！相信活动的主角一定会给大家带来绝对的震撼！





除了以上这些，活动场馆也有很多值得一看的地方，下面就由小编在这给大家依次的介绍一下吧。





首先是活动场馆的一楼，在室外的快闪店里有我们限量的高达模型哦。走进去之后里面不光有快闪店还有VR ZONE与模型展示区，非常好玩呢。由此上去二楼，那里有模型展示区，在模型后面还有限定商品的包装封面的制作视频，有心动的也可以在二楼的快闪店去购买！

当然，作为活动场馆非常值得推荐的两处地方，三楼和四楼一定不要错过哦。





活动场馆三楼，带小孩的一定要去哦，那里面有免费的高达拼接模型体验，非常合适亲子互动，边玩还可以边给您的小孩介绍你的童年拉近你们的距离，让现在的小孩子知道我们喜欢的动画是什么样的。

活动场馆四楼，那边的高达动画博物馆，有展示过去作品的原画，高达立像的看点，通过以前的图片了解高达的历史。一边感受，一边接触高达的魅力。

前面提到的限定商品也是在这里，并且以四楼高达基地的啦啦宝都金桥店为首，设置了多个快闪店，可以在这里购买只有活动期间内才能买到的限定产品哦！

关于此次高达超大型活动“高达动客上海”小编就介绍到这里啦！记好活动开始日期，我们一起去亲身到上海金桥的三井购物公园啦啦宝都去体验吧！