电竞赛事与电商合作 打造电竞产业的全新可能

近日，中国音数协游戏工委与中国游戏产业研究院共同发布《2021年度第一季度中国游戏产业报告》，根据报告内容显示，2021年第一季度中国电子竞技用户规模达4.89亿人，市场实际销售收入344.34亿元，环比增长9.03%。随着IG与FPX连夺英雄联盟S8、S9两冠，越多的热血年轻人加入其中，电竞已经逐渐成为年轻人群的主流社交方式，同时，也有越来越多充满年轻血液的企业也加入其中。

4月26日，京东与腾竞体育就英雄联盟赛事达成战略签约，此签约完成后，京东将成为2021年英雄联盟季中冠军赛的中国区官方合作伙伴，据悉，在未来两年，双方还将持续开展深度合作，挖掘全新玩法，推动“电商+电竞”行业生态走向成熟。

以电竞赛事为载体 与年轻人群实现有效沟通

电竞产业自带年轻化、流量化的标签，已形成众品牌追捧的IP，英雄联盟作为最受欢迎的电竞游戏产品之一，在全球拥有数以亿计的注册玩家。

而LPL作为中国大陆最高级别的英雄联盟职业比赛，2020年赛区职业赛事直播观赛人次超过218亿,职业赛事内容观看量超过1000亿，其影响力不言而喻。

也正因如此，京东一直希望通过与腾竞体育这样专业的电竞赛事运营方或赛事本身进行合作，完成与年轻人群的有效沟通。在此次京东与腾竞体育完成战略签约前，就已与王者荣耀KPL、和平精英PEL两大国民级移动电竞赛事进行过深度合作。

去年11.11期间，京东与KPL共同打造“KPL粉丝热爱季”电竞主题活动，推出了KPL限定英雄皮肤京东E卡，并将活动内容整合到KPL赛事以及王者荣耀游戏端中进行同步宣发。

与此同时，京东还与KPL当时的赞助商iQOO、清扬、自嗨锅等品牌展开如分期免息、满减直降等丰富的独家优惠福利活动，专场销量较前一年增长超50%。京东通过搭建与顶级电竞赛事合作的平台，帮助品牌商触及到更多的年轻消费人群，完成了品牌与销量的双丰收。

而在刚刚结束的PEL和平精英职业联赛2021 S1赛季总决赛中，京东与赛事再次展开联动，CBA球星王哲林、可兰白克以“京东电竞体验官”的身份空降现场，并与JDE-竞争、Tianba-顾居居两位职业选手联袂献上双排表演赛。

通过与PEL的合作，也直接带动京东电竞产品的销售增长，进一步强化当前电竞行业与知名品牌的深度合作，从而打开电竞行业在商业合作中的更多空间。

此次与腾竞体育实现战略签约，京东完成了对中国当下主流电竞赛事合作的全覆盖，拿到与当下年轻人沟通的最佳途径。

立足电竞 打造“电商+电竞”更多商业生态可能

知情人士表示，除了与国内顶级的三大电竞赛事合作之外，京东也在电竞领域做更多探索及尝试。早在2015年，京东就在PC领域携手联想、华硕、雷蛇、微软、英伟达、英特尔、腾讯等全球游戏产业顶级厂商宣布推出JD Game+战略，成立京东游戏泛娱乐产业联盟，成功开发出游戏笔记本这一细分领域。此外，京东还成立职业电竞战队JDG，用更加直接有效的方式与电竞人群沟通。

随着手游消费需求的不断增长，京东再次敏锐地察觉到游戏手机的市场潜力，在2017年5月，京东联合手机厂商、游戏厂商、芯片厂商以及技术提供商成立了游戏手机产业联盟，打造游戏手机这一细分品类。

如今京东加码赛事合作版图，借助丰沛的赛事活动资源，使“电商+电竞”系列活动实现常态化。这样一来，京东面向电竞用户群体所打造的“电商+电竞”相关活动不仅具备了“长周期”的特点，与赛事、各类赞助商品牌的联动也将“常有常新”，这将进一步加深电竞用户群体、赞助商品牌对于电竞赛事的粘性，强化赛事人气对电竞行业的反哺效果。

常态化的“电商+电竞”联动亦可带动电竞赛事赞助商们的品牌价值上涨，进一步提升电竞赛事对各类品牌赞助商的吸引力，推动赛事商业价值的上涨，最终为电竞行业营造一个稳定的发展环境。

京东电竞相关负责人在此前接受采访时也表示，“布局电竞，是用独特的方式在年轻用户中树立京东的品牌，更贴近用户；另一方面电竞产业本身也是很有发展前景的，我们希望通过电竞来拓展业态，借力于电竞的发展探索电商未来拓张的思路。”