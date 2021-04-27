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津门荟萃！2021金面剧超次元联赛天津分赛区活动开启

业内 狼小狼 2021年04月27日 09:12

 

2021金面剧超次元联赛天津分赛区预选赛暨天津次元文化博览会将于五一小长假在天津人力资源发展促进中心盛大开赛啦！ 此次活动将吸引天津地区颇具影响力的知名动漫社团携动漫发烧友大规模参与，数百名选手将在预选赛的舞台上上演经典Cosplay秀及宅舞表演，各路高手现场过招，用最经典的动漫角色诠释最赤诚的漫迷梦想。细致入微的服饰、惟妙惟肖的模仿，融入Coser们全身心的投入，让漫迷们为之疯狂。目前，所以选手们已经做好准备，为争夺晋级2021金面剧超次元联赛北京总决赛而摩拳擦掌！

津门荟萃！2021金面剧超次元联赛天津分赛区活动开启 业内 第1张

除了精彩激烈的赛事，为了让动漫爱好者能体验到更多不一样的精彩，承办单位更是为活动做了更多的精心设计。下面，就一起了解一下这次活动典中不容错过的几大亮点吧！

亮点活动一．Lolitafashion秀

由Angels heart Lolita品牌&狼与爱丽丝实体店联动合作为大家带来精彩的Lolitafashion秀！AngelsHeartLolita携经典贵宾狗系列的全新全系列样衣闪亮登场，同时绀色阿尔克纳之梦华丽款，也将出现在本次漫展，两款新系列均在本次漫展为大家带来惊喜活动！同时狼与爱丽丝实体店将于天津次元文化博览会合作，为大家带来春夏特卖会，价格低至五折，特价小裙子等你来呦！

亮点活动二．华裳之美短视频征集大赛

由天津网络广播电视台与天津次元文化博览会展合作推出《华裳之美》短视频征集大赛，将在本次津次元漫展展开录制！华裳之美展现最美汉服！

亮点活动三．棠吟文创新品发布会

棠吟文创携手天津次元文化博览会，发布2021年第二季新品服装，现场将为大家带来首场新品汉服发布汉服秀！

津门荟萃！2021金面剧超次元联赛天津分赛区活动开启 业内 第2张

2021金面剧超次元联赛天津分赛区相关信息

比赛项目：2021金面剧超次元联赛Cosplay盛典（团体赛） 、

2021金面剧超次元盛典宅舞盛典（单双人赛、团体赛）

赛事咨询QQ：970555985

预选赛时间：2021年5月1日~2日

预选赛地址：天津市人力资源发展促进中心展馆（天津市河东区九经路25号）

官方微博： @次元文化博览会

https://weibo.com/acgdream @十步烦华

津门荟萃！2021金面剧超次元联赛天津分赛区活动开启 业内 第3张

多彩的现场活动。

丰厚的比赛奖励。

和舞台党们的深层交流。

二次元的亲密接触。

一切都在进行中，只期盼你们的到来。

次元不散！金面永伴！欢迎加入金面剧超次元联赛舞台党交流群！

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