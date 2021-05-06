小狮子赛几荣获轻漫计划2020-2021年度十大IP奖

2021年4月23日，“轻漫计划2.0”发展论坛暨颁奖典礼在南京南部新城举行，超过200家顶尖头部动漫IP、二次元动漫IP产业链上下游从业者、圈层媒体齐聚会场，探讨动漫行业发展趋势，聚焦未来短视频动漫赛道发展及产业化模式。

厦门赛几动漫科技有限公司凭借原创IP“小狮子赛几”在众多顶尖优质IP中脱颖而出，斩获“轻漫计划2020-2021年度十大IP”奖项。





自 2018年上线以来，小狮子赛几一直以“快乐陪伴成长”为核心理念，专注于创作脑洞大开的校园喜剧，通过令人捧腹的剧情，趣味十足的创意，强烈的共鸣获得千万大小朋友的喜爱。截止2021年4月，《小狮子赛几》全网已拥有2000万粉丝，2.7亿次点赞，53亿次播放。





赛几动漫不断推出优质原创作品，2020年10月，赛几动漫制作，梦亦非影视联合出品的12集番剧《宿身小人》于B站独播，并荣获2020年度最受10后喜爱的动画作品Top3。2021年3月，《小狮子赛几》全新原创剧集在腾讯、芒果TV、B站等各大综合视频平台播出。





凭借持续输出优质内容和重互动的精心运营，《小狮子赛几》IP全网影响力不断提升，与各行业品牌展开跨界授权合作，展现出潜力十足的商业合作价值。至今已有衍生品百余款，涉及毛绒玩偶、日用品、服装、文具、数码产品、玩具、绘本等；改编自动漫内容的《赛几大冒险》、《假如学生喜欢写作业》、《赛几美食街》等众多游戏已上线运营，收获大量粉丝和游戏爱好者的喜爱。除此之外，小狮子赛几的电视动画剧集也正在有序地开发制作中。

相信在未来，小狮子赛几会以更多元化的形式陪伴童心童趣的粉丝们一起快乐长大！