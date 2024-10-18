深耕长线稳活 撬动精准流量，OPPO多举措赋能游戏高效运营

10月17日,2024年度OPPO开发者大会(简称ODC24)于杭州大会展中心举办。本次大会以「AI,更近一步」为主题,面向行业开发者和合作伙伴分享AI手机时代下的OPPO战略布局和技术成果。在大会游戏生态专场,OPPO游戏业务相关负责人就游戏体验提升相关技术的升级进行了分享,同时针对存量时代下的游戏长线稳活与精准获量策略进行了积极分享与探讨。

软硬服一体,赋能游戏极致流畅体验

在游戏精品化时代,作为游戏产业链中的关键参与者与拥有6亿+全球月活用户的手机厂商,OPPO对自身渠道内游戏用户的需求有深刻了解,同时有深厚硬件技术积累。基于此,OPPO游戏依托软硬服协同的独特优势,与游戏开发者一道不断为平台用户打造更极致的游戏体验。

在助力游戏开发者提升游戏性能与用户体验方面,OPPO ColorOS高级技术规划经理易文渊详细解读了Gaming tech eco游戏技术解决方案该方案以易接入、广受用、便维护、可迭代为宗旨,旨在与游戏开发者合作,共同提升游戏品质和玩家体验,从而帮助开发者提升玩家在游戏内的时长、增加玩家黏性。该方案覆盖HyberBoost、HyberRendering、超级闪电启动三大技术及服务。

OPPO ColorOS高级技术规划经理 易文渊

其中,HyberBoost双链路性能优化方案核心针对游戏性能提升,因芯片性能对画质以及负载需求的限制,游戏设计与实际体验之间存在卡顿掉帧、性能降低、发热烫手的矛盾。基于此,HyberBoost 从平台侧、系统侧、游戏侧提供游戏状态服务和游戏自适应性能服务,高效实现了手机和游戏的双向适配。此外,该方案摒弃了单独的厂商SDK,可让游戏通过安卓AIDL接口快速提供游戏内信息,便于OPPO为游戏定制化的调整手机性能供给及更多场景化的应用。游戏自适应性能服务则可让OPPO为游戏提供对应手机设备状态信息,便于游戏根据系统状态适度调节画质及帧率。

在精品化游戏趋势之下,以满足性能为前提,最大化提升画质品质已成为开发者较为主流的需求。在这方面,OPPO全新推出HyberRendering生态合作技术方案,从游戏画面效果增强、游戏功耗节省两方面入手实现低功耗、高画质。

在游戏画面效果增强方面,OPPO通过插帧算法将60帧画面显示提升至120帧,通过超分算法则可将720P分辨率提升至1440P画面显示;在游戏功耗节省方面,OPPO从降低逻辑计算的频率出发,结合插帧超分算法,保持相对显示帧率、分辨率与原始画面品质相当,进而大幅降低功耗。

围绕“易接入,广受用,便维护,可迭代”理念,OPPO已与浙江大学、高通、联发科、ARM等伙伴构建游戏插帧超分生态合作方案,为广大开发者提供标准化接入框架、多种算法支持,以及接入性能调优等多种服务。

会上,OPPO超级闪电启动方案作为彩蛋释出,该方案可提供从游戏更新到启动,资源加载到切换后台挂机保活的全套保姆式方案,赋能开发者为玩家游戏前中后期构建即开即玩、游戏秒开、无感更新的游戏体验。

长线稳活,全周期赋能开发者运营

在游戏行业整体增长趋缓、增量下滑的大趋势下,OPPO 大盘OS日活、游戏日活保持稳定增长。同时,OPPO精耕流量、升级能力,在用户质量上取得较大提升,人均游戏时长增长10%、一加游戏日活增长77%。OPPO 游戏平台增长业务负责人 廖缘表示:“OPPO 保持正向增长,离不开广大开发者们的全力支持和合作,让我们能不断地为 OS 用户提供更多的游戏乐趣以及更好的游戏服务。”

OPPO游戏平台增长业务负责人 廖缘

在平台体量正向增长的态势下,OPPO 也锚定了新游合作、老游运营、赋能升级三大方向为平台的游戏开发者持续提供全方位运营赋能与服务。

在新游合作方面,OPPO 从新游 1.0 推广升级至 2.0。1.0 方案核心通过场景覆盖提升预约用户规模,预约场景从 14 个拓展到 20 个;而 2.0 方案更注重提升预约用户质量,通过场景能力升级和品类精细化运营,平台新游预约用户首发激活率从 4.81% 提升到了 8.13%。

