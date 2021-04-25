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御花园又有新动画？？和神秘少女一起修文物！

业内 狼小狼 2021年04月25日 16:08

近年来关于中国传统文化的话题越来越受到年轻群体的追捧，几年前，一部名为《我在故宫修文物》的纪录片走红网络，不少年轻人被深深感动，并成为忠实的粉丝。

今天，在微博上一部预告短片再次引起了大家的关注，虽然只有短短几十秒的时间，但细腻的画风以及令人好奇的剧情让人不禁向往下看……

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短片开头，烂漫春华之下，御花园的一草一木随之浮现：熟悉的金瓦红墙、草木的四季更迭，光与暗的交相辉映。一切都在随着少女的天真无邪一一展现。

御花园又有新动画？？和神秘少女一起修文物！ 业内 第1张

最让人感受到小巧思的一幕，就是桌上画中的小金鱼突然抖动，乱入池中，惊了一池春水，而后又回落少女的作画工具中。观众的视线都随着金鱼的跳跃在动画中游走。

御花园又有新动画？？和神秘少女一起修文物！ 业内 第2张

细心的观众也会发现，动画中某处场景墙上的画作有些眼熟。相信玩过《梦幻花园》手游的观众细细辨认，都能看出那是完整的《梦幻花园》御花园区域。

御花园又有新动画？？和神秘少女一起修文物！ 业内 第3张

而这个预告短片的女主角，正是《梦幻花园》御花园·春版本中即将登场的新NPC，廖叔的侄女、书画文物修复师廖青芜。作为御花园区域的限定NPC，整个国风动画短片也将会围绕她与御花园文物们的故事展开，完整版的动画将在4月28日正式上线。

同时，《梦幻花园》的全新活动“云赏御苑”也在今天同步上线，这次的活动是关于动画的解锁活动，只要参与本次主题动画的预约，就能够解锁游戏的精彩福利，预约达到50W人，还可以提前解锁绝美动画！

御花园又有新动画？？和神秘少女一起修文物！ 业内 第4张

据了解，这是《梦话花园》与故宫宫廷文化的再度合作，本次动画的剧情动画，也是对于御花园及中华文化的再次延续传承。一起期待《梦幻花园》的全新版本吧！同时也期待4月28日的完整版动画。

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