喜羊羊药水哥跨服飙戏，虚拟偶像C位出道，网友共同见证

2021年5月11日19:00—21:00，虎牙虚拟偶像将与国民IP喜羊羊合作，开展线上体验式互动剧，强势邀请药水哥与喜羊羊原配声优互动配合，再加上二次元超人气女主播丸子呦。跨次元联合，就在虎牙直播虚拟偶像。

顶流人气，跨次元互动

自2005年开播以来，《喜羊羊与灰太狼》这部国产动画片已经陪伴我们走过了16载，陪伴了无数人的童年和成长。现在，虎牙直播把喜羊羊请到了直播间，同时邀请到了国家二级演员，喜羊羊原声优祖晴老师，让小朋友大朋友们都梦回青青草原，一起阻击灰太狼的邪恶计划，保卫羊村吧！

药水哥，古灵精怪的直播风格在站内站外都拥有超高人气。去年在《中国新说唱》中的优异表现也吸引了大量粉丝。此次跨次元合作喜羊羊，又将会带来什么意想不到的笑点和惊喜呢？这就马上锁定虎牙直播虚拟偶像，你敢跟我作对吗？

虚拟偶像，全新出道

本次直播活动还邀请到《喜羊羊与灰太狼》原编剧亲自拟写剧本供虎牙直播使用，丰满的故事剧情和人物形象，搭配虎牙自制互动剧活动。让虚拟偶像们也可以C位出道！

再加上二次元超人气主播丸子呦，萌妹主播和最萌动画角色，网友们都蠢蠢欲动了吧！

在线互动，剧情你定

原编剧独创剧本，半开放式的剧情走向，将会根据水友们的弹幕决定最终走向。只要积极发送弹幕，说不定你才是那个执笔大编剧。同时直播间还有好礼相送，多份定制周边将会在直播间抽奖发放。

全新的虚拟偶像尝试，最热门的人气主播助力，喜羊羊和药水哥的跨次元合作，最意想不到的剧情发展和走向，最实时的在线弹幕互动。锁定虎牙直播，锁定虚拟偶像。