《剑网3》怀旧服今日公布 官宣定名剑网3缘起

备受关注的《剑网3》怀旧服今日正式公布，历经海量侠士投票，最终《剑网3缘起》高票胜出！首轮封闭技术测试将于3月22日上线，测试资格申请今日开放，诚邀侠士关注！

《剑网3缘起》以经典版本70级“风起稻香”为基础，再现原汁原味的完整剧情和五大门派原版武学体验，同时加入大轻功、捏脸等诸多精华内容，开辟一个与侠士共同成长的平行时空。在保持手绘画风不变的基础上对人物精度进行提升。游戏基于云端实现全平台覆盖，同时将采用DX11引擎升级原有画质同步推出6至8G大小的无硬件门槛客户端，让所有受制于硬件机能和使用环境的老江湖都能无门槛回归！

九天云涌，怀璧为罪，江湖故人，绝处相逢。《剑网3缘起》溯回开元一梦，再书侠骨英风！

【《剑网3》怀旧服定名《剑网3缘起》】





“缘”取自“剑侠情缘”。《剑网3》的武侠世界、江湖情仇，皆由缘而起，因缘而遇。十年一瞬梦回天宝，江湖风雨起于稻香。这一方江湖见证了人来人往、缘聚缘散，镌刻着侠士们的快乐与念想。《剑网3缘起》也将承载着热爱与回忆，和侠士一起谱写全新的篇章。江湖仍似你来时，缘起稻香此情可待。

【缘起天宝大梦，回到故事开始的地方】





《剑网3缘起》是一种传承，也是一种延续。这一次，侠士们可以回到故事最开始的地方，从江湖的起源之时“风起稻香”出发，体验最原汁原味的剧情篇章。

自由野外PVP模式、南屏昆仑巡山、洛阳小树林插旗、天子峰下棋、战宝百人阵、“镇龙头”、经典经脉系统.....这里都是当年熟悉的江湖味道。硬核的升级历程，更具挑战的秘境小怪跳山关卡，也将在MMO快餐时代的今天，给侠士带来新的挑战！

【缘起手绘工艺，画面升级更诗意唯美】





以往因时代技术限制，导致美术呈现有缺陷的地方，在《剑网3缘起》中都有了更加细节的刻画。使得手绘工艺既保持了原有国风水墨般原汁原味的风韵，又呈现出更高清的贴图、更细腻的美术表现。

【零门槛硬件适配，办公本也能轻松畅玩】





《剑网3缘起》对当年备受侠士喜爱的“DX11开发版引擎”进行了修复升级，并将其作为pc版的公测引擎，使得多年以前的I3处理器、集成显卡、4G内存都可以无压力打本，让全民流畅运行！6G至8G超小客户端，让侠士在办公本上也能轻松畅玩，更有全平台云端版本，打破时空束缚，随时随地“云游天宝”。

【经典系统集结，“平行宇宙”和侠士共同成长】

《剑网3缘起》在“原汁原味”的游戏体验上，不局限于过往系统限制，而是在70级全新加入了大轻功1.0、捏脸系统等精华内容。从游戏内容上，《剑网3缘起》既是《剑网3》历史的见证和具现，又将跟老江湖们一起成长，最终形成类似“平行宇宙”的全新江湖。





例如，当《剑网3缘起》选择使用经脉或镇派系统时，将在后续版本中持续保留，即使未来推出的门派也将拥有历史上不曾拥有的镇派技能！甚至安史之乱的丐帮，将在《剑网3缘起》中拥有全新的武学体系！

【《剑网3缘起》测试招募开启，风起稻香此情可待】

重返盛世大唐，再燃昔日热血。《剑网3缘起》将于3月22日开启首次封闭技术测试，各位侠士可以进入测试资格申请页面了解详情。

