火爆五一黄金周的QQ潮玩展圆满落幕，来年再会！

5月3日下午5点半,为期三天的QQ潮玩展2021(QTX)完美落幕。

在本次QTX中,不仅有Michaelﻪ Lau、Daniel ﻪArsham等超重磅国际潮流艺术家与QTX联名展中展,还有200余家潮玩品牌&设计师携大量展会限定品在此集结一同亮相。展览同期举行潮玩艺术家签售、QQ白模大赛创意展、集章打卡抽奖、线上直播专场等多元精彩的活动,满足潮玩爱好者的收藏喜好,给游客带来顶级艺术享受。

QQ潮玩展2021ﻪ (QTX - QQ TOYS ﻪEXPO)是一个以QQ企鹅IP形象联盟为起点,汇聚顶级潮流艺术作品,集合行业人气潮流玩具的大型线下展会。旨在引领IP形象设计与潮玩艺术文化趋势,让玩家娱有所乐,玩有所得。QTX2021以“顽鹅出厂ﻪ CQQL PLAYERS' SHOW”为展会主题,将企鹅QQ设定为一个巨型的玩具梦工厂——外表硬核,而内心充满潮玩工匠的创意与爱。

今年的QQ潮玩展别具一格,素有“Figure教父”之称,创立及带领搪胶人形潮流的领军人物Michaelﻪ Lau与QTX联名打造展中展。同时,QQ x Michael ﻪLau的首款联名手办限量现场出售,引发一众粉丝热情围观、打卡拍照。另由Archive Editions官方打造的Daniel ﻪArsham艺术作品展中展内,《被侵蚀的皮卡丘》《被侵蚀的麻将》《被侵蚀的断臂维纳》等知名艺术作品也得以展出。此外,Ron ﻪEnglish、Pat Lee等国际顶尖艺术家的全新力作以及经典巨作也亮相QTX,现场观众表示,仅是这些大咖的潮玩就足以令参观者赢回票价。

除了有潮玩界的大咖作品坐镇,爆款潮玩品牌也云集于本次QQ潮玩展。QQ潮玩、Litor'sﻪ ﻪWorks、LAMTOYS、幸会潮玩等200多家潮玩品牌带来爆款人气IP以及超多展会限定品。还有40多家特展展商为展会量身定做的超大展位设计,让参展者沉浸在艺术的海洋之中。

舞台区明星云集,潮流艺术的话题交锋吸引大量粉丝。5月1日下午,来自CHOCO1ATE艺术潮玩集合空间主理人James,Archiveﻪ ﻪEditions品牌中国负责人海松与腾讯ISUX负责人畅聊艺术与潮流。5月2日下午,明星潮玩恐龙妹的王草草、藏克潮玩的宅仔等多名明星设计师进行现场签售,成为粉丝最为关注的现场活动之一。

除此之外,现场集章打卡活动不仅给予游客“完成任务抽大奖”的惊喜体验,还引导用户深入各个优质潮玩展位,深入了解多元的潮玩文化。

腾讯QQ致力于布局内容生态,强调让内容与社交平台彼此赋能。进入IP领域是QQ战略布局的模块之一,QQ潮玩展正是其中的重要一环。QTX主理人泳鱼表示:“QQ潮玩展以QQ为基点,旨在连接更多潮流艺术家、潮玩品牌与更广阔的用户群体,大力拥抱年轻潮流文化,进一步开启与艺术圈、潮玩行业的跨界合作。我们将来也希望继续挖掘IP及潮玩文化的更多可能,联动线上线下,给广大用户,尤其是年轻一代打造更多精神消费的机会。”

作为主办方之一,前域动漫董事长王斌表示,“这次展会策划和运营思路与近日深圳市商务局发布的‘关于加快商贸高质量发展建设国际消费中心城市的若干措施(征求意见稿)’中提出的内容不谋而合。即加快布局潮玩潮购消费新场景,引进更多国际级IP内容,打造大湾区规模最大、国际影响力最强的城市消费嘉年华。我们有信心再度将潮玩推向更高的地位,引领大湾区消费潮流。”