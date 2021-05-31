「实物大自由高达立像揭幕式」华丽开幕！ 「GUNDAM SEED PROJECT Ignited」正式启动！

位于Mitsui Shopping Park LaLaport上海金桥的实物大自由高达立像，在4月26日的安全祈愿式上成功完成机体头部安装后迅速成为上海又一网红“景点”，吸引了众多前往打卡的人群和无数高达粉。5月28日，在经历了一个多月的安装调试后，实物大自由高达立像正式揭幕，完成了首次立像表演。

万众期待的揭幕仪式在热血的开场动画后正式开启。冷泉弘隆(万代南梦宫(中国)投资有限公司董事长兼总经理)、山田大辅(万代南梦宫(中国)投资有限公司董事、万代南梦宫(上海)互动娱乐有限公司和日昇(上海)品牌管理有限公司董事兼总经理)及三井不动产和金桥股份的相关领导出席了此次揭幕仪式。同时，品牌方还邀请到中国青年演员，同时也是高达铁粉的尹正做为特别嘉宾，和相关领导一起为立像揭幕。正式揭幕后的实物大自由高达立像，全身多处会发出耀眼光芒，头部和手掌部分也会配合动画及灯光效果做出动

作变化，是首座在日本本土以外亮相的高达立像，这也预示着未来，高达将在中国展开更多的市场合作内容，呈现更加丰富多元的娱乐形式。

此次揭幕仪式上，万代南梦宫中国为感谢金桥股份给与本次立像项目的大力协助，向上海金桥出口加工区开发股份有限公司赠送了一座1/24实物大自由高达立像模型，预祝未来

双方能实现更好的合作发展。

此外，《机动战士高达SEED》主题曲演唱者T.M.Revolution/西川贵教为此次揭幕仪式特别录制了演唱视频，将揭幕仪式当天的气氛推向了另一波高潮。

于此同时，动画导演福田己津央也带来了《机动战士高达SEED》剧场版的相关信息以及

全新企划——《高达SEED PROJECT ignited》。

作为万代南梦宫集团以IP战略为核心展开的GUNDAM PROJECT项目，在2022年迎来TV放送20周年之际，《机动战士高达SEED》系列新计划《GUNDAM SEED PROJECT ignited》正式启动。

《高达SEED PROJECT ignited》以已经发表了的剧场作品的制作为中心，在全世界展开各种各样的“机动战士高达SEED”系列的项目。

本企划包括了5月28日举行的“实物大自由高达立像”的揭幕仪式、同日举行的“高达动客上海”、“机动战士高达SEED”系列面向全世界的新作游戏的开发、以及作为官方外传的高达SEED MSV“机动战士高达SEED ECLIPSE”的漫画连载及新模型发售等内容。除此以外，今后也将继续展开其他各项相关活动。

《高达SEED PROJECT ignited》详细信息

◆剧场版作品(SUNRISE)

在福田己津央导演的亲自指导下，其团队正在专心制作TV动画系列续作的剧场版作品。上映日期等其他详细信息将会在今后陆续公布。

◆高达动客上海(GUNDAM docks at Shanghai)

2021年5月28日至7月11日，中国内地首次超大规模高达展“高达动客上海”在Mitsui Shopping Park LaLaport上海金桥正式开幕!

会场中设有关于高达历史以及动画相关内容的主题专区，同时还会开展高达模型的免费体验会，并准备了诸多仅在该展会上才能够买到的会场限定商品!

◆新作游戏

《机动战士高达SEED》系列面向全世界的新作游戏已正式决定开始制作!

游戏的详细信息将于今后陆续公布，敬请期待。

◆外传《机动战士高达SEED ECLIPSE》

作为“机动战士高达SEED”系列的MSV新企划，2021年7月起《机动战士高达SEED ECLIPSE》将以漫画形式在日本国内外亮相。

<剧情提要>

C.E.72年 后被称为「空白的两年」的时期。

有些人称之为『如履薄冰的和平时期』，另一些人则称之为『骚动前的平静时期』。这是一个在夹缝中的故事。“在两场大战中间的时期，一个隶属于名为‘ODR(ORDER)’的部队，以及为其赌上性命的战士们的故事”。

<制作人员>

企划·制作：SUNRISE

剧本：SOW

漫画：曾我笃士

角色设计：工画堂 工作室

机体设定：阿久津润一(ASTRAYS)

