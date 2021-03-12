Hi, 请登录

《剑网3》怀旧服今日公布 官宣定名剑网3缘起

业内 狼小狼 2021年03月12日 09:40

备受关注的《剑网3》怀旧服今日正式公布，历经海量侠士投票，最终《剑网3缘起》高票胜出！首轮封闭技术测试将于3月22日上线，测试资格申请今日开放，诚邀侠士关注！

　　　《剑网3缘起》以经典版本70级“风起稻香”为基础，再现原汁原味的完整剧情和五大门派原版武学体验，同时加入大轻功、捏脸等诸多精华内容，开辟一个与侠士共同成长的平行时空。在保持手绘画风不变的基础上对人物精度进行提升。游戏基于云端实现全平台覆盖，同时将采用DX11引擎升级原有画质同步推出6至8G大小的无硬件门槛客户端，让所有受制于硬件机能和使用环境的老江湖都能无门槛回归！

九天云涌，怀璧为罪，江湖故人，绝处相逢。《剑网3缘起》溯回开元一梦，再书侠骨英风！

【《剑网3》怀旧服定名《剑网3缘起》】

《剑网3》怀旧服今日公布 官宣定名剑网3缘起 业内 第1张


“缘”取自“剑侠情缘”。《剑网3》的武侠世界、江湖情仇，皆由缘而起，因缘而遇。十年一瞬梦回天宝，江湖风雨起于稻香。这一方江湖见证了人来人往、缘聚缘散，镌刻着侠士们的快乐与念想。《剑网3缘起》也将承载着热爱与回忆，和侠士一起谱写全新的篇章。江湖仍似你来时，缘起稻香此情可待。

【缘起天宝大梦，回到故事开始的地方】

《剑网3》怀旧服今日公布 官宣定名剑网3缘起 业内 第2张


《剑网3缘起》是一种传承，也是一种延续。这一次，侠士们可以回到故事最开始的地方，从江湖的起源之时“风起稻香”出发，体验最原汁原味的剧情篇章。

自由野外PVP模式、南屏昆仑巡山、洛阳小树林插旗、天子峰下棋、战宝百人阵、“镇龙头”、经典经脉系统.....这里都是当年熟悉的江湖味道。硬核的升级历程，更具挑战的秘境小怪跳山关卡，也将在MMO快餐时代的今天，给侠士带来新的挑战！

【缘起手绘工艺，画面升级更诗意唯美】

《剑网3》怀旧服今日公布 官宣定名剑网3缘起 业内 第3张


以往因时代技术限制，导致美术呈现有缺陷的地方，在《剑网3缘起》中都有了更加细节的刻画。使得手绘工艺既保持了原有国风水墨般原汁原味的风韵，又呈现出更高清的贴图、更细腻的美术表现。

【零门槛硬件适配，办公本也能轻松畅玩】

《剑网3》怀旧服今日公布 官宣定名剑网3缘起 业内 第4张


《剑网3缘起》对当年备受侠士喜爱的“DX11开发版引擎”进行了修复升级，并将其作为pc版的公测引擎，使得多年以前的I3处理器、集成显卡、4G内存都可以无压力打本，让全民流畅运行！6G至8G超小客户端，让侠士在办公本上也能轻松畅玩，更有全平台云端版本，打破时空束缚，随时随地“云游天宝”。

【经典系统集结，“平行宇宙”和侠士共同成长】

《剑网3缘起》在“原汁原味”的游戏体验上，不局限于过往系统限制，而是在70级全新加入了大轻功1.0、捏脸系统等精华内容。从游戏内容上，《剑网3缘起》既是《剑网3》历史的见证和具现，又将跟老江湖们一起成长，最终形成类似“平行宇宙”的全新江湖。

《剑网3》怀旧服今日公布 官宣定名剑网3缘起 业内 第5张


　　例如，当《剑网3缘起》选择使用经脉或镇派系统时，将在后续版本中持续保留，即使未来推出的门派也将拥有历史上不曾拥有的镇派技能！甚至安史之乱的丐帮，将在《剑网3缘起》中拥有全新的武学体系！

【《剑网3缘起》测试招募开启，风起稻香此情可待】

重返盛世大唐，再燃昔日热血。《剑网3缘起》将于3月22日开启首次封闭技术测试，各位侠士可以进入测试资格申请页面了解详情。

相关推荐

评论

取消

  • 昵称 (必填)
  • 邮箱
  • 网址

关于梦域动漫网

    梦域动漫网为您提供一站式ACG服务新体验。动漫资讯、展会信息、宅文化、周边情报，活动情报一网打尽，致力于打造有趣的动漫交流平台。

    版权申明：本站资讯情报由注册用户发布，本网站无法鉴别所上传图片或文字的知识版权，任何单位或个人认为本网站中的网页或链接内容可能涉嫌侵犯其知识产权，应该及时向本网站提出书面权利通知，并提供身份证明、权属证明及详细侵权情况证明。本网站在收到上述文件后，将会尽快删除相关内容或断开相关链接。
梦域动漫网
关注我们
微博 微信
微信号
 feed
评论