在老游运营上,OPPO 游戏联运已经进入老游运营3.0阶段,将全场景激活拆分为节点激活效率提升和长线稳活能力的探索。老游运营 3.0 主要利用全媒体通知能力和场景化推荐服务为更多老游实现续航升级。在全媒体通知能力上,OPPO 升级了短信和 push 这类强通知场景,如短信模块升级为沉浸式模板,且搭配一键启动游戏按钮,使模块整体点击率提升 10%;在场景化推荐服务上,OPPO 充分调动生态内丰富的场景,并结合用户的使用习惯与动线,提供丰富的浅场景游戏启动入口,如泛在服务卡片手机第0屏,基于用户已预约的节点做自动化的触达通知;日历,推出节点倒计时和上线提醒;负一屏快应用卡片,打造干人干面的游戏预约、更新、启动服务。

值得一提的是,OPPO 不断深挖系统内创新场景,如全新的互动 IP 手机精灵,通过游戏用户喜爱的手机精灵角色实现与用户的深度链接,以一键启动能力促进开发者高效拉活。手机精灵还与壁纸、锁屏、通话场景及日常桌面等场景结合,渗透到用户日常使用习惯中,帮助长效运营游戏。

在赋能升级层面,OPPO 致力于从自助升级到数据透明,全方位助力游戏立项到运营。当前 OPPO 对游戏开发者的赋能能力已涵盖了全流程的各个阶段,包括立项、研发、分发、增长和运营。

而在开发者最为关心的平台数据能力开放领域,OPPO 已经建立了从立项到长线运营的全生命周期数据赋能体系。在立项阶段,OPPO 围绕品类、题材提供了渗透率、活跃指数、人均使用时长、人均使用次数、 总活跃时长指数、付费指数等行业大盘数据,帮助开发者在立项阶段全面洞察趋势、分析现状;在新游预约阶段,OPPO 进一步细化数据,提供了包括新增预约、累计预约、预约转化漏斗与预约量相关的数据,以及用户画像相关的历史在玩、预约来源、用户类型、年龄、地域数据和同品类游戏对比,帮助新游更好的提升预约转化;在老游运营方面,OPPO 将于 2024 年第四季度对游戏用户流转数据完成升级,届时将可为开发者提供游戏流入/流出用户画像、行业对比等信息,助力游戏产品可持续长效运营。

除了提升平台能力,OPPO还在持续升级游戏线上线下场景的联动营销,与开发者一起探索多丰富多样的场景流量,从而释放渠道多元化价值助力游戏破圈。以三国杀为例,今年合作除了打造门店游戏主题活动,还进一步整合了新机资源、游戏赛事资源,主动走进高校,助力游戏获取核心年轻用户。目前,OPPO 线上活动累积曝光已达 2.36 亿,线下为游戏累计引流全年达 27 万人次。

值得一提的是,今年10 月,OPPO 全国最大旗舰店、业内首个游戏主题旗舰店正式落地贵阳,该旗舰店设置游戏手办区、游戏体验区、游戏观赛区等多种游戏主题内容,帮助游戏在 OPPO 终端场景与用户更好地连接。

未来,OPPO 也期望与更多游戏开发者基于线上、线下各类资源展开丰富多样的营销合作,从运营到游戏体验再到营销市场,实现与开发者的多点共赢。

小游戏生态蓬勃发展,技术+渠道赋能开发者高效运营

得益于碎片化时间娱乐、无需下载的优势,小游戏在近几年保持持续快速增长的势头。OPPO小游戏玩家规模、小游戏的总时长呈现上升趋势,月活突破6000W。小游戏提交数量较去年增长一倍。

但在宏观增长背后,众多小游戏经营效果不明显、接入成本高,游戏崩溃率高、后链路转化成本高的痛点问题依旧存在。针对掣肘小游戏向上发展的多种问题,OPPO小游戏高级产品经理陈奕先介绍了OPPO全新推出的OS级全链路拉新、复访场景,以及在助力小游戏接入、转化、留存方面的合作能力。

OPPO小游戏高级产品经理 陈奕先

为保障小游戏开发者在产品不同阶段获得更为定制的流量增长,OPPO将全场景覆盖新增流量位置与无处不在的复访入口相结合,为不同阶段产品提供高效曝光。在小游戏冷启阶段、推广阶段、稳定获量阶段,OPPO分别设置大厅流量进行推荐和曝光,包括OS级别软件和服务入口、小游戏大厅、流量联盟在内的全场景流量入口,按产品类型对应目标人群进行推广。