制作协助：BANDAI SPIRITS HOBBY部门/GUNDAM ACE编辑部

<出场角色>

辰巳·霍利(17岁 男性)

「ODR」的MS驾驶员

没有接受基因改造的「自然」人类，身体能力，头脑等都是平均水平，不知为何只有在操纵「天蚀」时，才会展现出凌驾于调整者的才能。

雅·欧特·纪央 (19岁 女性)

「ODR」的指挥官

经过基因改造的人类，身协调者，各项能力都达到了极高的水平，

因生长环境十分复杂，对社会情势的见解十分悲观。

肯·诺兰德·巣瀬(18岁 男性)

「ODR」的另一名驾驶员，因经过基因的改造，身为协调者的他在思维、身体能力、MS的操纵等全方位都展现出了极高的能力。

对「自然人与调整者之间的战争」抱有置身度外的态度。

<出场MS(主角机)>

-MVF-X08 天蚀高达-

奥布秘密研发的机动战士。最大的特征是可从飞行形态变形为MS形态。还搭载了「海市蜃楼胶质」机能，为了迎合擅长隐秘作战的「ODR」的使用需求，强化了机体的机动性。现在已被确认的机体共有2台。

<公开渠道>

2021年7月起在全世界范围内以漫画形式公开。

7月起于GUNDAM.INFO(https://en.gundam.info/)开始连载

<商品计划>

作为主角机的“天蚀高达”确定将以“MASTER GRADE(MG)”的规格制作首款立体模型!

沿袭最新的MG SEED系列的设计思路，完美再现了该机体的最大特征——由飞行形态向MS形态的变形。同时也附有多种武器装备，可再现原作中的换装。除光束军刀及光束步枪等各种武器之外，还可在臂部装备盾牌，可通过附件的特效部件来重现光束盾牌的启动状态。

“MG 1/100 天蚀高达”(零售价格：)5,000日元(不含税)

预计将于2021年8月起日本国内店铺贩售

◆《机动战士高达SEED》系列

《机动战士高达SEED》于2002年10月播出了TV动画。2004年，播放了续作《机动战士高达SEED DESTINY》。被称为21世纪的初代高达，在10~20岁年龄段的观众中广受欢迎。同时展开了以官方外传为中心的原创动画、漫画、小说、游戏及周边商品，目前仍在不断扩大中。

2011年该作进行了高清重制并已对外播出。

<剧情提要>

本作的舞台为作为宇宙时代开端的“宇宙纪元”(C.E.)。科学飞速发展的同时，进行过基因操作的人类“调整者”和未进行过基因操作的“自然人”之间的对立逐渐激化。分别以宇宙殖民卫星群“P.L.A.N.T.”和地球为据点，调整者和自然人双方之间长期以来处于紧张状态。

C.E.70年，以针对P.L.A.N.T.的核攻击“血色情人节”事件为导火索，P.L.A.N.T.的军事组织扎夫特和地球联合军之间正式展开了战争。战局胶着之下，中立国奥布联合首长国的资源卫星“赫利奥波利斯”遭受扎夫特的突袭，正在工业仓库区域的学生基拉·大和不幸被卷入战火。此时，正在避难的基拉面前出现了地球联合军开发的MS，以及身披扎夫特军服的儿时好友——阿斯兰·萨拉。与阿斯兰的重逢使基拉心中产生了动摇。但为了拯救同伴，身为调整者的基拉坐上了地球联合军开发的机动战士——强袭高达

◆GUNDAM PROJECT

万代南梦宫集团以IP战略为核心，于今年启动了全新的高达企划。

2020年株式会社创通加入了万代南梦宫集团，通过将“机动战士高达”系列的版权管理在集团内一体化，使全球化高达战略以更有效率及效果的方式得以推进。

另外，集团为了构筑新体制，更有效地计划并实施高达战略，在高达首席执行官领导下，启动了贯穿整个集团的新企划——“GUNDAM PROJECT”。

今后，以“GUNDAM PROJECT”为中心，通过高达系列来实现集团内部的产业强化，同时也强化集团外部合作后集团内资源重组的可能性。

不久的将来，集团也计划进一步提升《机动战士高达》系列的IP价值，使其以成为世界知名角色为目标，继续发展壮大。