此外,无处不在的复访入口,也缩短了玩家寻找游戏的成本,助力开发者完成用户高效回流。用户可从全搜、负一屏、软件商店、加桌图标等多个入口快速复访游戏,便利直达启动游戏的体验也一定程度上减少了小游戏用户流失率高的问题。

值得一提的是,OPPO已向小游戏开发者开放更多合作能力,赋能小游戏在接入、转化和留存方面效率升级。基于接入效率,OPPO为小游戏提供了TOP游戏平台一键转OPPO快游戏能力,将研发成本从天级降至小时级;在转化效率方面,考虑到当下3D小游戏部分存在不兼容、启动速度慢导致玩家流失的问题,OPPO支持webgl2.0可对3D游戏渲染进行升级,并通过提升加载速度启动优化,提升游戏打开速度。 OPPO洞察到游戏加桌能高效提升用户对游戏的访问率,缩短游戏与用户的沟通路径。基于游戏加桌,OPPO为开发者推出主动加桌能力,开发者可根据自身产品进程、场景弹出加桌推荐,通过游戏内福利激励、引导加桌和固定复访入口为开发者提升留存。

此外,从经营上,OPPO平台也推出了升级的小游戏扶持政策。针对于IAA的小游戏,广告表现能力的提升会让ROI利润率更高。广告整体ECPM提升150%,激励视频的样式优化后提升显著。针对于以激励视频广告样式为主的小游戏,也将给到更多资源扶持;而针对IAP开发者,平台将对优质应用开启14天免费资源扶持。月流水超过100W的小游戏会进行现金返点20%;apk和rpk双端发型,且rpk能够市场同期首发的前提下会给予双端流量的额外扶持。此外,平台后续的周末返利活动100%承担活动成本。后续,Iap的外部买量也将开始进行实验。

算法能力数据三端升级,OPPO广告助力开发者解决营销核心三痛点

除OS全场景的高效触达,全链路工具能力外,游戏开发者寻求高增长的同时也要积极把控各个环节成本。为帮助开发者在买量阶段达成更为精细化的成本控制,OPPO互联网系统游戏广告团队负责人 余晗在游戏广告相关议题中,从游戏开发者获量成本高、ROI不达标、获量规模小三大痛点出发,推出了对应低成本获客、提升后端回收、扩大获量规模的营销痛点解决指南。

OPPO互联网系统游戏广告团队负责人余晗

经历多年发展,OPPO手机产品已拥有了众多拥趸,其中软件商店、浏览器等原生媒体月活用户均超过2亿,游戏中心与小游戏大厅等游戏核心用户聚集媒体月活用户已达5000万。而在广告业务方面,OPPO广告联盟合作媒体已达5.5万款,日均请求量级已达130亿次。

依托得天独厚的推广资源和丰富的广告投放实践,OPPO立足IAP、IAA两侧完成再进化。在IAP方面,OPPO全新推出了CostCap、有数DMP能力,而算法层面LTV7自动优化和应用内付费ltv1优化预计将在Q4上线。在IAA方面,新推出的广告变现ROI出价的能力也将满足广告主达成不同ROI指标的需求。同时平台归因关键行为也已大幅优化,可显著减少对接成本,增加拓量手段。

在精度上,OPPO全新推出聚焦成本优化的CostCap功能,结合聚焦数量的Nobid投放功能可更高效辅助广告主实现只降成本不降量,最优成本最大转化实现投放与获客的平衡。

为持续提升后端回收能力,OPPO已通过持续优化算法达标率,实现了2024年ROI1算法目标达成率年同比提升25%。

此外,OPPO数据能力升级后,OPPO游戏广告可利用OPPO有数平台建立可视化看板,科学调整广告投放预算及人群偏好。

为了进一步拉升广告投放价值,OPPO竞价算法已完成升级。该竞价算法可针对不同区间的用户做出差异化竞价,帮助广告主快速圈定高价值人群。

在广度上,除去Nobid功能和激进跑量策略外,OPPO也通过算法口径优化,获取以往投放未触达用户,拓宽获客覆盖面。

游戏产业的持续发展不仅需要游戏厂商的变革,作为链接游戏与用户的平台也需要不断革新精进。OPPO作为Top级手机厂商,不仅拥有丰富的流量资源,同时还在分发、内容及品牌建设上累积了深厚的经验与能力。在软硬服一体化理念下,OPPO通过软硬件协同、游戏需求与产品协同,服务与体验协同的方式,在游戏存量博弈阶段,为开发者赋予了更高的分发与运营价值,未来OPPO也将不断提升平台技术与服务,与各方协力共同推动游戏行业的进步,为玩家和产业带来更创新、极致的游戏体验。



